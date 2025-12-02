Конгресс требует от Хегсета и Трампа отчет о военной кампании у берегов Венесуэлы без одобрения законодателей

Группа влиятельных конгрессменов и сенаторов от обеих партий заявила в воскресенье, что американские военные совершили военное преступление у берегов Венесуэлы.

Это было достаточно редкое для Конгресса заявление, под которым подписались как демократы, так и республиканцы. Оно было обнародовано вскоре после того, как The Washington Post сообщила об устном приказе, отданном "министром войны" Питом Хегсетом.

Произошло это еще 2 сентября, но известно о нем стало только сейчас. Тогда ракетным ударом была поражена венесуэльская лодка, в которой, как предполагалось, находился груз наркотиков. Часть экипажа была уничтожена, но двое, как свидетельствовало видео, остались в живых. И тогда Хегсет приказал расправиться и с ними. "Убить их всех до одного!" – были его слова, подтвержденные сначала двумя военными, присутствовавшими при этой операции, а потом ее подтвердили еще пятеро.

