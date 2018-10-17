Крымское побоище. Все факты о массовом расстреле в Керчи

Массовое убийство в политехническом колледже в Крыму. Количество жертв растет. По последним данным, 19 человек убиты, ранены - около 50. Все факты

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Из показаний свидетелей следует две версии нападения. По одним данным, нападавший был один - студент этого колледжа 18-летний Владислав Росляков. Он взорвал в столовой бомбу, начиненную металическими предметами, и открыл огонь из ружья в коридоре учебного заведения. Затем покончил с собой. Из других показаний следует, что у Рослякова были сообщники. Очевидцы также утверждают, что слышали как минимум два взрыва. Были ли люди с оружием и сколько их было - неясно.

Что известно - коротко в материале LIGA.net.

С ЧЕГО НАЧАЛОСЬ. Инцидент произошел в районе 12 часов дня. Первая версия - взрыв газа. Позднее выяснилось, что колледж не был газифицирован. Российские силовики заявили, что причиной взрыва стал подрыв взрывного устройства. Следственный комитет РФ сначала возбудил дело по статье "террористический акт", но потом переквалифицировал на статью об убийстве двух и более лиц. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассматривают версию теракта. Но власти не смогли обеспечить спасение раненых. Очевидцы рассказали, что детей вывозили на гражданском транспорте - скорых не хватало. В результате массового убийства погибли не только дети, но и педагоги.

КАК РАЗВИВАЛОСЬ. Журналисты поговорили с учеником - очевидцем. Он уверяет, что видел в коридоре человека с ружьем: "Ходит парень с ружьем и всех расстреливает". Он закрылся в кабинете в надежде, что тот его не услышит. По словам других очевидцев, в учебное заведение зашел молодой человек, открывший огонь из ружья по ученикам и преподавателям. Затем он бросил самодельную бомбу в столовую. По предварительным данным, бомба была небольшой мощности — до 300 г в тротиловом эквиваленте, но за счет начинки болтами и гвоздями, устройство стало более смертоносным.

Свою версию произошедшего рассказывает директор колледжа Ольга Гребенникова. По ее словам, со слов очевидцев, с которыми она говорила, нападавших якобы было несколько. Директор уехала незадолго до событий. Она утверждает, что был взрыв - выбило стекла. Нападавшие взрывали "какие-то пакеты", бегали по второму этажу и "убивали всех, кого могли найти".

ЧТО ИЗВЕСТНО О НАПАДАВШЕМ. Подозреваемый - 18-летний Владислав Росляков. После совершения преступления покончил с собой. Как утверждают представители российской оккупационной администрации в Крыму, нападавший не был связан с экстремистами, а к трагедии привел "бытовой конфликт между учащимися". Росляков учился на четвертом курсе этого колледжа на специалиста по электрооборудованию. В октябре он получил разрешение на охотничье оружие 12-го калибра, а несколько дней назад купил к нему 150 патронов.

Одногруппники уверяют, что Росляков был "тихоней" и к нему хорошо относились в колледже. По их словам, раньше он рассказывал про свои увлечения взрывчатыми веществами. На его странице в ВКонтакте обнаружили воинственные рисунки террористической организации ДНР и Владимира Путина в форме императора.

Знакомый Рослякова рассказал российским СМИ, что Владислав "очень ненавидел техникум из-за злых преподов, он намекал, что отомстит им".

Предположительно Росляков мог быть так называемым подражателем. В 1999 году в штате Колорадо (США) произошла "Бойня в Колумбайне". Тогда двое учеников старших классов ранили 36 человек, из них 13 - смертельно. После этого застрелились сами. Тогда расстрел тоже начался со столовой.

Нападавшие в школе Колумбайн Эрик Харрис и Дилан Клиболд (Фото - wikimedia.org)





Сценарий нападения и снаряжение Рослякова, включая футболку, говорят о том, что он мог быть подражателем. Но пока в СМИ нет данных о том, есть ли второй нападавший. Российские оккупанты этого не исключают. Если принять во внимание шоковое состояние потерпевших, есть вероятность, что информация о втором террористе может не подтвердиться.

Предположительно (судя по фото) Росляков мог стрелять из ружья РМО-93 Рысь (гражданская модификация ружья магазинного боевого 1993 года). Это помповое ружье, разработанное для спецподразделений правоохранительных органов России. Сертифицировано в качестве гражданского оружия. Причем в Украине гладкоствольное оружие можно купить только с 21 года, нарезное охотничье - с 25. В России все это - с 18-ти лет. Поскольку РФ аннексировала Крым, то ввела там свои законы.

Иллюстративное фото РБМ-93 (фото - Vitalykuzmin.net)

Силовики обыскали квартиру Рослякова. Допрашивают его мать.



Украинская прокуратура расследует преступление.

"Это украинские граждане. Когда погибают украинские граждане, где бы это ни происходило - это трагедия", - заявил президент Украины Петр Порошенко, комментируя побоище в Керчи.

Служба безопасности Украины проверяет все возможные версии.

В России это пятое по счету вооруженное нападение учеников на учебные заведения за последние два года.

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