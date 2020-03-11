Нам нужно научится жить с коронавирусом. Советы Комаровского

На 11 марта 114 578 человек заболели коронавирусом, 4026 человек умерло, 64 032 - выздоровело. 93% заболевших приходятся на четыре страны: Китай, Италию, Южную Корею и Иран. Более 1000 заболевших зарегистрировали во Франции, Испании и Германии.

Самое главное

Эпопею с коронавирусом можно разделить на два этапа. Первый - внутренняя китайская проблема. Сегодня человечество перешло во второй этап - теперь это проблема общемировая. Поскольку сегодня коронавирус диагностирован в таких отдаленных местах как Мальдивы, Мальта, Кипр, то мы можем утверждать, что это - проблема каждого из нас.

Коронавирус реально будет рядом с вами. Скорее всего, он придет к вам в дом. Мы можем им заразиться, а можем и не заразиться. Но мы должны перестать рассматривать коронавирус, как нечто абстрактное, некую китайскую проблему. Вы привыкли рассматривать грипп, как вашу проблему, проблему вашей семьи. Точно также человечество должно смирится с тем, что на земле есть коронавирус. С ним надо научиться жить.

Несколько новостей, которые иллюстрируют ситуацию

Правительство Италии объявило чрезвычайное положение. До 3 апреля закрыли школы. Никаких поездок. Если вы куда-то едете - у вас должно быть подтверждение. Все общественные и спортивные события приостановлены.

Израиль ввел 14-дневный карантин для всех въезжающих.

Китай понимает, что для него сейчас завоз коронавируса из-за границы более актуален, чем новые случаи внутри страны. Там создали Центр экстренного реагирования для пресечения случаев ввоза коронавируса.

В Ухане было 16 временных госпиталей. На сегодня осталось три. Китай выделил Всемирной организации здравоохранения $20 млн на борьбу с коронавирусом. Но сам Китай получил пожертвований на $4,23 млрд.

В Южной Корее число новых случаев инфекции снижается уже почти две недели. Тем не менее, в стране - уникальная ситуация: на сегодня там 7 513 диагностированных случаев заболевания, при этом, смертельный исход - у 54 человек. Такого нет нигде. Летальность - 0,7%. Это яркая иллюстрация того, что летальность очень сильно зависит от того, какой контингент обследуется и какое качество тест-систем. Там, где тест-системы не экономят, где они высокого качества, диагностируется огромное количество легких случаев заболевания. В результате, мы видим реальную картину летальности.

Например, в Италии поначалу вспышки обследовали практически всех, то сейчас обследуют только людей с реальными симптомами.

Уникальная информация по поводу массовых мероприятий

Папа Римский впервые нарушил традицию проводить проповедь перед площадью святого Петра в Ватикане и обратился к верующим посредством онлайн-трансляции.

Еще круче: в Украине, в Виннице провели крестный ход, направленный на торжество православия и борьбу с коронавирусом. Собрались вместе 7 000 человек и показали, как надо проводить противоэпидемические мероприятия. Не удивительно, что в Украине всего один случай заболевания и, по мнению большинства “экспертов”, коронавирус, пересекая границу, превращается в ОРВИ.

Еще одна история, которая иллюстрирует жизнь в ХХІ веке: школьники получают задания с помощью программы. Они научились бороться с этим - начали массово ставить низкую оценку этой программе. В результате, ее рейтинг упал и ее удалили. Теперь можно не делать домашнее задание.

На сегодня в Таиланде 53 случая диагностированного коронавируса. При этом, там реально людей обследуют.

Все время идет сравнение гриппа и коронавируса. Куча специалистов говорят, что эти сравнения некорректны. Тем не менее, президент США Дональд Трамп ссылается в своих речах на сравнение COVID-19 с гриппом. И даже ВОЗ опубликовала достаточно большой материал, в котором описано сходство и различие коронавируса и гриппа.

Поскольку, мы все примерно в гриппе разбираемся, то ориентируясь в сходствах-различиях, можем понять, чего боятся, а чего - нет.

Различие между вирусом гриппа и коронавирусом

Грипп распространяется намного быстрее - у гриппа короче инкубационный период. Дети - один из самых актуальных факторов распространения вируса гриппа. Именно они заражают взрослых, особенно стариков. С COVID-19 ситуация принципиально иная: дети явно болеют меньше, они явно заражаются от взрослых.

