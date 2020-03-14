Зловити новопризначеного міністра МОЗ Іллю Ємця складно. Його прес-секретарі кажуть, що інтерв’ю він наразі не дає, дату першої пресконференції також не називають.

Перші великі пояснення своєї стратегії медичної реформи міністр спробував зробити під час засідання парламентського комітету з питань здоров’я нації ввечері 13 березня. Перша спроба залишила багато питань.



Кілька ключових тез. По-перше, в країні має бути страхова медицина, на яку міністр обіцяє не просити збільшення податків, а брати кошти "з інших джерел". По-друге, Національну службу здоров’я, яка зараз є головним органом в медреформі, чекають зміни. По-третє, в Україні може з'явитись нова Колегія лікарів з широкими повноваженнями.



Журналістів та громадських активістів через коронавірусний карантин у приміщення не впустили, тож медіа та активісти дивилися трансляцію онлайн та чекали міністра під стінами МОЗу.

Епізод перший. Цифри неточні, але приблизні

Комітет запрошує до слова міністра Іллю Ємця.

- Я хочу говорити про деякі цифри. Вони неточні. Але вони приблизні і не впливають на остаточне рішення. Бо ця модель повинна бути потім прописана до дрібниць, - каже міністр. Він додає, що економіка - річ важлива, і що буде "говорити навскидку".

Ємець говорить, що уже представив свою модель реформи "на суд президента, прем’єра, адміністрації президента та інших професіоналів". І отримав схвалення прем’єр-міністра.

- Бюджетне фінансування, яке є, МОЗ - з села, району, області, столиці - 130 млрд грн, Академія медичних наук - цифри такі, що ви мені, будь ласка, простіть - 3,3 млрд. Міноборони - 3 млрд, і так далі. Це все державні гроші, повністю розгалужена система.

Поки незрозуміло, що міністр хоче сказати цими цифрами і за що вибачається. Загальний бюджет Міноборони у 2020 році - 136 млрд гривень. Можливо, мова про кошти на утримання військових медзакладів? Але поки пояснень нема.

Страхова медицина

Міністр продовжує говорити про страхову медицину. Переконує, що Україна "дуже швидко" може перейти на державне страхування, щоб "кожен українець отримав картку, як картка водія".

Гроші за лікування пацієнта, на його думку, мають надходити з податків та "інших джерел", ймовірно, від фармкомпаній або дистриб'юторів.

- Головне - додаткове фінансування. Я не буду знову просити тягар на податок. Будь-яка приватна, а краще державна страхова компанія… Питання: фармринок, те, що ви всі в аптеках купляєте, складає $3,6 млрд на рік. Хоч копійка йде, як в цивілізованих країнах, на охорону здоров’я? Ні. Ми плануємо зробити форум до 1 квітня, щоб професіонали об’єдналися під цією моделлю. Це все відкриває для державної страхової медицини не тільки бюджет, що є зараз на медицину. Впевнений, що за рік можна зробити вдвічі більше на медицину.

Міністр запевняє, що зі страховою пластиковою карткою пацієнт зможе піти "куди захоче". І тоді погані лікарні самі відімруть.

Втім, запланована медреформа уже передбачає можливість вибору лікарні пацієнтом. В чому відмінність його пропозиції, міністр поки не пояснив.

Національну службу здоров’я спробують змінити

Впродовж двогодинного засідання Ємець кілька разів повертається до Національної служби здоров’я. Саме цей орган є ключовим у реформі, медичним Мінфіном, бо платить медзакладам за чіткий перелік та обсяг послуг, має електронні системи з цифрами і сумами, які будь-хто може подивитися онлайн.

Ємець же називає службу "ще одним" чиновницьким інструментом, створенним нібито для того, щоб "було сконцентровано 73 млрд грн (Це кошти, виділені на 2020 рік на програму медичних гарантій. - Ред.), щоб цей орган зробив тарифікацію".

