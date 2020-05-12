LIGA.net переглянула трансляцію з комітету здоров’я нації, де депутати розпитували Степанова про його плани щодо медреформи, та виділила найсуттєвіші речі

Як зупинити реформу і не зупинити медицину

Міністр Степанов заявляє, що змінює фінансування медреформи так, щоб усі медзаклади країни отримували коштів не менше, ніж це було у 2019 році. Інакше, мовляв, лікарні закриватимуть, а медиків скорочуватимуть.

Що це означає? Судячи з відповідей в.о. Національної служби здоров’я Оксани Мовчан на комітеті, з усіма лікарнями і поліклініками розірвуть договір і повернуть на фінансування, яке вони мали за субвенцією у 2019 році.

Тобто лікарні, які не підготувалися до реформи і втрачали кошти, виграють, бо їм повернуть стару суму, а 954 лікарні, які фінансово здобули від реформи, втратять і отримають менше.

За словами Мовчан, повернення до старої системи може спричинити колапс місцевих бюджетів, адже "погані лікарні теж будуть в дефіциті, бо місцева влада не заклала кошти".

Навіть якщо місцеві чиновники за три місяці до виборів почнуть затверджувати програми з дофінансування лікарень, є ризик залишити їх без грошей.

Депутати намагалися випитати міністра, що саме МОЗ робитиме і як конкретно перегляне тарифи. Депутатка Ольга Стефанишина і очільниця НСЗУ Оксана Мовчан застерігали: якщо НСЗУ необгрунтовано розірве угоди з лікарнями, вони можуть піти в суд через порушення контракту і виграють. Адже за новими правилами, які планує міністр, НСЗУ має "змусити лікарні підписати нові угоди - на меншу суму грошей", пояснювала Мовчан.

"Страшних подій, які передбачаються тим, що каже Оксана, мені здається, їх не буде", - відреагував Степанов. Але, не пояснив, як збирається уникнути такої загрози.

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Чи дійсно заберуть кошти в ефективних лікарень

Відповіді на це питання вимагали декілька нардепів упродовж комітету.

Ольга Стефанишина: Ви дійсно забиратимете гроші в лікарень, у яких збільшилося фінансування? Таких близько 1000.

Максим Степанов: Я буду рятувати медицину! І не допускати закриття…

Ольга Стефанишина: Ви не на 1+1, пане Степанов! Ви на комітеті здоров’я нації. Можна конкретну відповідь?

Максим Степанов: Я відповів! Достатньо конкретно! (переходить майже на крик). У результаті цієї реформи нас чекає закриття лікарень та звільнення медпрацівників. Необгрунтовані розрахунки по кожному з тарифів, не досягається мета, яка повинна досягатися. У зв’язку з цим ми і вводимо ці термінові речі та переглядаємо реформу!

Міністр заявив, що спеціалізовану та високоспеціалізовану допомогу переглянуть і фінансуватимуть через НСЗУ по окремому тарифу, щоб не було падіння нижче фінансування минулого року і не закривались лікарні. Але що це за тариф, не пояснив.

Депутат Дмитро Гурін, голова підкомітету з місцевого самоврядування, пояснював: під час секвестру (переділу держкоштів через коронавірус) з місцевих бюджетів забрали 12,5 млрд податкових пільг, 9,5 млрд програм з держбюджету.

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"У нас зараз крах місцевих бюджетів. Ви пропонуєте у 954 закладів, в яких підвищилось фінансування, забрати це підвищення, це 16 млрд грн. Ви пропонуєте ці гроші забрати і розмазати тонким шаром по лікарням, в яких 50 пацієнтів чи пологів на рік, де діти помирають. У нас виникають серйозні проблеми вже зараз, і ще 16 млрд забрати - я не розумію", - звертався до Степанова Гурін.

Степанов: Та немає такого профіциту 16 млрд, не існує! У нас профіцит за даними НСЗУ - 9 млрд 690 млн.

Прояснити ситуацію попросили Оксану Мовчан з НСЗУ. Вона нагадала, що у кожної лікарні є два джерела фінансування - місцеві бюджети і центральний. Програма медгарантій, яка почалася з другим етапом реформи - це кошти лише з центрального бюджету - те, що було субвенцією.

