Днепр находится на грани экологической катастрофы – это данные анализа Счетной палаты Украины. В воде главной водной артерии страны нашли свыше 160 загрязняющих веществ. Среди них – кислоты, щелочи, минеральные соли, нефтепродукты и пестициды.

Экологи жалуются: в реке начали появляться загрязнители, к которым системы водоочистки не адаптированы, их влияние на здоровье человека неизвестно. Краеугольный камень глобальной экокатастрофы Днепра – каскад возведенных на реке дамб и водохранилищ. Совокупность факторов – глобальное потепление, уменьшение водостока в реку – приводят к тому, что Днепр техногенно-деформирован.

LIGA.net побеседовала с чиновниками и экологами и рассказывает о главных экологических бедах Днепра. Есть ли шанс спасти реку?

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ДНЕПРОМ

С учетом глобального потепления температура в Украине постоянно растет. Только за июнь в Киеве побиты несколько погодных рекордов из-за высокой жары.

По словам главы Национального экологического центра Украины, а также ученого секретаря в Институте геологических наук НАН Руслана Гаврилюка, при росте температуры увеличивается испарение. Даже если осадки выпадают, то в саму реку их поступает меньше. Как результат – воды в реке становится меньше, как и в грунтовых водах.

"В теперешних условиях при смене климата мы не имеем существенных изменений в количестве атмосферных осадков – они являются главным источником притока воды в реку. Сток Днепра резко падает – это показано сменой режима осадков. Если раньше мы имели зимой снежное покрытие, которое давало бы весной весеннее половодье, то сейчас этого покрытия нет", – говорит ученый.

Последний раз ученые фиксировали адекватное насыщение всех водных артерий в 2013 году. 2020 год был в этом смысле худшим за всю историю наблюдений.

В придачу к глобальному потеплению – проблема зарегулирования русла Днепра.

"Днепр на территории Украины – это каскад водохранилищ. Как таковой реки нет", – говорит Гаврилюк.

Дамбы, по его словам, мешают самоочищению реки.

"Днепр в Киеве является хвостовой частью Каневского водохранилища. Фактически между Киевским и Каневским водохранилищами вообще нет природного течения – и так до Каховского водохранилища. Река превращена в озеро", – говорит эколог.

Он подчеркивает: если бы река имела течение, то вода могла бы нормально насыщаться кислородом и была бы более стойкой к внешнему загрязнению от человека.

"Стоячая вода не обогащается кислородом, у нее нет потенциала водоочищения, уменьшение стока приводит к тому, что уменьшается возможность разбавить в воде загрязненные стоки, которые, начиная от Киева и до низов Днепра, сбрасывают города", – добавил Гаврилюк.

Как сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малеванный, чаще всего загрязнения в реках фиксируют из-за неочищенных сточных вод и нарушения правил эксплуатации очистных сооружений.

"Наибольшее негативное влияние на состояние рек от городских водоканалов. В первой десятке загрязнителей сразу пять таких предприятий в Киеве, Днепре, Львове, Николаеве и Житомире", – говорит Малеванный.

Кроме того, проблему загрязнения Днепра усугубляют незаконные врезки в систему дождевого стока и залповые сбросы в реку предприятиями страны.

"Такие сбросы могут более чем в 20 раз превышать допустимые концентрации загрязняющих веществ. Проблема в том, что трудно отследить, с каких предприятий они осуществляются", – подчеркивает чиновник.

Фактически между Киевским и Каневским водохранилищами вообще нет природного течения – и так до Каховского водохранилища. Река превращена в озеро.

Среди особо экзотичных загрязнителей реки – остатки фармацевтических средств.

"Появились новые загрязнители, к которым наши системы водоочищения не адаптированы. Мы только сейчас узнали о загрязнителях, которые были выявлены после исследования Счетной палаты. Они есть в воде, но мы о них не знали. Их влияние на здоровье человека сложно предсказать, это все относительно новые вещества. И какие-то остатки обезболивающих, противовоспалительных препаратов и так далее. То есть, половина этого перечня – фармацевтические препараты", – говорит Гаврилюк.

По словам эколога, в Украине отсутствуют технологии, которые могли бы обеспечить население чистой питьевой водой из Днепра.

"Мы не знаем, что пьем. Я думаю, что если анализировать сейчас воду, которая попадает в квартиры, то возможны проблемы. Сказать, что будет в дальнейшем, невозможно. Необходимо модернизировать систему очищения воды перед подачей в дома. Но технологий нет", – сказал Гаврилюк.

КТО БОЛЬШЕ ВСЕГО ЗАГРЯЗНЯЕТ РЕКУ

Экологи едины во мнении – чаще всего река страдает от фосфатного загрязнения. Фосфаты есть практически во всей бытовой химии. Также они содержатся в удобрениях, их используют для водоподготовки и при производстве некоторых лекарств.

При попадании в Днепр они становятся благодатной почвой для развития сине-зеленых водорослей. Процесс загрязнения воды усугубляется вышеуказанным отсутствием течения в реке и теплой погодой. Развитие сине-зеленых водорослей приводит к уменьшению кислорода в воде, и главная водная артерия Украины начинает цвести.

Есть два способа борьбы с излишним количеством фосфатов в сточных водах, поясняет заместитель министра окружающей среды и природных ресурсов Михаил Хорев.