- Як можуть мені говорити, скільки коштує процедура? А потім хто лікарні буде закривати? Знову чиновник? І для чого? - обурюється міністр.

Насправді медзаклади є у власності місцевих громад, і саме місцеві чиновники зараз вирішують, які заклади / відділення закрити, а які ні. До того ж, тарифи на медпослуги формувала не лише НСЗУ самостійно. У процесі брали участь ключові структури, включаючи Мінфін.

Чітко простежуються плани скоротити НСЗУ: "1060 штатних одиниць, 289 млн на утримання. Я коли побачив все це, то, вибачте, непочатий край роботи. Для кого це все? Якщо говоримо про все те добре, то треба зберегти. На першій ланці допомоги це є сімейні лікарі, то треба підтримати це, але не вистачить грошей на третій і четвертий рівень (високоспеціалізовану допомогу - ред.)".

- Скільки співробітників потрібно НСЗУ? - запитує депутат від Слуги народу Дмитро Гурін.

- Якщо я зараз запропонував, щоб НСЗУ була трансформована в страхову державну медичну, то я вам розрахую, якщо буде прийнята така стратегія. І це правильна стратегія. У мене є команда фахівців. Якщо говоримо про 25-27 областей, якщо ви погодите законопроект, щоб було 2 особи з провінції + одна від кожної, по 19 спеціальностях, я підрахую точну цифру.

- Я вас питаю про Національну службу здоров’я України.

- Я не маю вам відповідати і ви не прокурор. Я вам маю відповідати не де я знаю, а де я працював. В Medical Council (Рада в Канаді, що оцінює випускників медвишів. - Ред.) було 52 особи в 1995 році. Зараз не знаю.

- Ми знаємо, що в МОЗ ходять розмови про скорочення штату НСЗУ до 12-15 людей.

- Я можу зараз коментувати розмови, що ходять по міністерству? - дратується Ємець. - Фантастика! Розмови ходять, і я маю відповідати на розмови?!

- Ви маєте відповідати на запитання від народного депутата, дуже конкретне. Ви говорите про необхідність реформування і не можете сказати, скільки там буде співробітників.

- Так ми про розмови чи про що говоримо?

- Про моє питання. Скільки ви бачите співробітників в НСЗУ?

- А я кажу, що буду її трансформувати! Чуєте чи ні?

- Наскільки я розумію, відповіді ще нема, - втручається голова Комітету, депутат від Слуги Народу Михайло Радуцький.

Створять Колегію лікарів. Не безкоштовно

Зі слів міністра начебто можна зрозуміти, що кількість працівників НСЗУ має зменшитись через створення Колегії лікарів. Мовляв, вона має екзаменувати лікарів і вирішувати, хто, наприклад, має бути гастроентерологом. Мова саме про лікарів-практиків. Але ці функції НСЗУ не виконує.

На думку міністра, колегія має бути урядовою організацією. До неї на період з ротацією будуть входити "знакові лікарі України". Хто і як їх обиратиме, а також функції яких держорганів відбере ця колегія, Ємець не пояснює.

За словами міністра, колегіє має вирішувати "стандартизацію ліків, кадри, післядипломну освіту", і чи закривати лікарні і які.

- Ці лікарі наймаються Кабміном на певний час. Ця система перш за все перекладе відповідальність на плечі спеціалістів. І вони чиновникам і політикам скажуть, що треба зробити так. Якщо це буде так, за дуже короткий строк ви побачите зовсім інший рівень медицини в Україні.

Також ця колегія має вирішувати долю медсистеми в країні. Мовляв, реформу треба робити з голови, бо звідти "гниє риба, а не з першої ланки меддопомоги".

Ємець стверджує, що за ним “стоїть ціла громада медиків, які категорично проти, щоб без їхнього відома чи закривали лікарні, чи щось”.

Епізод другий. Шукаємо гроші

- Звідки ви збираєтеся брати додаткові кошти? Це незрозуміло з вашої презентації.

