З урахуванням розвитку ринку стейблкоїнів і посилення регулювання, автори контенту можуть очікувати, що в майбутньому YouTube додасть ще більше крипторішень

У грудні 2025 року відеохостинг YouTube запустив нову платіжну можливість для авторів у США: тепер вони можуть отримувати свої виплати у стейблкоїні від PayPal. Новина викликала інтерес серед творців контенту, адже це відкриває нові можливості для швидких та зручних платежів, а також може значно полегшити монетизацію їхньої роботи.

Раніше YouTube не використовував криптовалюти, але тепер ситуація може змінитися. Важливо зрозуміти, чи продовжить YouTube розвивати криптовалютні рішення та який вплив це матиме на авторів.

Інтеграція стейблкоїнів у YouTube

Тепер автори у США можуть отримувати виплати в стейблкоїні (криптовалюта зі стабільним курсом 1:1 до фіатних грошей, зазвичай до долара США) від компанії PayPal (PYUSD). Важливо, що сама платформа не працює напряму з криптовалютою. Усе технічне та операційне забезпечення бере на себе PayPal, яка виступає посередником між YouTube і користувачами.

Ця зміна стосується одного з найбільших джерел регулярних виплат творцям у медіаіндустрії. За останні чотири роки YouTube виплатив авторам понад $100 млрд.