"Путь первый – строить дорогостоящие очистительные сооружения. Некоторые страны пошли именно таким путем. Путь второй – строить менее дорогостоящие сооружения, ограничивая использование фосфатов в моющих и стиральных средствах. Украина выбрала этот вариант", – отмечает Хорев.

Появились новые загрязнители, к которым наши системы водоочищения не адаптированы. Мы только сейчас узнали о загрязнителях, которые были выявлены после исследования Счетной палаты.

Замминистра говорит, что 2 июня Кабмин принял постановление, которое ограничивает содержание фосфатов в моющих средствах – вступить в силу оно должно через 2,5 года.

"Постановление набирает силу через 2,5 года, так как есть требования Всемирной торговой организации. Но, тем не менее, за 2,5 года у нас эта проблема с излишками фосфатов должна уменьшиться", – прогнозирует чиновник.

Проблему залповых сбросов и врезок в сточные каналы намерены решать с помощью законопроекта №3091 о реформе экологического контроля. Президент определил его как "неотложный".

Документом предлагается урегулировать процедуры экоконтроля и усилить ответственность за залповые сбросы.

Кроме того, предоставляется возможность экоинспекторам проводить внезапные проверки, что раньше было фактически нереально, подчеркивает Хорев.

"В том числе и ночью. В действующем законодательстве прописано, что госэкоинспектор должен предупредить о проверке как минимум за два дня, приехать только в рабочее время. Предприятие может вообще его не пустить, уплатив 810 гривень штрафа. Мы сейчас пытаемся все эти прорехи в законодательстве закрыть. Не скажу, что пока имеем победу, но президент поддерживает это", – отмечает замминистра.

КАК ПОМОЧЬ ДНЕПРУ

Эксперты давно оспаривают вопрос целесообразности использования водохранилищ на Днепре. Замминистра согласен, что наличие дамб меняет природное состояние реки и из-за этого ее состояние ухудшается, однако настаивает: Украина не переживет ликвидации водохранилищ.

"С каскада Днепра забирается больше половины воды, которая используется вообще в Украине на любые цели. Нужно понимать определенный баланс экономики и экологии. Возможно, лет через 20-30 или 50, когда технологии изменятся, мы вернемся к этому разговору. Будет возможен разговор о раздамбовании и переведении Днепра в природное состояние. Это тоже возможно, но это колоссальный ресурс. Самое главное, что нужно понимать, чем мы заменим то количество воды, которое сейчас имеем в этих водохранилищах", – говорит Хорев.

Чиновник считает, что попадание в Днепр грязных сточных вод – самая большая проблема для реки. По его мнению, государству необходимо выделять ресурсы именно на модернизацию очистных сооружений. Благодаря этому, считает Хорев, 70% экологических проблем Днепра будут решены.

В Министерстве окружающей среды и природных ресурсов идут дискуссии по этому поводу. Гаврилюк, который участвует в разработке так называемой водной стратегии Украины, считает, что стране не нужны водохранилища, а из их ликвидации можно даже извлечь выгоду.

"Понятное дело, что это деньги, так как необходимо будет менять дороги, системы водозабора и так далее. Но это и выгода. К примеру, Каховское водохранилище имеет наименьшее КПД среди водохранилищ мира и по площади, и по электроэнергии, которое оно производит. Средняя глубина – метр или даже меньше – это огромные затопленные луга, которые можно вернуть в сельскохозяйственную сферу", – говорит Гаврилюк.

Ученый заявляет, что вопрос закрытия ГЭС и ликвидации водохранилищ упирается только в поиск альтернативного источника энергии для Украины.

Замминистра Хорев резюмирует: "Украина активно привлекает кредиты от Франции на модернизацию и строительство очистных сооружений и систем водообеспечения".

Несмотря на это, чиновник признается, что власти никогда не ставили задачу подсчитать, сколько стоит модернизация всех очистных сооружений на каскаде Днепра.

"Есть оценочная стоимость ремонта. Это как строительство или ремонт дома. Каждый объект индивидуален и требует отдельных цифр", – говорит он.

"Никто отдельно, вроде бы, не виноват. Гидроэнергетики говорят, что не виноваты, что там сбрасывают стоки. А те, кто сбрасывают стоки, говорят, что не виноваты они. Дескать, у них есть нормы на сброс, они сбрасывают в пределах этих норм", – говорит ученый НАН Гаврилюк.

Метод очистки сбросов (хлорирование), который используется сейчас, подчеркивает ученый, не способствует нормальному очищению.

"При хлорировании образуются стойкие химические загрязнения, которые убрать нельзя. Они снова попадают в реку и еще сильнее загрязняют. Мы рискуем получить химическое вещество вместо реки. То есть, очищение реки влияет на ее дальнейшее загрязнение. Воду из Днепра пьют и Черкассы, и Днепр, и Запорожье, и Херсон, и Николаев, хотя мы же пьем то, что сами сбрасываем в воду", – говорит Гаврилюк.

Хорев уповает на изменения законодательства. По его мнению, принятие нормального законодательства и дальнейшее выделение денег на модернизацию систем очищения сточных вод поможет Днепру.

"Европейские реки, например, Дунай, имели абсолютно ужасную ситуацию с экологическим состоянием. Принятие нормального законодательства и выделение средств на модернизацию и прочее фактически привело к тому, что сегодня эта река с нормальным экологическим статусом. Днепр не может быть исключением", – говорит он.

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