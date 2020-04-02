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02.04.2020, 17:50

Украина готова к эпидемии коронавируса. На бумаге

Украина готова к эпидемии коронавируса. На бумаге
советник мэра Киева, координатор Киевского волонтерского штаба

Киевский волонтерский штаб провел аудит КГКБ №17 на готовность к приему пациентов с коронавирусом. Выводы делайте сами (укр.)

Перед тим, як робити гучні заяви, скільки апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ) має той чи інший медичний заклад, потрібно розуміти, чи цей апарт працює і чи він реально там є.

Окремо, слід переконатись, чи буде він працювати під час, наприклад, випадкового відключення світла. Чи взагалі впевнитись, що в палаті, де має стояти ШВЛ, справні розетки. 

Київський волонтерський штаб провів експертний незалежний аудит Київської міської клінічної лікарні №17 на стан готовності до прийому пацієнтів з Covid-19. 

Лікарня перепрофілює старі відділення під прийом пацієнтів з коронавірусом. Загальна кількість апаратів ШВЛ 24. На цьому дуже часто закінчуються офіційні звіти від головних лікарів до головних санітарно-епідеміологічних лікарів.

Але незалежний експертний і справжній аудит треба читати повністю. Далі стисло.

Загальна кількість апаратів ШВЛ 24. Неробочих вісім. Робочих 16, з них 10 не відповідають вимогам та не мають режимів для лікування пацієнтів з гострим респіраторним дистрес синдромом, яким може ускладнюватись Covid-19.

Залишається шість. Чотири з них працюють на ургент і не можуть бути залучені для лікування Covid-19. Бо інші екстрені випадки, на жаль, не пішли на карантин. 

Бачимо, як 24 апарати ШВЛ перетворились на два.

Ще раз - два апарати штучної вентиляції легень для палат інтенсивної терапії пацієнтів з Covid-19. Апарат ШВЛ, що пропонується закупити коштує 500 000. Їх необхідно 10 штук. Вже 5 млн.

Та сама історія з СРАР апаратами (сіпап-апарати для лікування порушень дихання під час сну. – Ред.) (3 млн грн),  моніторами (750 000 грн), аспіраторами (64 000 грн), пульсоксиметрами (40 000 грн), шприцевими (270 000 грн) та волюметричними насосами (482 000). Без цього всього обладнання надати якісну допомогу неможливо. 

Йдемо далі. 

Неробоча вентиляція. Відсутнє альтернативне джерело електропостачання, тобто, якщо світло відключать, вся апаратура відключиться (455 000 грн). Потребує технічного обслуговування аналізатор крові. 

Є й хороші новини: в цій лікарні вже прокладають кисневу магістраль за кошти Фонду ІТ компанії Innovecs. 

Моє суб'єктивне враження - ця лікарня не виняток. Потрібно робити аудити, розбирати на гвинтики. Потрібно мати яйця аби сказати "друзі, нам піз**ць". 

Після аудиту ми сформували перелік необхідного для лікарні №17. Якщо ми його закриваємо, ця лікарня зможе розмістити в себе 62 пацієнти з корона вірусом (50 інфекційне відділення і 12 відділення інтенсивної терапії). Сума складає 10 606 092 грн. 

Хто хоче закрити, пишіть. Всю аналітику надам, всі файли від лікарень також. 

Давайте вирішимо проблему, а потім вже розберемось, хто і до чого був готовий.

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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Теги: карантин, Максим Бахматов, коронавірус, ИВЛ, ШВЛ
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