Якщо ви не збираєтеся вводити додатковий податок і використовувати кошти, які зараз є в бюджеті, використовувати їх за принципом “гроші ходять за пацієнтом”... - питає Ольга Стефанишина, депутатка від фракції Голос, екс-заступниця міністра охорони здоров’я 2017-2019 років.

- Які гроші за яким пацієнтом і куди ходять?- перебиває Ємець.

- Якщо ви не розумієте суті реформи, коротко розкажу. Україна витрачає держкошти в медичній сфері неефективно, оплачуючи ліжко-місця і існування лікарень.

Суть медреформи - використовувати ці кошти ефективно, і оплачувати послуги в лікарнях, куди пішли пацієнти. Принцип називається "гроші ходять за пацієнтом".

З вашої презентації я почула, що ви начебто не проти такого принципу. Якщо це так, то ви плануєте перейменувати НСЗУ в страховий фонд, щоб її реструктуризувати і ввести туди людей, яких ви б мали на увазі чи кого, чи лікарів почесних…

- Чи кого? Чи лікарів, - обурюється Ємець. - Це все узгоджено з прем’єр-міністром і з президентом.

- Що узгоджено? Можна сказати людям? - перепитує депутатка.

- Стратегію продовження реформ існуючої системи.

- Ви хоч повагу до міністра майте! - вигукує депутат від Опозиційної платформи За життя Михайло Макаренко.

- Та ніякої поваги нема і не буде! - реагує роздратовано Ємець. - Стратегію я, як міг, так зараз розказав.

- Питання дуже конкретне: чи збираєтеся ви закривати або реструктуризувати НСЗУ в страхову компанію?

- Я не просто збираюся, а буду робити все можливе, щоб не один центральний орган виконавчої влади кудись перетворювався.

- Тобто відповідь "Так"?

- Є ще запитання у народних депутатів? - ігнорує запитання міністр. Обурення наростає, і він зрештою здається:

- Якщо говоримо про державне страхування, в Україні зараз виділених в бюджеті грошей на медицину, дещо не враховано, але йде на медицину, і цього вистачить тільки на покриття першого рівня і деякого другого меддопомоги. Цих грошей не вистачає, щоб зробити пересадку кісткового мозку при онкології. У всіх країнах не вистачає. Для цього не враховувались гроші, які дають меценати. Є фонди, які не просто допомагають дітям, людям, старим людям, а я сказав про той пакет медичних послуг, який виникне, покриє, думаю, більше 50% кожного українця, де він захоче. Я впевнений, що вас не задовольню… Ольга.

Ніхто не думав, що вірус COVID19 хлине на Україну або на весь світ. Ви задаєте питання, скільки грошей треба. А звідки я знаю, скільки буде хворих? Я знаю, як продовжити реформу, я вам представив. Як можна передбачити? Наприклад, народні депутати скажуть: "Давайте підтримаємо пенсіонерів". Хто буде проти? Цей вірус, між іншим, дітей не вражає. А зараз помруть всі пенсіонери, якщо це буде. Давайте якось їм допоможемо.

Епізод третій. Знову ці незручні питання

- Що з 1 квітня буде? - питає депутатка Лада Булах.

- На 6-й день свого керівництва ці питання не можна 100% відповісти. Але спробую. Думаю, до 1 числа йти на те, що змінити Бюджетний кодекс - це не просто буде важко.

Коли я 10 років назад був міністром, було три пілотних проекта: Вінницька область, Донецька і Дніпропетровська. І я вночі дивився на тубдиспансери. Коли я зайшов в палату в той час, порахував 27 туберкульозників, зеків, курящих прямо там, бо одному комбайнеру зробили, його засунули в цю палату… Він за 23 дні стане зеком, таким, як ті. Що ми робимо? А в іншому тубдиспансері по-іншому, там інші джерела фінансування. Ось що вимагає ця модель.

