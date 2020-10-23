Украинская вакцина от COVID-19: мы полвека не разрабатывали вакцины, но тут случилось чудо

Как за один вечер стать антивакцинатором? Достаточно всего лишь посмотреть новости и послушать о создании украинской вакцины.

Всегда стараюсь смотреть на процессы немного шире, смотреть в контексте подобных или схожих событий – это позволяет критичнее оценивать адекватность месседжей и вероятность их успешного осуществления в реальной жизни.

Письмо президента Национальной академии медицинских наук Украины Виталия Цымбалюка в адрес премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в самом начале пандемии с требованием использовать настойку двух трав под названием Протефлазид для лечения коронавируса – четко и документально зафиксировало уровень самокритики лидеров украинской медицинской науки, а также состояние этой отрасли в целом.

(Пока преднамеренно умолчу об украинском чудо-ИВЛ на палках и мешках)

Это был тот самый момент, когда последние розовые надежды безудержных романтиков превратились в обычную вундервафлю (презрительное от вундерваффе, фаш. Wunderwaffe — чудо-оружие. – Ред.).

Я был уверен, что тема украинских высокотехнологичных медицинских разработок уже раскрыта полностью и возврата к мазохистскому обсуждению "мы самые умные на планете, но нам мешает мировой заговор" – уже никогда не будет, но... никогда не говори никогда.

Несколько цитат нашего президента.

"Украинская вакцина – уникальна, потому что она не такая, как остальные..."

Вы серьезно?! Жители Украины отличаются от остальных Homo Sapiens своей уникальностью и им нужна соответствующая вакцина?

"Исследования проводились, но не на людях, но они проводились..."

Кто эти смельчаки?! Может сразу внесем их в наградные списки?

"Согласно статистике и информации от наших ученых, то, что мы имеем на сегодня: с 60-х – 70-х годов в Украине (тогда мы были еще частью Советского Союза) разработкой вакцин НИКТО не занимался. Прошло 50 лет, и я считаю, что это самая главная победа, которая есть, и если эта вакцина еще и СРАБОТАЕТ – я считаю, что мы сделали немало..."

Это мое самое любимое! То есть все четко понимают, что Украина подобной деятельностью не занималась полвека, специалистов не было и взяться им было неоткуда, но... случилось чудо и Украинский Прорыв? Особенно умиляет некоторое сомнение в том, что вакцина таки сработает…

Так вот, если жидкость не работает, она не называется вакциной!

Вакцина – это только то, что РАБОТАЕТ и классик уже про это все сказал...

- "Осетрину прислали второй свежести", – сообщил буфетчик.

- "Голубчик, это вздор!"

- "Чего вздор?"

- "Вторая свежесть – вот что вздор! Свежесть бывает только одна – первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!".

И, да, я категорически отказываюсь прививаться именно украинской вакциной от ковида. Я сделаю прививку нормальной вакциной, так сказать "первой свежести".

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