Каково единственное условие перехода войны в переговоры
О войне и переговорах.
Чтобы насилие уступило место коммуникации, идея исчерпанности насильственных решений должна овладеть массами с обеих (или более) сторон.
Это касается любых противоречий.
Парламент возникает при сознательном отказе всех сторон гражданской войны. Например, правительство обязуется не разгонять парламент силой – не из симпатии к парламенту, а потому, что устало бороться с тотальным террором. А парламент обещает не заниматься организацией террора – потому что увидел его бесперспективность. И появляется площадка, где можно разговаривать без стрельбы.
Светское государство возникает при сознательном отказе враждующих конфессий захватить государственную власть.
Международные конференции созываются в случае сознательного отказа сторон от военных действий.
Горячая линия устанавливается в момент осознания крайней нежелательности обмена ядерными ударами.
Пока хотя бы одна из сторон убеждена, что насилие работает – оно не прекратится.
Понимание неэффективности насилия и желание начать переговоры должно быть глубоким и окончательным.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)