Тому для адекватного порівняння маємо зіставляти гроші по програмі медгарантій і субвенцію. Степанов же порівнює програму з історичним фінансуванням, куди входила і субвенція, і кошти місцевих бюджетів (які досі мають підтримувати свої лікарні фінансово). Якщо порівнювати коректно, 954 лікарні дійсно виграють 16 млрд грн, пояснила Мовчан.

Після таких пояснень Степанов заявив, що ми не можемо допустити закриття лікарень, а відповідь з цифрами дасть після того, як зробить конкретні розрахунки в розрізі кожної лікарні.

Заберуть збільшене фінансування онкохворих

Пакету по онкології за змінами теж не буде. Онкодиспансери в цілому з початком реформи отримали на 70% більше коштів, зараз у них їх відберуть, обурюється депутат Гурін, який сам пережив онкозахворювання і зараз в ремісії.

"Рік тому я аналізував мережу Вінниці. У всіх закладів площа харчоблоків розміром з стадіон Олімпійський, як і гаражів. Ми віддаємо історичне фінансування, щоб це опалювати? Рік тому я лежав в онкогоспіталі після операції, і люди в палатах говорили про те, що продати, щоб оплатити лікування. Зараз майже вчетверо збільшена виплата по онкології за випадок, і ми це скасовуємо?

Замість обговорювати, як підтримати заклади, які не можуть впоратись з реформою, ми говоримо про те, як забрати в усіх інших?" , - питав депутат міністра.

Конкретної відповіді на питання Гуріна Степанов не дав. Інший нардеп Валерій Зуб теж пояснював, що онкоцентр, який він очолював у Чернігові, за останні чотири роки знайшов близько 150-170 млн грн з різних джерел фінансування, щоб купити лінійний прискорювач і відкрити 4 лапароскопічні операційні.

"Ми готувалися до конкуренції у медицині, що зможемо додатково заробляти і надавати кращі медпослуги", - аргументував Зуб. І додавав, що лікарні, які виграли з початком реформи, теж так робили.

Тому пропонував не розривати уже укладені договори, а дофінансувати ті лікарні, які у зоні ризику і не справляються: "Якщо порушимо сам принцип реформи, все відмінимо, тільки втратимо. Повторно це запустити буде ще складніше".

Однак Степанов вважає інакше. Каже, тарифи розрахували не ясно як, тому треба це зробити "нормально" і "ще теоретично ви можете говорити пацієнту, що треба докупити ті чи інші ліки".

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Окремого пакету на безоплатні пологи не буде

Степанов каже, що 8 000 грн за оплату пологів - замало, бо пологи бувають різними, тому до кожного слід додавати коефіцієнт. Тому скасують увесь пакет до 2021 року, поки проведуть нові розрахунки.

Депутата Гуріна це не влаштовує. Каже, люди на окрузі скаржаться, що не можуть заплатити 3 000 грн за пологи у Києві, бо в карантин втратили роботу. І скасування пакету по пологах позбавляє їх можливості того, що за їхні пологи 8 000 заплатила держава.

"Коли кажемо про фізіологічні пологи, це тариф хороший. Лікарня, яка 75-80% робить фізіологічних пологів, буде у плюсі. А щодо перинатальних центрів, якщо порахувати патологічні пологи, це коштує набагато більше. Іноді доходить і до 16-20 тис грн. Тому я говорив про це", - реагував міністр.

НСЗУ у відповідь на запит LIGA.net пояснила, що тариф однаковий як для неускладнених пологів, так і при інструментальних пологах (вакуум-екстракція, акушерські лещата) у разі ускладнень та при кесаревому розтині.

Чому? Щоб не стимулювати зростання кількості кесарських розтинів. "Тариф розраховано так, аби медзаклад у загальній сумі мав достатньо коштів для забезпечення пологів різного рівня складності. Якщо після пологів жінка або дитина потребуватимуть додаткового догляду або допомоги, заклад отримає додаткові виплати від НСЗУ за іншими пакетами послуг", - пояснює служба.

Аудит медреформи, який не показують депутатам

У своїх аргументах, чому потрібно зупинити другий етап реформи, міністр Степанов спирався на "аудит" медреформи. Він нібито показав, що через неї закриються 322 лікарні і звільнять аж 50 000 медиків. Але не пояснював, звідки цифри.

