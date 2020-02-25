Так ли страшен коронавирус, как о нем говорят? Отвечает министр здравоохранения

Нещодавні події в Нових Санжарах показали, що вирішення проблеми поширення коронавірусної інфекції лежить не тільки в області зусиль медиків.

По свіжих слідах інциденту стає зрозуміло, що нам всім, перш за все, потрібно заспокоїтися. Надмірні емоції, страхи тільки шкодять, а мітинги не допомагають у боротьбі з коронавірусом. Від нього захищає психологічна готовність, розсудливість і чітке виконання порад та вказівок медиків. І я дуже розраховую на здоровий глузд і взаємодопомогу співгромадян, які донесуть необхідну інформацію до тих рідних і близьких, які надмірно накручують себе панічними настроями.

Нам вдалося повернути українців з епіцентру епідемії в Ухані і допомогти багатьом іноземним громадянам. Всі вони знаходяться під наглядом професійних кваліфікованих медиків, які повністю контролюють ситуацію. Обсервація потрібна для того, щоб виключити найменшу можливість виникнення випадків захворюваності на території України.

На сьогодні в нашій країні зареєстровано 0 випадків захворювань, викликаних уханьським коронавірусом. Але українці повинні бути максимально підготовлені до будь-яких ситуацій. У Всесвітній організації охорони здоров’я є вичерпний список відповідей на всі питання, які можуть виникнути у людей. Якщо ви поінформовані, дотримуєтеся вказівок медиків, не піддаєтесь паніці та не вірите у міфи — ви захищені і захищаєте інших.

Які симптоми коронавірусної інфекції?

Новий коронавірус, який отримав назву 2019 nCoV, вперше був виявлений в грудні 2019 року в китайському місті Ухань. Симптоми цієї вірусної інфекції можуть включати в себе нежить, біль у горлі, кашель і підвищення температури. У деяких випадках спостерігаються ускладнення у вигляді пневмонії або утрудненого дихання. У рідкісних випадках хвороба призводить до смерті.

Згідно з даними ВООЗ, смертність становить близько 2% від загальної кількості хворих. Для порівняння під час спалаху коронавірусу SARS в 2003, більш відомого як атипова пневмонія, померли приблизно 9% тих, що заразилися.

Читайте також - Припиніть істерику, дайте людям спокій. Коронавірус не літає в повітрі

У 80% випадків зараження коронавірусом проявляється слабкими симптомами, які не становлять небезпеки. У групі ризику важкої форми цього вірусного захворювання — літні люди, а також особи з хронічними захворюваннями (діабет, серцево-судинні захворювання).

Підвищення температури, кашель і нежить є типовими симптомами як інфекції 2019 nCoV, так і грипу або ГРВІ. Через це буває важко визначити конкретно це захворювання на підставі симптомів. Тому необхідні лабораторні дослідження.

За яких обставин можна заразитися вірусом?

Епіцентром поширення вірусу поки що є Китай, на його території зареєстровано найбільше інфікованих. Що стосується інших країн, то хворі або недавно відвідували Китай, або тісно контактували з такими людьми. Підвищений ризик захворюваності також і у медичних фахівців, які надавали допомогу пацієнтам до виявлення у них коронавірусної інфекції.

Я повернувся з Китаю/Італії /Південної Кореї і відчуваю нездужання. Що мені робити?

Рекомендації медиків в цьому випадку стандартні. Перш за все, потрібно встановити діагноз. За нездужання, наявності кашлю, підвищеної температури і утрудненого дихання якомога швидше звертайтеся за медичною допомогою або викликайте бригаду швидкої допомоги, не займайтеся самолікуванням.

Обов’язково слід повідомити лікаря, якщо протягом 14 днів до появи симптомів ви не тільки здійснювали поїздки в країни, де виявлено коронавірус, але і в разі якщо ви тісно контактували з особою, у якого були виявлені симптоми респіраторного захворювання. У нас достатньо кваліфікованих лікарів, які за підозри на наявність цього вірусу проведуть додаткові тести, щоб призначити лікування згідно з методиками, які вже застосовуються повсюдно в країнах, де цей вид інфекції лікують.

Який інкубаційний період цієї інфекції?

Інкубаційний період — це період часу між зараженням і появою клінічних симптомів хвороби. Рекомендований ВООЗ термін спостереження за особами, які контактували з пацієнтами з підтвердженої інфекцією, становить 14 днів.

Чи готова українська медицина до можливого проникнення коронавірусу в нашу країну?

Так, готова. В Україні близько 12 000 місць в інфекційних стаціонарах, близько 2 000 лікарів-інфекціоністів та 5 000 медперсоналу, в українських лікарнях є інфекційні бокси. З діагностичними тест-системами також проблем немає. В українських лабораторіях достатньо можливостей виявити зараження коронавірусом.

Чи можна заразитися коронавірусною інфекцією від домашньої тварини?

Згідно з даними ВООЗ, випадків зараження інфекцією 2019 nCoV від домашніх тварин (кішок, собак) або поширення ними вірусу не зафіксовано. Ваші домашні улюбленці поза підозрою, якщо вони не були в Китаї.

Чи безпечні посилки з Китаю та інших країн, де виявлено коронавірус?

Вивчення коронавірусів свідчить про те, що віруси цього типу не можуть довго зберігати життєздатність на листах і поштових посилках. Тому ви не ризикуєте заразитися в такий спосіб.

Чи захищає маска?

Носіння медичної маски допомагає обмежити поширення респіраторних захворювань. Але саме по собі носіння маски не є гарантованим способом не підхопити інфекцію. Тому важливо дотримуватися гігієни рук та органів дихання, уникати тісних контактів.

Що потрібно робити, щоб убезпечити себе від вірусу?

Регулярно обробляти руки спиртовмісним засобом або мити їх з милом. Така обробка рук вб'є вірус, навіть якщо він буде присутній на вашій шкірі.

При кашлі та чханні прикривайте рот і ніс серветкою або згином ліктя; відразу викидайте серветку в контейнер для сміття з кришкою і обробляйте руки спиртовмісним антисептиком чи мийте їх водою з милом.

Читайте також - Коронавірус наступає: кілька слів про профілактику і лікування

Тримайтеся від людей на відстані як мінімум одного метра, особливо якщо у них кашель, нежить і підвищена температура.

Намагайтеся не чіпати руками очі, ніс і рот. Руками ви можете торкнутися поверхонь, на яких може бути присутнім вірус. Через дотики руками до очей, носа або рота інфекцію можна перенести зі шкіри рук в організм.

Це прості, але дієві рекомендації, які повинен знати кожен. Убезпечити себе і оточуючих від епідемії ми можемо тільки суворим і неухильним виконанням вказівок медиків.

Матеріал вперше опубліковано на сайті НВ,

перепублікація дозволена автором