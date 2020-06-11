ЩО ОЗНАЧАЮТЬ ТАКІ ЦИФРИ

За минулу добу, 10 червня, COVID-19 виявили у 689 українців (тестуванням методом ПЛР). А 21 пацієнт помер. Це максимальні цифри в Україні за історію спостереження. Що це насправді означає?

Впродовж останніх двох тижнів ми дійсно маємо тенденцію збільшення виявлених випадків коронавірусної інфекції, каже ексочільник Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта.

"Тільки діти можуть сподіватися на те, що з послабленням карантину хворих меншатиме", - каже ексзаступник міністра охорони здоров’я 2016-2019 років та експерт з питань охорони здоров’я Павло Ковтонюк.

Зараз тренд у нас - більше хворих і померлих. Ми дійшли до найвищого середньотижневого рівня, який був на початку травня. Тоді якраз ми почали виходити з карантину.

Аналізувати дані не так просто. Адже ситуація по регіонах значно різниться, а кількість випадків в цілому маленька. "У середньому на один регіон фіксується по кількадесят випадків на день. І якщо в якійсь області почати тестувати більше, показники одразу рвонуть вгору", - коментує Ковтонюк. Загалом кількість тестувань у нас потрохи росте: з 8 000-9 000 на день перейшли до 9000-10 000.

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Щоб краще зрозуміти, де в регіонах фіксують найбільший приріст захворюваності, LIGA.net перерахувала виявлених нових хворих за 9 червня на 100 000 населення у розрізі районів та міст (найсвіжіші дані). Найгірша ситуація у Чернівцях - там 114 нових хворих на 100 000 осіб. Але місто має тренд на зменшення кількості виявлених хворих на день. Ще 7 червня медики фіксували 839 нових хворих на 100 000 осіб, а два тижні тому - 1067.

Приріст хворих за добу на 100 000 осіб, порівняння 27 травня та 9 червня

Зелений - позитивний тренд, червоний - негативний

Найбільший приріст нових хворих на 100 000 осіб - у Житомирській та Волинській областях. Наприклад, у Любарському районі (Житомирська обл.) у 19 разів виросла добова кількість хворих на 100 000 осіб за останні два тижні (до 73 осіб на 100 000). У Волинській області у Володимир-Волинському районі щоденно почали фіксувати в п’ять разів більше осіб - до 81 людини на 100 000.

ЩО ЦЕ ОЗНАЧАЄ

Наша ситуація схожа на ту, яка зараз у Бразилії, Мексиці, Пакистані. У країнах, що розвиваються, більшає випадків, каже Володимир Курпіта. На його думку, передусім це пов’язано з послабленням обмежень.

Люди починають частіше спілкуватися, не дотримуються соціальної дистанції в 2 м, не користуються масками, і у вірусу з’являються додаткові умови, щоб заражати інших.

"Громадяни почали масово збиратися, минула перша хвиля стресу, яка була на початку епідемії. До того ж, 30% інфікованих є безсимптомними. Тому збільшення кількості і тривалості контактів матиме свої наслідки", - пояснює Курпіта і наголошує: усі ми можемо захворіти і не застраховані від коронавірусу.

Експерт додає, що ми за карантин недостатньо навчилися дотримуватися правил безпеки. Цьому сприяла, в тому числі, недовіра до дій влади навіть останніх двох тижнів.

Курпіта натякає на, наприклад, кавування президента Володимира Зеленського зі свитою у кафе Хмельницького. Спочатку головний санітарний лікар Віктор Ляшко, теж присутній в кафе, заявляв, що правила не порушені і це була "перевірка", та потім заявив, що сплатить штраф.

РЕАЛЬНА СИТУАЦІЯ НА 10 ЧЕРВНЯ МОЖЕ БУТИ ЩЕ ГІРШОЮ (ВЛАДА ЗАПЕРЕЧУЄ)

Курпіта вважає, що в Україні - затримка з тестуваннями. Тобто сьогоднішні озвучені випадки - не нові, а підтверджені. За його інформацією, затримка - від 5 до 10 днів, отже, вчорашні дані показують ситуація тижневої давності.

