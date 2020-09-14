ПЦР-тест негативный: можно ли в Украине обзавестись "липовой" справкой на COVID-19

Сам того не желая, я стал одним из заметных ньюсмейкеров середины прошлой недели.

То ли в жизни страны ничего более важного не произошло (Витольд Фокин молчал, президент Владимир Зеленский ничего не открывал, а парламент не работал), то ли, наоборот, произошло что-то такое важное, что это надо было срочно спрятать в потоке других второстепенных новостей. Но факт остается фактом, что нашу малозаметную статью на Интерфаксе об открытии специализированного Ковид-центра Синэво разобрали на цитаты.

Точнее, взлетела одна моя цитата про то, что в Украине можно обзавестись за недорого негативным результатом анализа ПЦР на коронавирус для выезда в некоторые южные страны на отдых.

Телеканалы искали встречи со мной для интервью, куча журналистов хотела получить от меня больше деталей, точнее - конкретные имена, пароли и явки, а на просторах facebook меня предавали анафеме за такую "напраслину" разные представители и симпатики как туристического бизнеса, так и медицинско-лабораторного. Все требовали доказательств и, якобы, не верили тому, что такое вообще возможно.

Все это время меня не покидало ощущение какой-то фантасмагории и нереальности происходящего...

Камон! Реали?! Вы это на полном серьезе?!

Все вы, жители Украины, уверены на 100%, что у нас в стране абсолютно невозможно обзавестись фальшивым результатом анализов?

Никогда такого не было и вот опять...

У нас в Украине никто и никогда не получал фейковые медсправки для бассейна или спортзала?!

Никогда не было такого, что медсправку для садика, школы или пионерлагеря родители получали даже, “не демонстрируя” ребенка доктору?!

И ни разу никто даже не слышал о том, что мамочки-антипрививочники каким-то чудным образом обзаводились справками о вакцинации своих детей?! (да, к счастью, иногда еще без этого в некоторые школы не пускают).

А про реальность и серьезность прохождения медкомиссии для получения водительского удостоверения надо ли рассказывать в деталях или все, кто получал права или обменивал старые на права нового образца, и так помнят этот процесс строжайшего медосмотра а-ля "давайте деньги, фото и пойдите погуляйте часок, справка скоро будет"?

Ах, да, и про возможность получить больничный лист, когда очень нужно, но ты не болеешь - тоже такого ни разу в истории Украины не было?! А как же тогда все эти случаи с клетчатыми одеялами, одиозными подследственными в детских кардиологиях, каталками, носилками и скорыми под зданиями судов? Все же слышали и очень много раз термин "лечь на больничку" – это именно про это и про то, что некоторые медики не видят большой проблемы в том, чтобы своим заключением "помочь правильному человеку".

Ремарка: есть один случай в истории Украины, когда один принципиальный медик оспорил заключение коллег. Так вот его до сих пор таскает по судах за это "больной" человек, лежавший под клетчатым одеялком.

Помните случай, когда юноша на внедорожнике Mercedes раздавил бабушку в Киеве возле метро Левобережная, вылетев с дороги? Так вот, там тоже была настоящая медицинская справочка о том, что это был первый и, наверное, последний в жизни этого юноши эпилептический припадок.

Поэтому, что? Правильно, не виновен!

А вот в случае резонансного харьковского ДТП, когда внедорожник Lexus вылетел на тротуар и убил много людей, с медсправочками получилась вообще чехарда. То они вначале были с упоминанием наличия наркотических веществ в крови виновницы ДТП, то потом уже были медсправочки с отсутствием наркотиков в крови, а потом и вообще сам медик, выдававший эти медсправочки, куда-то ненадолго исчез...

Мы все живем в реальном мире и он такой, какой он у нас есть.

Как по мне, было бы неимоверно наивно предполагать, что, на фоне общей ситуации с любой медстатистикой и медицинской информацией в Украине, зона ковидных результатов останется девственной и кристально чистой от украинских реалий. Нет, так не бывает, как и не бывает фей с единорогами на украинской земле.

Я не открыл Америку, сказав то, что все и так понимают, что это правда.

Отвратительная и неприятная правда.

P.S. Когда много лет назад мой сын, а за ним следом и я, заболели коклюшем, нам обоим официально поставили ОРЗ, но на словах сказали, что диагноз таки коклюш, просто его ставить категорически запрещено начальством. Это так, небольшой штрих про украинскую медстатистику, и это уже совсем другая история...

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.