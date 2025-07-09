Один із таких методів допомагає пацієнтам опрацювати свої травматичні спогади так, щоб вони по-іншому зберігалися в їхньому мозку

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) може виникнути після будь-якої події, що загрожує життю. Людина може відчувати тривогу, проблеми зі сном, зміни настрою, труднощі з контролем емоцій або постійну напругу. Це наче її тіло повернулося туди, де сталася подія.

Протягом останніх трьох років війни в Україні я працювала з "Лікарями без кордонів", надаючи допомогу в сфері психічного здоров'я на північному сході країни, а також серед переселенців і ветеранів.

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Війна так чи інакше торкнулася кожного: хтось став свідком насильства, хтось залишив свої домівки і громади, хтось втратив близьку людину. Українські ветерани повертаються додому з невидимими ранами війни, такими як черепно-мозкові травми, отримані в бою, або посттравматичний стресовий розлад.

Більшість людей знаходять способи впоратися і відновитися після травматичних подій без спеціального лікування, але деякі цього не можуть. Це може призвести до відчуття безнадійності та безпорадності, ніби їм доведеться жити з ПТСР до кінця життя. Кожен повинен знати, що існують ефективні методи лікування і люди можуть одужати, навчившись керувати своїми симптомами, якщо у них є відповідні інструменти.

Досвід ПТСР американських ветеранів

Раніше я працювала капеланкою, реабілітаційною терапевткою і менеджеркою з догляду за хворими в Медичному центрі Адміністрації ветеранів у Нешвіллі, штат Теннессі. Ми багато дізналися про лікування ПТСР після того, як на початку 2000-х років військові, чоловіки і жінки, почали повертатися додому з воєн в Афганістані та Іраку.

Це призвело до фінансування державою досліджень наслідків війни для психічного здоров'я, включно з ПТСР, депресією і черепно-мозковими травмами, а також до розробки науково обґрунтованих методів лікування, які довели свою ефективність для багатьох людей.

"Лікарі без кордонів" (MSF) працюють над впровадженням науково обґрунтованих методів лікування ПТСР в Україні на базі спеціалізованої клініки у Центрі психологічної підтримки. Він розташований у Вінниці і обслуговує військових ветеранів і переселенців у регіоні та за його межами.

Один із методів лікування, який ми допомагаємо впроваджувати, називається десенсибілізація та репросуалізація/опрацювання травми рухом очей (EMDR). Це спосіб допомогти пацієнтам опрацювати свої травматичні спогади так, щоб вони по-іншому зберігалися в їхньому мозку.

Психологи просять пацієнтів пригадати та розповісти деталі свого травматичного досвіду, забезпечуючи водночас сенсорний стимул, наприклад, ворушачи пальцем, щоб пацієнт простежив за ним очима. Мета – сформувати нові нейронні зв'язки, які трансформують спосіб зберігання травматичної пам'яті, що призводить до зменшення симптомів, пов'язаних із травмою. Ці травматичні спогади стають більш схожими на типові спогади, викликаючи менше емоційних переживань.

Пам'ятаю, коли я вперше вивчала EMDR у 2005 році, мені здавалося дивним, що рух очима може мати якесь відношення до спогадів. Але дослідження продовжувалися, і техніка EMDR виявилася дуже ефективною. Зазвичай люди потребують близько 12 сеансів, але це може змінюватися залежно від тяжкості травми.

В Україні ми також використовуємо методи наративної експозиційної терапії та травмофокусованої когнітивно-процесуальної терапії, які допомагають клієнтам зрозуміти та змінити спосіб переживання травматичних спогадів. Вони дізнаються, як їхні теперішні емоційні реакції пов'язані з минулими подіями, як заспокоїти свою нервову систему і як реагує тіло.

Ще одна річ, яка дійсно має значення, – це стосунки між терапевтом і пацієнтом. Мені випала честь бути кураторкою і наставницею чудової команди українських психологів "Лікарів без кордонів". Вони вкладають у цю роботу все своє серце і роблять неймовірну справу.

Постійний успіх у лікуванні ПТСР

Ми регулярно проводимо обстеження кожного пацієнта, щоб відстежувати зміни в симптомах ПТСР, і виявляємо стійке поліпшення таких проблем, як нічні кошмари і проблеми зі сном. Однак є ще багато викликів. Алкогольна залежність широко поширена серед людей із ПТСР в Україні. Тут також існує стигма щодо психічних захворювань, як і в США та інших країнах, де я працювала.

Ми виявили, що коли одна людина має позитивний досвід лікування, вона повертається і розповідає про нього своїй родині та знайомим, і все більше людей звертаються по допомогу. Ми бачимо це і серед ветеранів.

Сьогодні у Центрі психологічної підтримки "Лікарів без кордонів" у Вінниці щомісяця проходять лікування близько 100 пацієнтів, і ми сподіваємося продовжувати цю роботу найближчими роками, а також проводити тренінги для подібних програм у всій країні. Обмінюючись знаннями та покращуючи допомогу людям із ПТСР, я безмежно пишаюся цією роботою і моїми колегами.

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