Ольга Стефанишина надсилала йому депутатський запит з проханням надати цей документ та пояснити, хто і як його проводив. Степанов на зауваження про відсутність відповіді зреагував, що надішле її "в якісь терміни": "Ми його тільки отримали вчора в другій половині дня". З контексту випливає, що мова йшла саме про документ аудиту. Станом на сьогоднішній вечір документу депутатка досі не отримала.

Пізніше в інтерв’ю Укрінформу бачимо ймовірне пояснення логіки міністра:

"332 лікарні отримають на 50% менше. На моє переконання, вони будуть практично закриті. Буде звільнена відповідна кількість медпрацівників. За нашими розрахунками, на рівні 50 000 медиків: лікарів, медсестер".

Збільшити фінансування, але незрозуміло звідки

Упродовж ефірів та комітету Степанов переконував, що для реформи потрібно не менше 5% ВВП, так записано в основному законі медреформи. "Ніхто не дотримувався цієї норми. Що це за експеримент?" - підвищеним тоном гукав на комітеті.

На питання, як він планує підвищувати зарплатню медикам цього року і звідки братиме кошти, міністр відповів, що зарплатню треба підвищити "хоча б на 50%". І якщо вводити це підвищення з 1 липня, треба додатково ще 11 млрд грн.

"Шукаємо, як можемо переглянути держбюджет", - відреагував Степанов.

Депутатка Олександра Устінова питала, чи забере Степанов кошти в ефективніших лікарень. І наводила приклад онкоцентру, який з реформою отримав 3 млн в плюсі порівняно з субвенцією.

Устінова: Я дивилася Право на владу, де лікар сказав, що в нього заберуть ці 3 млн профіциту.

Степанов: Ні, ніхто в цього лікаря не забере ці 3 млн! (Це не зовсім логічне твердження: якщо лікарні повертають на старе фінансування, кошти онкоцентр таки втратить - Ред.)

Устінова: Якщо ви не заберете кошти, то звідки їх візьмете, щоб покрити тим, кому не вистачає?

Степанов: Будемо робити перерозподіл і внесення змін в тариф. Не хвилюйтесь.

Перший заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк теж питав про гроші:

"Я слухав і міністра фінансів, і голову НБУ. Грошей в бюджеті у вас немає. У вас там не те що діра, там прірва! Яку, на жаль, ми не закриємо навіть грошима МВФ.

Ви призведете до того, що грошей не буде, підвищення зарплат лікарям при цьому не буде. Щойно ваш уряд зрозуміє, що діру треба якось покривати, ви ще й заберете гроші в лікарів. Дослухайтеся до багатьох розумних думок відмовитися від згубної ідеї про відкат до історичного фінансування”.

Степанов відреагував так: “Повністю з вами погоджуюсь, ми будемо продовжувати реформу і ніхто не говорив, що щось будемо зупиняти. Будемо реформувати, а не руйнувати медицину”.

Железняк: Пане міністре, ви вважаєте, що отак нормально народним депутатам відповідати?

Степанов: Ви ж.. Ви не поставили мені питання. Що не так у моїй відповіді?

Післямова

Упродовж комітету міністр говорив і про загрозу для туберкульозної та психіатричної служб, те ж повторював і на 1+1 в Праві на владу. VoxCheck аналізували цей ефір. Висновок: у словах Степанова є маніпуляції.

Наприклад, перевірити інформацію про прогнози зростання захворюваності на туберкульоз на 20% в результаті реформи - майже неможливо, бо не зрозуміло, як і на що опирався міністр і де взяв таку серйозну цифру.

Так само як і те, що через реформу нібито закриють 70-80% психіатричних закладів, у яких - близько 22 000 пацієнтів.

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Якщо поглянемо на дані НСЗУ, вона частіше відмовляла в контракті саме психіатричним та туберкульозним закладам через невідповідність вимогам. Простіше кажучи: там не можуть якісно лікувати те, що заявляють. Міністр Степанов визнає, що медичної складової в таких психіатричних закладах мало, але вважає, що має бути перехідний період.