- Я є першим заступником голови комітету по податках і фінансової політики, і точно знаю, що зараз є проблеми з бюджетом, - черга питати доходить до нардепа Ярослава Железняка. - З яких коштів ви плануєте збільшувати видатки на медицину? Це будуть нові податки, ви забиратимете в інших сфер, чи інший креативний засіб? Те, що ви пропонуєте, уже в цьому році потребує збільшення видатків.

- Гроші - важлива річ. Скільки відсотків з податків чи інших джерел йде на медицину. Але це не головне. Першорядне - кадри. Тому я представив механізм. Якщо центральний орган виконавчої влади - такий як НСЗУ - не має інших джерел, крім бюджету, який у нас і так не вистачає грошей... Якщо ми, як в інших країнах, зробимо модель, щоб НСЗУ, який зараз виконує функцію як страхова компанія, зробити державну страхову компанію, то виникають одразу не тільки податки, а й інші джерела. Я знаю, як в інших країнах: і фармбізнес, і благодійність, інші джерела…

- Грошей в медицині більше не буде. Щоб написати стратегію, в Україні працювало 120 експертів, щоб фінансово розрахувати реформу охорони здоров’я, - чергову спробу отримати відповіді робить Дмитро Шерембей, голова Благодійної пацієнтської організації "100% життя".

Він емоційно пояснює, що суспільство має знати фінансових експертів, які будуть розраховувати медичну стратегію нового міністра:

- Одне коливання у цих фінансах - на міліметр - знищує життя. Нам важливо не припущення бачити, а документи, у яких всі цифри: звідки прийдуть гроші, на кого їх витратять, які клініки зникнуть, які послуги з’являться, як це буде відбуватися і коли закінчиться. Мінімум 9 місяців найкращі фінансисти рахували, це було 4 томи документів. Їх підтвердили Світовий банк, Всесвітня організація охорони здоров’я, весь американський і канадський пул донорів. Вони поставили оцінку нашій реформі: "Супер".

- Дивіться, оці слова: "експерти", все… Я вас запрошую в Центр дитячої кардіології і кардіохірургії, в Центр для дорослих, де ми підняли для літніх людей надання допомоги. Без експертів, без чогось, - реагує міністр.

- Це Всесвітня організація охорони здоров’я, - уточнює Шерембей.

- І з експертами, і з іншими нам вдалося в Україні в жахливих умовах - це лікарня в Європі увійшла в десятку найкращих. Підіть і подивіться, що я зробив там. Ясно? - помітно дратується міністр.

- Сім’я ООН сказала…

- Сім’я ООН хай полікується в моєму центрі! Задайте останнє питання, щоб я пішов з хорошим настроєм… Задайте одне хороше питання, маленьке! - Ємець підносить руку до зали.

Невідома жінка починає кричати, просити слова. Пізніше Радуцький пояснює, що це помічниця одного з депутатів. Ємець покидає засідання.

Завіса

О пів на дев’яту вечора. Журналісти мерзнуть і чекають, що міністр та члени комітету вийдуть до преси. З МОЗу виносять стіл. Обіцяють, що вийде міністр. Оператори налаштовують камери. Міністр так і не з’являється.

Виходить голова комітету Михайло Радуцький.

- 1 квітня ніхто нічого не зупиняє. Суттєвих змін не буде, - каже Радуцький.

- А ви зрозуміли, як міністр планує змінити реформу? - питаю.

- Моє враження: людина шостий день на посаді. Це відомий в світі кардіохірург. Ми ж бачимо соціологію, люди хотіли, щоб галуззю керував лікар. Це була поверхова презентація, там не було цифр. Стратегію він наступного тижня має презентувати президенту.

- Тобто ви теж не зрозуміли?

- Чому? Я все зрозумів. Почув найголовніше: ніхто не скасовує і не відтерміновує реформу. Чомусь сподіваюсь, що вона буде нормальна.

- Пані Оксано, ви як керівник НСЗУ розумієте, як міністр хоче міняти НСЗУ? Він кілька разів про це сьогодні говорив, - звертаюся до голови служби Оксани Мовчан, що стоїть поруч.

- Буду чесною: ще ні.

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