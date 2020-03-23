Карантин на мыло? Что на самом деле поможет против эпидемии коронавируса

Навіщо запровадили карантин у садочках і школах, якщо головна група ризику – люди похилого віку?

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адхан Гебреісус попередив: "Жодній країні не слід сподіватися, що у неї не буде випадків захворювання. Це було б фатальною помилкою, в прямому сенсі слова".

Що відомо про готовність України?

- Україна – одна з перших країн, які розробили детальні плани дій на всіх рівнях влади стосовно запобігання і боротьби з епідемією.

- Ці плани були створені на основі протоколів і алгоритмів Всесвітньої організаії охорони здоров'я.

- План передбачає різні рівні епідемії й відповідні дії органів влади.

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Запровадження карантину у дошкільних, середніх і вищих навчальних закладах якраз є реалізацію плану запобігання епідемії і дає можливість країні краще підготуватися до ситуації з новими випадками коронавірусу, які неминуче будуть. В якомусь сенсі - це можливість відтягнути час і зробити поширення в країні не таким швидким та стрімким, а також краще поінформувати громадян та підготуватись.

Зрозуміло, що багато людей не в захваті від цього, але карантин – це дієвий профілактичний засіб проти поширення вірусних інфекцій, зокрема, й коронавірусної.

Люди похилого віку, а також люди із хронічними захворюваннями легенів, діабетом, онкологією мають бути у центрі уваги, передусім, сімейних лікарів, а також родичів.

Саме сімейні лікарі мають зателефонувати своїм старшим пацієнтам, чітко пояснити, що краще пересидіти епідемію вдома, дати поради щодо правил гігієни – регулярного і ретельного миття рук із милом, провітрювання житла, детально розповісти про симптоми коронавірусної інфекції й алгоритм дій у разі підозри на цю інфекцію.

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Багато пенсіонерів мають мобільні телефони із виходом в інтернет, тому сімейні лікарі, а також молодші родичі, мають порадити чи допомогти приєднатися до Viber-груп і подібних віртуальних спільнот будинку, вулиці чи району, аби отримувати найсвіжішу інформацію про ситуацію із коронавірусом безпосередньо у місці проживання. Участь у таких групах допоможе вчасно попросити про допомогу медиків, а ще волонтерів у разі потреби принести продукти, медикаменти.



Важливе інформування, інформування та ще раз інформування, а також особисте свідоме відношення кожної людини до ситуації з коронавірусом у світі, Європі та Україні.

Загалом, усі мають поставитися до оголошеного карантину серйозно: за можливості не користуватися громадським транспортом, особливо у годину пік, відкласти на потім поїздки до родичів, великі застілля (в Італії заборонили гуляти весілля і запрошувати багато людей на похорон), мінімально відвідувати торговельні центри та подібні місця скупчення людей.

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Якщо ж Ви керівник організації, то Ви теж маєте сприяти запобігати поширенню коронавірусу. Варто проінформувати працівників про профілактичні дії, наголосити про групи найвищого ризику, обмежити контактування, а також, за можливості, впровадити віддалений формат роботи працівників.

Мило чи антисептики: що краще використовувати для профілактики?

Загроза епідемії коронавірусу побічно може посприяти утвердженню дуже хорошого правила гігієни – регулярного і ретельного миття рук із милом. Навіть якщо це затертий шматок мила у громадському туалеті, не бійтеся ним скористатися – мийте руки із цим милом щонайменше 20 секунд.

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Звичайне мило проти вірусів ефективніше за антисептичні засоби. Коронавірус - нова інфекція, її лише досліджують, тому щодня вчені публікують нові рекомендації та висновки. Нове дослідження від японських вчених ставить під сумнів ефективність спиртових антисептиків проти вірусу грипу, зокрема від грипу типу А.

Дослідники Кіотського університету медицини встановили: якщо обробляти вірус грипу А антисептиком для рук, він ще живе протягом двох хвилин під час цієї обробки. Тому, кількасекундне обприскування може бути слабо ефективним. Причина слабкої ефективності засобів для дезінфекції на основі етанолу у слизі, що огортає крапельки вірусу грипу А. Слиз діє як гідрогель і захищає вірус від етанолу, — кажуть дослідники. Водночас, миття рук навіть без мила деактивує вірус грипу типу А протягом 30 секунд. Але миття рук з милом дає надійніший антисептичний ефект. Отже, згідно з дослідженням, миття рук з милом все ще залишається найкращою профілактикою інфекцій.

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У кого дізнатися про симптоми коронавірусу і що робити у разі підозри на зараження?

Ваш сімейний лікар – це перша людина, якій ви маєте повідомити про нездужання. Саме сімейні лікарі і є вже зараз в ризику інфікування, виснаження та навантаження, пам'ятайте про це також. Якщо симптоми будуть схожими на прояви коронавірусу, саме сімейний лікар спрямує вас на тестування і проінструктує щодо подальших кроків.

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Що робити, якщо ви досі не підписали декларацію із сімейним лікарем? Відкладіть всі справи й просто сьогодні знайдіть собі сімейного лікаря. Якщо вже підозрюєте у себе коронавірус, а сімейного лікаря з якоїсь причини у вас нема, звертайтеся до найближчого медичного закладу: лікарні, поліклініки, амбулаторії сімейного лікаря, фельдшерсько-акушерського пункту – лікарі зобов’язані допомогти навіть без декларації. Але все ж таки знайдіть час на те, щоб підписати декларацію із сімейним лікарем.

І дбаймо один про одного та інших, які в групі високого ризику!