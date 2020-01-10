Истории. Друзья и родственники вспоминают погибших пассажиров Boeing 737

В авиакатастрофе украинского Boeing 737 в Иране погибли 176 человек. Установление причин продолжается. Украинская делегация экспертов прибыла в Тегеран и присоединилась к расследованию. Родственники и друзья в разговорах с журналистами и в социальных сетях делятся воспоминаниями о погибших. LIGA.net собрала самые яркие истории о погибших.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Украинский лайнер Boeing 737-800 NG рейса PS 752 разбился 8 января недалеко от Тегерана. Погибли все 176 человек на борту. Власти Ирана настаивают, что самолет упал из-за возгорания двигателя. Украинские эксперты эту версию Украинский лайнер8 января недалеко от Тегерана. Погибли все 176 человек на борту. Власти Ирана настаивают, что самолет упал из-за возгорания двигателя. Украинские эксперты эту версию опровергли . Украина рассматривает семь версий . Канада, Великобритания, Австралия заявляют, что самолет сбил Иран. Журналисты NYT опубликовали видео с поражением самолета. Все известные факты читайте здесь

ГЕНДИРЕКТОР ТЕХКОМПАНИИ

В катастрофе погиб 48-летний Али Пей, основатель и гендиректор техкомпании Message Hopper, базирующейся в Канате (город в Канаде). Друзья говорят, что Пей был добрым человеком и любящим отцом.

"Он всегда улыбался. Нам всем сейчас не хватает его улыбки", - сказал друг Пея Кевин Манеш изданию Ottawacitizen.

Манеш не знал, что Пей был среди погибших, пока не стал смотреть список жертв катастрофы в среду утром, пытаясь выяснить, был ли кто-то из большой иранской общины в Оттаве на борту. По его словам, перелет через Украину был обычным маршрутом для ирано-канадцев, которые постоянно путешествуют туда и обратно.

Пей летал в Иран, чтобы навестить своего отца, который болен, рассказал друг семьи Аят Таджалли.

"Сейчас его отцу лучше, но Али с нами больше нет", - говорит он.

Пей воспитывал двух дочерей возрастом 7 и 9 лет. Он отец одиночка и активно боролся, чтобы выиграть опеку над девочками у своей бывшей жены. Он даже написал книгу о своем опыте, где рассказал о дискриминации и несправедливости, которые царят в канадском суде.

АСПИРАНТ-БИОЛОГ

Фарид Арастех был аспирантом биологического факультета Карлтонского университета и возвращался в Канаду на учебу.

Несколько дней до перелета он женился на Марал, которая осталась в Иране и должна была подать заявку на оформление визы, чтобы переехать к своему мужу в Оттаву.

"Он очень хотел внести вклад в эту область. Есть два типа учеников: ученики, которых подталкиваешь ты, и ученики, которые подталкивают тебя. Фарид был из тех, кто подталкивает. Он был чрезвычайно решительным, очень хороший парень. Он был джентльменом", - вспоминает профессор Ашкан Гольшани, доктор философии, руководитель биологической лаборатории в Карлтоне.

Кандидатская диссертация, над которой работал Арастех, называлась "Идентификация новых функций генов в грибковых организмах, пекарских дрожжах".

Арастех приехал в Канаду прошлым летом. Ему предстояло учиться 4-5 лет, чтобы получить докторскую степень.

"Он был идеальным аспирантом; кого-то, кого вы действительно хотите видеть в своей команде. Я думаю, что он стал бы единственным в своем роде ученым", - добавил Гольшани.

Кроме учебы Арастех увлекался фотографией, любил кантри музыку.

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МАМА-АРХИТЕКТОР

Фереште Малеки Дизаже возвращалась домой в Канаду после празднования свадьбы своей дочери в Тегеране.

"Она была очень тихой, очень доброй, очень спокойной", - рассказал Коорош Фархадпур, одноклассник Малеки Дизаже в Тегеранском Исламском Университете Азад, где они оба изучали архитектуру.

Они работали вместе в архитектурной фирме в Тегеране еще в конце 1980-х, и Фархадпур сказал, что будет продолжать ей звонить один или два раза в год, чтобы поздравить с днем ​​рождения или с Новым годом.

"Она не интересовалась политикой вообще. Она была добрая и заботливая, очень хорошая мама. Я в шоке", - сказал Фархадпур.

41-летняя Малеки Дизаже перестала работать после рождения дочери и около 10 лет назад переехала в Канаду, вспоминает он.

"Моя прекрасная подруга Фереште Малеки неделю назад была в Иране на свадьбе своей дорогой дочери. Я помню, как познакомилась с ней 30 лет назад в первый же день в университете. Я помню ее красивую улыбку. Ее больше нет среди нас… Она была на украинском рейсе, который разбился, возвращаясь в Канаду… Я не могу перестать плакать. И я помню, как она была счастлива во время беременности", - написала в Facebook Марьям Амин.

Еще один друг Тегеран Саназ За, написал: "Я разговаривал с ней прямо перед ее поездкой. У меня разбито сердце ... Я не могу в это поверить".