Віктор Ляшко це заперечує. Каже, що у більшості регіонів не чекають по тижню на результати ПЛР-тестів. Критичними були лише дві області - Волинь та Львів.

"За цей тиждень Київ визнав, що більшає госпіталізованих, але ще не підтверджених випадків COVID. Це значно тривожніша ситуація, яка може означати, що зараз кількість випадків може бути значно вищою", - додає Курпіта.

ЧОМУ СПАЛАХИ В КИЄВІ ТА КІЛЬКОХ ІНШИХ РЕГІОНАХ

Найбільше нових випадків зафіксували за минулу добу у Львівській (125), Київській (54), Рівненській областях (53), а також у самому Києві (91).

Житомирська і Закарпатська області сьогодні мають вирішити, чи повертати якісь обмеження, бо у них три дні поспіль показники вищі, ніж мають бути, розповідає LIGA.net Віктор Ляшко. За його словами, на контроль також поставили Тернопільську та Київську області, бо перший день там підскочили показники: "Будемо стежити ще два дні і тоді регіональні комісії будуть приймати рішення".

Щоб розуміти, де ми і що робити далі, важливо аналізувати ситуацію в кожному регіоні. Наприклад, з 689 випадків антирекорду третина - це Львівська область і Київ, каже Ковтонюк.

Тільки у п’яти областях є приріст випадків, в більшості йде спад. Чому ростуть виявлені захворілі у Києві, експерти розуміють: велике місто. Ситуація така ж, як і в інших великих містах світу: Мадриді чи Нью-Йорку. Але чому "палає" Львів?

"Львів дав ріст, бо постійно в них зростання, тому вони не пом’якшують протиепідемічні заходи, додатково в них утворилася черга зразків", - пояснює головний санітарний лікар. Він незадоволений тим, як керує лабораторним львівським центром його директор, тому в них була “серйозна розмова”, і завтра 2000 зразків з Львівщини будуть обробляти в референс-лабораторії Києва.

"Після Львова займемось Луцьком", - обіцяє Ляшко. Пояснює, на Волині спалах через два населені пункти - Ковель та Володимир-Волинський, де спалах на фабриці. На Волині теж є черга на тести.

Ляшко додає, що черги утворилися, бо наприкінці квітня в Україні розширили тестування для медиків, для пацієнтів на госпіталізацію. І так "збився приціл по тестуванню людей з симптомами і контактних".

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Віктор Ляшко стверджує, що Київ на цьому тижні ліквідував чергу в 6 000 зразків, оновив статистику і вийшов у режим ПЛР-тестування "сьогодні на сьогодні". У наступний етап пом’якшення карантину столиця перейти наразі не зможе, але й сильного зростання не відбулось. Додає, що успішна ситуація в Херсонській та Полтавській областях. В Херсоні взагалі активних випадків вчора було 7.

Павла Ковтонюка насторожує приріст у Донецькій області. "Ми зосереджені на Європі, але там йде спад, по коронавірусу зараз “горить” Росія. Ми не знаємо, що зараз відбувається в ОРДЛО, яка там міграція з Росією і як це перетікає в Донецьку область". Володимир Курпіта додає, що східна Україна продовжує тенденцію приховування статистики, там об’єктивно не звітують.

ЧОГО ЧЕКАТИ ДАЛІ

На ранковому брифінгу 11 червня міністр охорони здоров’я Максим Степанов емоцій не стримував: "Коли ми пропонували пом’якшення карантину, в тому числі слухали вас, розуміли, що ви всі втомилися, але вони (заходи пом’якшення карантину - Ред.) були чітко прораховані з урахуванням заходів безпеки. Зараз в ситуації, коли є підвищення кількості, будемо пропонувати певні заходи заради здоров’я українців, заради вашого здоров’я, вашого життя".

Курпіта вважає, що ріст хворих вимагає серйозних рішень, які точно не сподобаються виборцям.

За стандартами епідеміології, є лише два шляхи: перехворіти коронавірусом або отримати специфічний захист - вакцину або таблетки. Україна підійшла до етапу формування колективного імунітету, пояснює фахівець: "Головне - щоб він не був дуже болісним".

