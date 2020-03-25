Сколько тестов получат регионы, хватит ли им масок, ИВЛ-ов и инфекционистов? LIGA.net узнает о готовности к эпидемии, отправив запросы всем областям

За последние три недели коронавирусной инфекцией в Украине заболело около сотни человек. Четверо - с летальным исходом. В Минздраве прогнозируют дальнейший всплеск заболеваемости. Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко уверяет, что страна готова к вызову. Но не все разделяют его оптимизм. Столичные врачи не скрывают свой скептицизм, что уже говорить о глубинке. Кто прав -министерство или врачи на местах?

Лучше всего о реальном положении дел говорят цифры. LIGA.net запросила у каждой области данные о наличии ( и потребности) средств медицинской защиты, спецоборудования и т.д. В течение недели мы планируем опубликовать ответы со всех регионов страны по мере их поступления.

Первой на вопросы ответила Винницкая область.

Согласно переписи населения, здесь проживает свыше 1,3 млн человек. По данным департамента здравоохранения области, в местных больницах работает 71 врач-инфекционист, развернуто 458 инфекционных коек, 290 из которых – в боксах и полубоксах. Именно такое количество заболевших коронавирусом смогут одномоментно проходить лечение.

В марте местные врачи протестировали 21 человека с тревожными симптомами, похожими на Covid-19, но так и не выявили заболевания. Двое пока находятся «под подозрением». Отсутствие в области официальных жертв болезни может объясняется дефицитом. По состоянию на 23 марта, в регионе было только 60 быстрых «коронавирусных» тестов. Еще 1500 единиц пока находятся в пути. Область ожидает получить их максимум 26 марта. ПЛР-тесты, которые обеспечивают более точную диагностику, местные власти пока не ждут.

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Если экспресс-тесты выявят заболевших, некоторым из них могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В области насчитали 182 таких аппарата, из которых 44 находятся в инфекционках. Это около 5% аппаратов ИВЛ от общего количества по стране. В каком они состоянии, какого класса (высокого или среднего), а также типа (портативный или стационарный) – в ответе департамента здравоохранения не уточняется. На вопрос о том, сколько и в какие сроки область планирует закупать новых систем вентиляции легких, был дан короткий ответ: «из областного и местных бюджетов выделены средства на закупку ИВЛ аппаратов».



Чем встречаем эпидемию в наличии ожидается Экспресс-тесты в наличии 60 1500 ПЛР-тесты 0 0 Аппаратов ИВЛ 182 точную информацию область не предоставила В том числе, в инфекционных отделениях 44 точную информацию область не предоставила Инфекционных коек 458 Инфекционных коек, для больных коронавирусом 290 Врачи-инфекционисты 71 Врачей-анестезиологов 296 Из них детских специалистов 50

*Данные Департамента здравоохранения Винницкой ОГА по состоянию на 23 марта 2020 года.

Мы также поинтересовались у местных властей запасом клапанов для систем искусственной вентиляции легких. Дело в том, что согласно информации СМИ, в итальянских больницах на пике эпидемии случались перебои с этими запчастями. В департаменте здравоохранения Винницкой ОГА нам ответили, что информация о нехватке клапанов для ИВЛ-ов не поступала.

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Нехватки в специалистах, способных работать с системами искусственной вентиляции легких в области нет. Как уточнила директор департамента здравоохранения области Людмила Грабович, в местных медучреждениях работают около 300 врачей-анестезиологов, из которых 50 – детские специалисты.

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Дорогостоящее оборудование экстракорпоральной мембранной оксигенации (аппарат ЭКМО буквально замещает функцию легких, в отличие от ИВЛ), которое в критических случаях также может понадобиться, в больницах Винницкой области отсутствуют.

Кроме важных для противостояния болезни аппаратов ИВЛ и тестов мы спросили, как область обеспечена защитной экипировкой для врачей. Почему этот список в приоритете – иллюстрирует итальянский опыт: 9% заболевших коронавирусом – это персонал клиник. В своем запросе мы использовали перечень необходимых защитных средств, позаимствованный из рекомендаций врачей клиники университета китайского города Чжедзян по борьбе с COVID-19.

В этот список входят: одноразовые медицинские шапки, одноразовые медицинские маски, медицинская защитная маска (N95), одноразовые латексные перчатки, одноразовый медицинский защитный халат, защитные очки, полнолицевые респираторные защитные устройства или автономные респираторы для подачи очищенного воздуха.

Департамент охраны здоровья Винницкой облгосадминистрации не расписал нам свои потребности в этих средствах медзащиты, но предоставил перечень того, что есть в наличии. Ниже вы можете увидеть, что есть в арсенале медперсонала Винницкой области (названия средств защиты приведены дословно).

Средства индивидуальной защиты для медперсонала Количество, шт. одноразовые медицинские шапки 6900 маски 66000 респираторы 1757 рукавицы для осмотра 81500 одноразовый медицинский защитный халат 1515 защитные очки 95 изоляционные халаты 1170 костюм биозащиты 779 щиток для лица 286

*Данные Департамента здравоохранения Винницкой ОГА по состоянию на 23 марта 2020 года.

В области заверяют, что с количеством проблем нет – по мере использования этих средств запасы пополняются. А что с качеством? Уровень защиты масок и респираторов в ответе департамента здоровья не уточняется. Почему это важно, в разговоре с Лигой ранее пояснял врач киевской скорой помощи: «…Чтобы хоть как-то обезопасить себя, нужны маски третьего класса защиты FFP-3. Буквально на этой неделе врачам скорой закупили маски второго класса, но этого недостаточно. А до этого у нас вообще были обычные хирургические маски…».

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