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"ОНА БЫЛА АНГЕЛОМ"

За двадцать минут до того, как самолет вылетел из иранской столицы, Шадху позвонила мужу. Она очень переживала и хотела, чтобы он заверил ее, что все будет хорошо, рассказал Хасан Шадху CNN. Он рассказал, что Шадху взяла на три недели отпуск, чтобы навестить мать и сестер в Тегеране. Отпуск закончился, и она возвращалась в Торонто.

"Я говорил с ней ... за 20 минут до вылета самолета. Она беспокоилась из-за напряженности между Тегераном и США после того, как президент Дональд Трамп приказал убить иранского генерала Касема Сулеймани. Она хотела, чтобы я заверил ее, что не будет войны. Я сказал ей, чтобы не волноваться. Ничего не случится. Потом она попращалась и выключила телефон", - рассказал он.

Хасан считает, что у жены было предчувствие скорой гибели. За несколько дней до вылета она опубликовала в Instagram селфи с тревожными комментариями. "Посмотрите на ее лицо, посмотрите на стихотворение, которое она написала", - сказал он, подняв трубку, чтобы показать фотографию, которую она опубликовала. Затем он прочитал слова, которые она написала, его голос сломался.

"Я ухожу, но то, что позади меня, беспокоит меня. Я боюсь за людей, которые остаются позади меня", - говорится в подписи к последнему посту женщины. "Она была ангелом ... Хотел бы я не существовать сейчас", - говорит Хасан.

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МУЖ И ЖЕНА

Родители 19-летней Кими Пуршабаношиби из Северного Ванкувера погибли в авиакатастрофе. Еще несколько дней назад она вместе с отцом Насером Пуршабаношиби и матерью Фирузе Мадани была в Иране. Девушке пришлось вернуться в Канаду раньше родителей, чтобы успеть на занятия в университете Саймона Фрейзера. Родители должны были прилететь позже.

В последний раз Кими разговаривала с матерью за несколько часов до злополучного полета. "Мы говорили о том, что она будет делать в полете, и что она будет делать после и все", - сказала Пуршабаношиби.

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Семья Пуршабаношиби иммигрировала в Канаду из Ирана в сентябре 2013 года.

В 2015 году Мадани сдала один из трех обязательных экзаменов, которые позволили ей начать практиковать медицину в Канаде. Она также работал с библиотекой Северного Ванкувера как чемпион библиотеки.

Друг детства Пуршабаношиби Маджид Махичи, управляющий персидской телевизионной студией Parvaz TV рассказал, что "Насер был одним из лучших учеников в городе. Они решили обновить свое образование в Канаде, поэтому переехали за лучшей жизнью сюда".

Махичи сказал, что Пуршабаношиби был добрым и очень сосредоточенным на образовании.

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СЕМЬЯ ИНЖЕНЕРОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Погибла семья из трех человек - Ардалан Эбноддин Хамиди, его жена Нилоофар Раззаги и их сын-подросток Камьяр Эбноддин Хамиди. После двухнедельного отпуска они возвращались домой в город Порт-Кокуитлам, к востоку от Ванкувера.

Их смерть подтвердил Кей Эсмаилпур, друг семьи и глава Гражданской ассоциации иранских канадцев.

Ардалан был инженером, который работал над системой SkyTrain в метро Ванкувера. Раззаги недавно закончил Университет Британской Колумбии и должна была приступить к преподавательской деятельности.

Эсмаилпур рассказал, что сын пары, Камьяр, был "счастливым, общительным", 15-летним мальчиком.

МОЛОДОЖЕНЫ - МАГИСТРЫ

Сиаваш Гафури-Азар из Монреаля учился на инженера и получил степень магистра в Университете Конкордия, а недавно вернулся в Иран, чтобы жениться.

Друзья говорят о нем, как о добром, старательном и талантливом студенте. "Он усердно работал. Разработал новую методологию, которую мы будем использовать и используем [в нашей работе]", - рассказал друг Али Долатабади.

Сара Мамани тоже получила степень магистра в области инженерии в Университете Конкордия и работала в этом районе. Пара ездила в Иран, чтобы отпраздновать свой брак.

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САМЫЙ МЛАДШИЙ ПАССАЖИР

Семья из трех человек из Аякса также погибла в авиакатастрофе. 30-летняя Эвин Арсалани возвращалась в Канаду со своим мужем Хивой Молани и их дочерью Курдией 2018 года рождения.

Омид Арсалани, брат Эвин, в последний раз разговаривал с ней 2 января на ее 30-летие. Журналистам он сказал, что потеря поразила его семью горем. "На данный момент мне все равно, как это произошло. Все, что меня волнует, - это то, что я потерял членов своей семьи", - сказал Арсалани сквозь слезы по телефону.

Арсалани работала бизнес-аналитиком в банке CIBC в Онтарио. Оба были натурализованными канадцами из Ирана. 30-летняя Арсалани сначала иммигрировала в Канаду со своими братьями и родителями. Затем вернулась погостить в Иран, когда встретила 38-летнего Молани. В 2012 году они поженились.

В Иран они приехали в прошлом месяце на свадьбу брата Молани. Родители Арсалани также были в стране, так как они обычно проводят часть зимы в Иране.

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