Міністр твердив і про скорочення бригад швидких у Запорізькій області на 30-40% внаслідок реформи. НСЗУ пояснила, що три центри екстреної меддопомоги в Запорізькій області поєднали в один. За контрактом із НСЗУ, Центр отримав на 1 млн грн більше, ніж усі три заклади разом за субвенцією за 9 місяців минулого року. Проблема в тому, що у 2020 році місцева влада не виділила коштів на підтримку екстреної медицини області, тоді як у 2019 дала 72 млн грн.

В інтерв’ю ТСН міністр також визнав, що лікарні, які від реформи опинилися у виграші, кошти таки втратять.

Лікарні профінансують усі без винятку на рівні бюджету 2019 року. Пакети по допомозі при пологах, неонатальній допомозі, ранній діагностиці онкозахворювань не залишаться.

"Якщо ми залишаємо ці пакети, починаємо закривати лікарні, звільняти медпрацівників. Я до цього як міністр не готовий", - заявив Степанов.

Загалом, за словами Степанова, з 16 пакетів лишиться чотири. Всю стаціонарну допомогу помістять в один пакет. Тобто оплати залежно від кількості пацієнтів не буде.

Міністр додав, що з приватними клініками розірвуть договір, якщо це не пакети по інфарктах та інсультах. А усі держлікарні отримають гроші на рівні 2019 року + додатково по пакетах інфаркти-інсульти: "Провалом є розрахунок тарифів за принципом "У нас була тільки така сума коштів, тому заплющимо очі і скажемо, що це може коштувати стільки". І додав, що поліклінічні послуги коштують 49 грн незалежно від того, чи це прийом лікаря, чи ретнген дослідження чи УЗД. Мовляв, ніхто не може пояснити, як розрахований той чи інший тариф.

Як розраховували тарифи, LIGA.net запитала НСЗУ. У відповіді на запит Національна служба здоров’я пояснила, що тарифи обмежені сумою, яку уряд виділив на Програму медичних гарантій. Але це на 20% більше за медичну субвенцію такого ж періоду 2019 року. Для формування тарифів НСЗУ провела понад 100 експертних столів, конференцій, громадських обговорень, зустрічей з лікарями та профільними асоціаціями. Разом з ними формували усереднені тарифи.

Тарифи та обсяг послуги обговорювали з позаштатними експертами НСЗУ - це 150 лікарів-практиків з усієї України, які працювали 5 місяців на 11 експертних столах та 2 практичних конференціях.

"Наприклад, лікарі, які безпосередньо надають допомогу пацієнтам з інсультом, підтримали запропонований рівень тарифу", - каже НСЗУ. Відомство не враховувало тарифи дорогих комерційних клінік, але той рівень тарифів, який є, виправданий, пояснюють у відомстві. На сьогодні 61 приватний медзаклад і 4 лікаря-ФОП підписали договір з НСЗУ на послуги спеціалізованої меддопомоги.

Тарифи для кожного виду медпослуг враховують:

Їхню вартість у лікарнях з найвищими показниками ефективного використання коштів (за даними Львівської, Полтавської, Одеської областей). Встановлені МОЗ пріоритетні напрямки охорони здоров’я. Тарифи аналізували, чи вони покриють вартість ліків для конкретної допомоги відповідно до європейських протоколів - покривають. Скільки послуг надасть система охорони здоров’я. Скільки є бюджетних коштів, що виділяють на оплату медпослуг. "Кожний тариф збалансовано, щоб не допустити ситуації недостатності коштів, виділених на реалізацію програми медичних гарантій", - пояснює НСЗУ.

"З первинкою (сімейною медициною - Ред.) теж так було. Спочатку говорили, що тариф замалий, але ми бачили, як приватні заклади укладають контракт з НСЗУ і збільшується кількість ФОПів. На сьогодні 30% всіх законтрактованих закладів - приватні заклади та ФОПи. Це означає, що бізнес вважає співпрацю з державою та існуючі тарифи економічно вигідними", - роз’яснює НСЗУ.

Міністр також заявив, що з 2021 року медицину уже фінансуватимуть на 6% ВВП. Де гарантія, що так і буде? Адже цього року уряд і 5% ВВП не знайшов. "За це треба боротися, і це основне завдання, в тому числі міністра охорони здоров’я", - зреагував Степанов. Додавши, що зробить "переформатування, виходячи з українських реалій". Вважає, що встигне повернути лікарні на стару систему фінансування уже з 1 червня.

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