Или – какая мысль должна овладеть массами со всех враждующих сторон

О войне и переговорах.

Чтобы насилие уступило место коммуникации, идея исчерпанности насильственных решений должна овладеть массами с обеих (или более) сторон.

Это касается любых противоречий.

Читайте также Украина действительно может победить – если Европа и дальше будет наращивать поддержку

Парламент возникает при сознательном отказе всех сторон гражданской войны. Например, правительство обязуется не разгонять парламент силой – не из симпатии к парламенту, а потому, что устало бороться с тотальным террором. А парламент обещает не заниматься организацией террора – потому что увидел его бесперспективность. И появляется площадка, где можно разговаривать без стрельбы.

Светское государство возникает при сознательном отказе враждующих конфессий захватить государственную власть.

Международные конференции созываются в случае сознательного отказа сторон от военных действий.

Горячая линия устанавливается в момент осознания крайней нежелательности обмена ядерными ударами.

Пока хотя бы одна из сторон убеждена, что насилие работает – оно не прекратится.

Понимание неэффективности насилия и желание начать переговоры должно быть глубоким и окончательным.

Оригинал

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net