При коронавирусе и гриппе высокая частота тяжелых заболеваний, но при коронавирусе - чуть больше. Эти данные основаны исключительно на диагнозах, подтвержденных тест-системами. Но к ним много вопросов: они разные по качеству, обследуется разное количество людей. Поэтому явный факт, что при коронавирусе большая тяжесть - это информация с многоточием. Ведь она будет нуждаться в уточнении. И его можно будет дать только тогда, когда ситуация стабилизируется.

Очень важная информация о наиболее уязвимых группах. При гриппе дети, беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями - наиболее уязвимая группа. При коронавирусе нет данных о том, что дети и беременные являются уязвимыми.

Главное отличие гриппа и коронавируса в том, что применительно к гриппу, у нас есть вакцины и противовирусные препараты. Их немного, но они есть. С коронавирусом пока нет ничего подобного.

Сходства гриппа и коронавируса

Симптомы тяжелых форм этих болезней очень похожи. Главное сходство - механизмы передачи: контактный и воздушно-капельный путь. Они позволяют нам реализовывать в полном объеме общеизвестные профилактические мероприятия. Защищаясь от гриппа, вы одновременно защищаетесь и от коронавируса.

Очень интересная информация приходит из лабораторий. Это проливает свет на многие вопросы, которые три-четыре недели назад были покрыты тайной.

Чтобы попасть в организм, каждый вирус использует белок-предатель ACE2. Именно он запускает вирус в клетку и позволяет ему делать свое черное дело.

ACE2 очень тесно связан с работой сердечно-сосудистой системы, он участвует в регуляции артериального давления и его очень много в легочной ткани. Именно он является пропуском для коронавируса в клетку.

Почему это так важно?

Оказалось, что именно активность этого белка тесным образом связаны с возрастом человека. Чем человек старше, тем выше его активность, и тем выше вероятность, что вирус зацепится за белок. Препараты для лечения гипертонической болезни, действие которых связанное с этим белком, могут влиять на вероятность инфицирования коронавирусом. Это - одно из понятных объяснений, почему коронавирус протекает тяжелее у взрослых, особенно пожилых и тех, кто постоянно вынужден принимать таблетки для лечения гипертонической болезни.

Оказалось, что трансплантация АСЕ2 мезенхимальных стволовых клеток улучшает исход болезни пациентов с пневмонией от COVID-19. То есть воздействие на этот белок - это один из самых перспективных на сегодня потенциальных методов лечения.

Что остается непонятным?

Непонятно, почему одни люди распространяют вирус массово. То есть один человек выделяет во внешнюю среду огромное количество вируса, другой - практически нет. Почему, если мы имеем дело с вирусом, к которому ни у кого нет иммунитета, огромное количество случаев, когда муж с женой находятся вместе, а один из них не заболевает.

Оказывается есть генетические и расовые различия по количеству вышеупомянутого белка АСЕ2 в организме человека. Поэтому, некоторые народы могут больше болеть, другие - меньше. Эти вопросы остаются дискуссионными.

Инкубационный период и случаи повторного заражения

Инкубационный период - от одного до 14 дней, чаще всего около пяти.

Что касается случаев повторного инфицирования, тут новости утешительные. Большинство экспертов считают, что повторное инфицирование - это фокусы тест-систем, неточная диагностика. Когда человек перенес болезнь и в течение двух недель опять заболел коронавирусом - такого на сегодня нет. Все-таки иммунитет вырабатывается.

Необходимость карантинных мероприятий

Статистика такова: 80% заболевших перенесут болезнь очень легко, 15% - потребуют кислорода и тоже выздоровеют, 5% потребуют реальной госпитализации, интенсивной терапии, искусственной вентиляции легких.

Что произойдет, если мы не будем вводить никаких карантинных мероприятий?

Вирус придет к нам в дом, огромное количество людей заболеет. Наша страна тут находится в “выигрышном” положении. Потенциально опасная мишень для вируса - пожилые люди.

Допустим, в вашем городе заболело 1000 человек. Естественно, это - коллапс системы здравоохранения, массовые смерти. Парадокс состоит в том, что если в вашем городе заболеет не 1000 человек, а 100 - это тоже будет коллапс системы здравоохранения. Я не уверен, что не будет коллапса, если 20 человек заболеет.

Для чего вводят карантин?

Карантин вводят для того, чтобы выиграть время, чтобы не 1000 человек заболели одновременно, а чтобы эти 1000 человек заболели хотя бы в течение месяца, чтобы медицинские работники могли оказать помощь, перераспределить ресурсы.