Адже можливі наслідки підйому захворюваності - чергове наватаження на лікарні. "Це буде урок і випробування, наскільки урядовці, МОЗ, міністр, головний санітарний лікар змогли підготувати систему до більшої кількості хворих. Чи не буде в нас черг, чи медики не розвернуться не підуть", - задає важливі питання Курпіта.

Ймовірно, доведеться повертати обмеження в частину регіонів.

НАСКІЛЬКИ СИТУАЦІЯ КОНТРОЛЬОВАНА

На думку Павла Ковтонюка, владні структури ситуацію не контролюють і вважають карантин єдиною зброєю проти коронавірусу: "Риторика міністра смішна: "Ви ж говорили, що втомились, я ж ослабив, а тепер майте совість, бо знову закрию". Дитсадок! Карантин не лікує", - пояснює експерт.

Натомість Віктор Ляшко переконує: "Епідситуація під контролем. Бачимо тенденцію до збільшення, дивимось по кількості випадків і чому це відбувається".

Ми запитали головного санітарного лікаря, чи дійсно карантин є єдиним способом стримування пандемії в Україні.

"Не тільки в Україні. Карантин - єдиний вихід стримати поширення інфекції в глобальному масштабі", - відповів Ляшко.

Він підтвердив, що ми залишаємося на стратегії карантину: десь збільшилися хворі, ми закриваємо регіон, десь зменшилося - відкриваємо. І так рухаємося до 22 червня, доки в Україні - адаптивний карантин.

"А далі будемо бачити епідситуацію", - додає Ляшко. Пояснює, що рекомендації епідеміологів - контроль над інфекцією, для цього потрібно тестувати, ізолювати контактних та лікувати.

Ковтонюк критикує підхід карантину як єдиного засобу подолання епідемії. "За карантин ми мали виграти час, підготувати лікарні і систему громадського здоров’я для контролю епідемії, а не "просто заморожування людей", - каже експерт. За його словами, ми не знаємо, що з ізоляцією і відстеженням контактів інфікованих в Україні: "Я щодня отримую урядові довідки, які вони розсилають на уряд і депутатів, там теж цього немає. Питав по своїх джерелах, вони кажуть, що толком цим ніхто не займається".

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Раніше ВООЗ заявляла, що карантин сам по собі не подолає пандемію. Тому масове тестування населення й відстеження шляхів поширення коронавірусу "має бути в основі дій кожної країни у відповідь на пандемію". Заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак на засіданні комітету з питань здоров’я нації 10 червня заявила, що Україна не буде тестувати стільки людей, як та ж Польща, бо "в нас інша стратегія". Але не пояснила яка.

"Що таке масове тестування? Тестування цільових груп і контактів", - відреагував на це Віктор Ляшко. Переконує, що Україна тестує всіх, хто підлягає тестуванню по алгоритмах МОЗу: "Наша ціль - тестувати там, де є вогнище, щоб нині відібрали зразки і на завтра мати результат".

Щодо Польщі каже, що вона переганяє нас за розвитком пандемії на два тижні. "Україна дійшла до 12 000 тестів, а в Польщі - 20 000. Але 20 000 не було у них постійно (має на увазі, що Польща теж наростила кількість тестувань - Ред.), по матеріально-технічній базі ми наздоганяємо, чуть більше відстаємо по зразках, які тестуємо", - каже Ляшко.

І згадує, як критикували МОЗ, коли тестували тільки 300 зразків на добу, потім наздогнали до 10 000-12 000 на день. "Нам не поставили картриджі міжнародні партнери, нам ще дало б ще 5 000- 10 000 тисяч зразків на тиждень", - каже головний санітарний лікар.

"Я Польщу відстежую, бо ми дуже схожі (в історії з коронавірусом - Ред.). Польща робить у 2-3 рази більше тестів і має серйозну систему ізоляції. Зараз 80 000 людей в Польщі на самоізоляції вдома під наглядом сімейного лікаря. За останню добу зробили 22 000 тестів. Після послаблення карантину там підйомів немає, йде рівно", - наводить альтернативну точку зору Павло Ковтонюк.

Чи це вже дуга хвиля? "Таке питання ставити не зовсім правильно,- каже Курпіта. - Бо перша хвиля не закінчилася досі. Йде поступовий підйом, крива захворюваності іде вгору".

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