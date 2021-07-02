LIGA.net создала дашборд для отслеживания одного из самых важных событий 2021 года — вакцинирования от COVID-19. Здесь мы приводим важные и неочевидные факты из него.

В июне вакцинировали больше, чем за предыдущие три месяца (или за все время)

За 127 дней вакцинации (с 24 февраля по 30 июня) украинские врачи сделали 2,6 млн уколов. Их получили почти 2 млн украинцев, полную вакцинацию прошли 710 000 человек. Относительно масштабная вакцинация началась только в июне. За этот месяц сделали 1,5 млн уколов, тогда как за предыдущие три — 1,1 млн.

Рекордный день по количеству вакцинаций — 25 июня, когда сделали 97 133 укола (62% – вторая доза). В среднем в июне делали 52 003 уколов.

Самая популярная вакцина в Украине — AstraZeneca (1,2 млн), Sinovac (CoronaVac) и Pfizer на втором месте — по 746 000.

В мае начали колоть вторую дозу вакцин. Иногда больше, чем первую

Согласно нормам вакцинации, вторую дозу вакцин необходимо ввести через несколько недель, иногда месяцев. Вторые дозы вакцин начали колоть в мае. 13 из 31 дня мая таких уколов было даже больше, чем "новеньких". В июне ситуация чуть изменилась: только семь из 30 дней июня вакцинирование второй дозой превышало уколы первой. 30 июня, была такая же ситуация: первой дозой укололи 31 714 раз, а второй — 61 472.

45% вакцин приехало благодаря COVAX

По состоянию на конец июня 2,6 млн доз вакцин закуплено за счет государственного бюджета, остальные 2,1 млн — помощь в рамках программы COVAX (инициатива ООН по распределению вакцин среди развивающихся стран). По данным общественной организации StateWatch, на конец мая из госбюджета потрачено 7,7 млрд грн на закупку вакцин.

Медики — самая привитая профессия

По данным Центра медицинской статистики Минздрава, в Украине работает свыше 420 000 врачей и медицинского персонала. По данным СНБО, вакцинировано минимум одной дозой уже 344 000 медика, а две дозы получили почти 180 000 представителя этой профессии. Соответственно 81% медсотрудников получили хотя бы одну дозу и 43% прошли полную вакцинацию.

Если сверяться с данными Госстата, то в стране 733 000 работников сферы здравоохранения. Соответственно, 47% из них получили одну дозу и 25% — две.

На третьем месте по количеству уколов среди социальных групп — учителя. По данным Госстата, в Украине работает 440 000 учителей и 64% из них уже вакцинированы одной дозой.

Коллективный иммунитет в селах городского типа

Национальная служба здоровья публикует данные о вакцинации в пунктах каждого города, скорее всего, львиную часть уколов получили жители этого же города. Согласно этой статистике в Украине уже есть шесть населенных пунктов, где привито свыше 60% населения. Украинский лидер вакцинирования – пгт Красятичи в Киевской области, тут привито уже 76% жителей, немного отстает Середне из Закарпатья — 75%. Одна проблема — население там очень невелико.

В среднем в украинских городах хотя бы одну прививку получили 8,7% жителей. В городах с населением более 100 000 человек самый высокий процент вакцинированных в Сумах и Полтаве (по 15%), Ужгороде и Львове (по 13%). Хуже всего обстоят дела в Мелитополе, Краматорске (по 3%), Мариуполе (4%) и Харькове (5%). Киев вакцинирован на 11%.

Нас. пункт Область % населения Всего вакцинированных Красятичи Киевская 76 481 Середне Закарпатская 75 3203 Стара Ушиця Хмельницкая 67 1403 Дунаивцы Хмельницкая 65 1532 Козельщина Полтавская 58 2068 Рокитное Киевская 58 6197 Томаковка Днепропетровская 57 3819 Градизк Полтавская 55 3386 Моршин Львовская 55 3145 Тростянец Винницкая 55 4089

В разрезе областей как по абсолютному значению, так и в процентном соотношении от населения лидирует Киев — 262 000 уколов хотя бы одной дозой (или 9% от населения). Второе место по доле от населения делят Киевская (132 000 уколов первой дозы) и Полтавская области (92 000) — по 7% от количества жителей. На третьем месте Николаевская область (6%, или 65 000 привитых).

Как много вакцин осталось

Несмотря на бум в июне, в Украине еще есть чем прививаться. На 1 июля в Украину поставили и еще не использовали 2,2 млн вакцин. 45% из них — Sinovac (CoronaVac), 36% Pfizer и 19% AstraZeneca. Кроме того, Минздрав договорился о закупке до конца года более 24 млн доз AstraZeneca, Pfizer, Sinovac и Novavax, еще 8 млн приедет по COVAX.

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Олександр Надельнюк

редактор по роботі з даними, Liga.net

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