Есть две стороны: с одной стороны страна вводит карантинные мероприятия, а с другой - самым активным образом занимается обеспечением, медицинскими работниками, информационной кампанией, накоплением кислорода, масок, лекарств. В этом суть.

Ввести карантин и больше ничего не делать - наивно, глупо и преступно.

Как должен проходить карантин?

Абсолютное большинство людей, которые заболели, нуждаются только в одном - чтобы они сидели дома и никого не заражали. Потому что для 80% людей, лечение - это сидеть дома, проветривать комнату, дышать чистым воздухом, много пить, консультироваться по телефону с доктором и использовать жаропонижающие средства при высокой температуре.

15% людей потребуют кислород. 5% поедут таки в больницу.

Предупреждается, что надо всячески избегать госпитализаций людей, у которых нет серьезных симптомов. Если нет тяжелой болезни и дыхательной недостаточности - человеку не надо в больницу. Когда у человека температура 37,5 и у него нашли коронавирус и засунули в больницу, - это не имеет никакого отношения к медицине. Очень часто госпитализация продиктована эпидемиологическими, а не реальными показаниями.

Что нам нужно на сегодня?

Как правило, эпидемиологические мероприятия распространены на общественный транспорт. Потому что там, где люди находятся на расстоянии меньше одного метра друг от друга, существует прямая угроза распространения коронавируса. Также нужен запрет на общественные мероприятия и подготовка не зараженных регионов к возможной вспышке.

Есть три ситуации, которые могут создавать симптоматику похожую на пневмонию от коронавируса. Это грипп, пневмококковая инфекция и сам коронавирус. На фоне подъема заболеваемости коронавирусом грипп и пневмококк никуда не исчезают. Если у человека с коронавирусом есть хоть какой-то шанс, то у человека, у которого коронавирус плюс пневмококк - шансов не остается.

У вас есть реальная возможность уже сегодня защитится от гриппа и пневмококковой инфекции. Это вакцинация.

Поскольку, ситуация с пожилыми людьми наиболее волнительна, всех кого можно отправить на дачу, отправьте и скажите сидеть там до сентября.

Также - институт волонтерства, доставка продуктов пожилым людям. Каждая страна должна сейчас подумать о том, чтобы старики перестали ходить по всяким организациям и забирать свои пенсии. Пусть эти пенсии приносят им в дом. Пусть старики перестанут ходить по поликлиникам. Как можно реже - магазины, городской транспорт.

Также надо запастись “своими” лекарствами от давления, для лечения астмы, чтобы у стариков не было повода лишний раз идти в аптеку.

Еще раз о мифах

ВОЗ активно начала заниматься опровержением мифов, связанных с коронавирусом: электросушилки для рук не убивают вирусы, маски нельзя использовать повторно. Также, если все тело обработать спиртом, хлоркой или залезть под кварцевую лампу - это не помогает, и даже очень вредно. Получать письма и посылки из Китая - безопасно. Заразится коронавирусом от домашних животных нельзя.

Лук, чеснок, кунжутное масло, антибиотики, все противовирусные средства не работают. Алкоголь не помогает. Ужасные примеры из Ирана, мусульманской страны, где люди начали вдруг использовать алкоголь в качестве профилактики. Как следствие - в одной из провинций количество людей с отравлением алкоголем в восемь раз превышает количество диагностированных случаев коронавируса. Есть летальные случаи от употребления метилового спирта.

Курение не помогает, а ухудшает ситуацию. Считается, что, поскольку мужчины массово курят и у них “особые” отношения с белком АСЕ2, они болеют чаще и тяжелее, чем женщины.

Будет ли коронавирус существовать с нами долгое время?

Скорее всего, коронавирус таки будет вместе с нами. Он будет приходить к нам точно также, как грипп. Тем не менее, он будет намного легче. Это общий принцип вирусных инфекций: если вирус агрессивен, если он смертелен, то у него меньше шансов распространятся. Чем легче болезнь, тем активнее человек ее распространяет. Поэтому, коронавирус останется с нами, но станет намного легче. И у нас появится перспектива защититься от него посредством вакцинации.

Но это не влияет на алгоритм наших действий. Мы не можем повлиять на правительство, на то, какие государственные решения примут власть имущие. Но мы однозначно можем защитить пожилых людей, инициировать вакцинацию, мыть руки и избегать людных мест.

Источник - видеоблог автора