У редакции есть письмо к премьеру Шмыгалю, в котором президент Академии меднаук предлагает лечить COVID-19 настойкой двух трав на спирту. Это не шутка

Президент Академії меднаук Віталій Цимбалюк просить впровадити для профілактики та лікування COVID-19 медикам та пацієнтам спиртову настоянку "Протефлазід".

Про це йдеться в листі президента академії Віталія Цимбалюка на ім’я прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, копія якого є в розпорядженні LIGA.net. В ньому йдеться про те, що вітчизняний виробник ТОВ НВК "Екофарм" "виробляє противірусний препарат прямої дії на РНК- та ДНК- вмісні віруси"

Лист датований 23 березня 2020 року, коли в Україні уже було 73 офіційно підтверджені випадки COVID-19 та три смерті.

Аргументи президента Академії меднаук

"Лікарський засіб зареєстрований в Україні під торгівельною назвою “Протефлазід” (для дітей використовується лікарська форма під торгівельною назвою “Флавовір”) та рекомендований МОЗ з 2001 року для профілактики грипу і гострих респіраторних вірусних інфекцій", - сказано в листі.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Цимбалюк пише, що 20 березня 2019 року - тобто на рік раніше - він ознайомився зі звітом, співвиконавцем якого є Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського Академії меднаук України.

В ньому, зі слів Цимбалюка, сказано, що “висновки звіту, одержані з використанням комп’ютерного моделювання та дослідження на культурах клітин, вказують на можливу ефективність препарату "Протефлазід" для лікування коронавірусної інфекції COVID-2019”.

Базуючись на цих висновках, президент Академії меднаук пропонує негайно використати цей препарат для профілактики та попередження ускладнень медикам, лікування тих, у кого виявили підозру на коронавірус, та й взагалі усіх пацієнтів, які лежать в стаціонарі.

Але є багато "але"

Біофізик, доктор фізико-математичних наук, провідний співробітник Інституту фізики НАН України Семен Єсилевський каже, що цей препарат не має доведеної ефективності. Простіше кажучи, це - "фуфломіцин", пояснює він. Мова йде про спиртову настоянку з двох трав: трава війника наземного 500 г/1000 мл і трава щучки дернистої 500 г/1000 мл.

"У світі немає жодного противірусного препарату у вигляді трав’яної настоянки з доведеною ефективністю. "Протефлазід" не допомагає від вірусів", - стверджує Єсилевський. Роздрібна ціна за флакон “Протефлазіда” 300-350 грн.

Ще в грудні 2017 року відомий розвінчувач медичних міфів MedGoblin (так назвав себе кандидат медичних наук, анестезіолог-практик Андрій Сем’янків) пояснював, чому цей препарат не має доказової ефективності і що не так з його дослідженнями. Потім знову спростовував інформацію про користь препарату у 2018 році.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

Знову довелося спростовувати у 2020-му році, коли "Протефлазід" почали рекламувати як профілактику від COVID-19.

Сем’янків пояснював: "Протефлазід" на 96% складається зі спирту. У цьому спирті розчинили дві травички - щучку і вейник. Препарат продається уже двадцять років. За десятиліття цим препаратом обіцяли допомогти не тільки у лікуванні коронавірусу, але й герпесу, гепатиту, грибку, ГРВІ і навіть ВІЛ".

Коли заступника директора компанії Екофарм Олександра Гриневича під його дописом про препарат і його вплив на коронавірус запитали, чи є про це наукові публікації, він відповів: "Обов’язково будуть".

Аргументи виробника

У коментарі LIGA.net Гриневич сказав: "Ми не стверджуємо, а говоримо про те, що він може бути активний при COVID-19".

Він каже, що діючу речовину попробували спочатку на комп’ютерній моделі, яку зробили китайці. А потім - на культурах клітин та коронавірусі (але не COVID-19) це перевірили і нібито побачили, що діюча речовина Протефлазіду блокує розмноження вірусу.

Але це не доказовий метод, каже медик Сем’янків: "Жодних подвійно засліплених, рандомізованих, плацебо-контрольованих клінічних досліджень, які б доводили ефективність цього препарату для інших хвороб, немає".

"Можливо, наш препарат буде блокувати. Ніхто не стверджує. Ми говоримо передпосилки, які можуть бути. В нас немає конкретних даних. Але якщо будемо чекати ще рік, вмре ще 100 тисяч людей. Розумієте, про що йде мова? Тому пропонуємо використати. Буде ефект - спасемо людей", - каже Гриневич. Він продовжує рекламувати цей препарат та розвозити його в медзаклади як противірусний.

І каже, що мова не йде про гроші, і президент фармкомпанії готовий безоплатно надати препарат.

LIGA.net намагалася зв’язатися із самим президентом Академії медичних наук для коментаря, але він збиває дзвінки.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.