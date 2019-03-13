Выбор семейного доктора: зачем это нужно и как работает

2018 рік став часом реформування первинної ланки охорони здоров’я. Майже 26 мільйонів людей в Україні обрали свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. І як свідчать опитування, дві третини задоволені своїм вибором. 1216 медичних закладів підписали договір з Національною службою здоров'я. За цим договором НСЗУ оплачуватиме кошти закладам за обслуговування пацієнтів. Заклади отримують гроші за новим механізмом оплати - коли гроші йдуть за пацієнтом. І дохід закладу залежить від того, скільки пацієнтів оберуть свого лікаря в цьому медичному закладі. Пацієнту ж держава гарантує безоплатний перелік послуг на первинній ланці.

Первинна медична допомога – послуги сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів – це точка входу пацієнта до системи охорони здоров’я. В розвинених системах охорони здоров’я первинка – це не тільки лікування якихось хвороб чи станів. Це радше про догляд, про профілактику захворювань (у тому числі вакцинацію та планування сім’ї), промоцію здоров’я, менеджмент хронічних хвороб та паліативну допомогу. За даними ВООЗ в країнах з розвиненою і сильною первинною допомогою загальні показники здоров’я людей вищі, так само як і ефективність використання коштів на охорону здоров’я та її якість. Саме на рівні первинки в таких країнах задовольняється до 80% усіх потреб людей, пов’язаних зі здоров’ям.

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Лікар первинки для пацієнта - своєрідний менеджер з питань здоров’я та здорового способу життя. Це фахівець, якому людина довіряє дбати про своє здоров’я або здоров’я своїх дітей. І такого лікаря в Україні тепер пацієнт має право вільно обрати. Це перша зміна, яка відбулася для пацієнта внаслідок трансформації первинної ланки. Якщо раніше ви повинні були задовольнитися лікарем за приписним принципом – в залежності від місця проживання, то тепер можете самі його вибрати. Вибрати того, кому будете довіряти, до чиїх рекомендацій будете прислухатися.

Право на вільний вибір лікаря закріплено Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення». Частина друга статті 9 цього Закону передбачає, що пацієнт реалізує своє право на вибір лікаря шляхом подання надавачу медичних послуг декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу.

Крім того, Закон забороняє медзакладам відмовляти пацієнту у прийнятті декларації та веденні пацієнта, на підставі його віку, статі, соціального статусу, матеріального становища чи наявності хронічного захворювання. Також ніхто не може примусити пацієнта підписати декларацію з тим чи іншим лікарем. Наприклад, змусити студента підписати декларацію з лікарем студентської поліклініки, погрожуючи проблемами в університеті.

Подати декларацію про вибір лікаря пацієнт може будь-коли – часових меж законодавство не передбачає.

Пацієнт має право вільно обрати лікаря, а також змінити його в будь-який час, якщо буде незадоволений його послугами, або, наприклад, переїде в інше місто і шукатиме лікаря там. Таке право пацієнтові надає пункт 5 Розділу ІІ Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженого наказом МОЗ України від 19.03.2018 № 503 (наказ 503): пацієнт має право змінити лікаря, який надає ПМД, шляхом подання тому самому або іншому надавачу ПМД нової Декларації відповідно до цього Порядку.

При реєстрації нової декларації в електронній системі охорони здоров’я попередня автоматично деактивується. Таким чином, жодних додаткових дій - написання заяв, отримання дозволів - для обрання іншого лікаря вчиняти не потрібно.

Не обирати свого лікаря - це теж право пацієнта. Наказ 503 дозволяє відмовитись від лікаря, який надає первинну медичну допомогу, без обрання нового лікаря шляхом подання заяви про припинення поданої ним декларації.

Але пацієнт повинен розуміти: відмова від лікаря або необрання лікаря первинки означають відмову від цілої низки безоплатних медичних послуг та лікарських засобів.

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Законом визначено, що отримання медичних послуг та лікарських засобів, пов’язаних з вторинною (спеціалізованою), третинною (високоспеціалізованою), паліативною медичною допомогою та медичною реабілітацією, здійснюється за направленням лікаря, який надає первинну медичну допомогу. Відтак для того, аби отримати, наприклад, консультацію лікаря-спеціаліста (ЛОРа, кардіолога, гастроентеролога тощо), необхідно, щоб пацієнта на таку консультацію направив лікар первинки. Крім того, з 1 квітня електронний рецепт на ліки, які можна безоплатно або з доплатою отримати за програмою «Доступні ліки» (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2019 року), також зможе виписати тільки лікар первинки, якого пацієнт обрав декларацією. Вже у 2020 році Національна служба здоров’я не оплачуватиме медзакладам за медичні послуги, надані на вторинній чи третинній ланках (поліклініки, лікарні і т.д.) інакше, ніж за електронним направленням від лікаря первинки. Тобто, безоплатними для пацієнтів будуть послуги спеціалізованої допомоги тільки за направленням лікаря первинки. Отже, декларація про вільний вибір лікаря є ключом до вхідних дверей системи надання безоплатних медичних послуг. І ним потрібно скористатися.