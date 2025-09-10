Що стосується тарифів, то поки що гавкіт Трампа виявився гіршим, ніж його укус

БРЮССЕЛЬ – Майже через пів року після того, як президент США Дональд Трамп оголосив його надвисокі "відповідні" тарифи, яки були відвертим порушенням правил Світової організації торгівлі, світова торговельна система тримається добре. Жодна інша велика економіка не наслідувала приклад Трампа, і, за даними Організації Об'єднаних Націй з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), світова торгівля збільшилася приблизно на $300 млрд у першій половині 2025 року.

Здається, більшість світу розуміє, що тарифи Трампа є економічно нераціональними. Звичайно, у багатьох випадках економіка не є їхньою головною причиною: Трамп використовує тарифи для досягнення геополітичних цілей або для того, щоб заспокоїти особисті образи. Ніде це не є більш очевидним, ніж у випадку з 50% митом, накладеним на Бразилію як покарання за переслідування колишнього президента Жаїра Болсонару за підбурювання до (натхненної Трампом) спроби державного перевороту у 2023 році, після його поразки на виборах.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net