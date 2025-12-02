Президент США Дональд Трамп отправил в Москву нетипичную переговорную группу. Кроме посланника президента Стива Виткоффа, обновленный мирный план Путину 2 декабря доставил зять Трампа Джаред Кушнер. Это может свидетельствовать о повышенных ожиданиях.

Кушнер — новичок в миротворческом процессе по Украине, объясняет LIGA.net аналитик Atlantic Council Дуг Клейн. Но самое главное, что он действительно имеет влияние на Трампа и входит в его ближайшее окружение. Что известно о семье, карьере и связях с Россией, из-за которых зятя Трампа даже допрашивали – три факта о Джареде Кушнере.