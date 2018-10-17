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Боты:
17.10.2018, 19:41

После Керчи. Можно ли в Украине в 18 лет купить охотничье ружье

После Керчи. Можно ли в Украине в 18 лет купить охотничье ружье - Фото
Иллюстративное фото (Getty Images)

Нет, нельзя. И если бы не было аннексии Крыма - 18-летний Росляков смог бы устроить побоище с легальным стрелковым оружием только в 21 год

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В Украине гладкоствольное оружие можно купить с 21 года, охотничье нарезное - с 25. В России охотничье нарезное и гладкоствольное оружие продают с 18 лет. Поскольку Россия аннексировала полуостров у Украины и стала распространять на него свое законодательство, подозреваемый в расстреле почти двух десятков людей в Керчи смог месяц назад абсолютно легально купить помповое ружье и застрелить минимум 19 человек. Что говорит законодательство о приобретении оружя в деталях - в материале LIGA.net.

Что произошло. Сегодня в Керчи произошел взрыв и массовый растрел в Керченском политехническом колледже (оккупированный Крым). Его устроил подозреваемый 18-летний студент 4-го курса Владислав Росляков. Он пришел в колледж с ружьем, открыл огонь по находившимся в здании и привел в действие взрывное устройство. По последним данным, погибли 19 человек и пострадали около 50. Росляков стрелял из охотничьего помпового ружья. Разрешение на него он получил месяц назад.

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Предположительно (судя по фото) Росляков мог стрелять из ружья РМО-93 Рысь (гражданская модификация ружье магазинного боевого 1993 года). Это помповое ружье, разработанное для спецподразделений правоохранительных органов России. Сертифицировано в качестве гражданского оружия.

Иллюстративное фото РБМ-93 (фото - Vitalykuzmin.net)

Как это в Украине. Порядок приобретения, хранения и использования охотничьего огнестрельного оружия регулируется инструкцией, утвержденной приказом Министерства внутренних дел от 1998 года. Согласно документу, для получения охотничьего оружия необходимо получить разрешение в органах МВД.

Правом приобретения охотничьего гладкоствольного огнестрельного оружия пользуются граждане Украины с 21 года, а охотничьего нарезного – с 25 лет.

Для получения разрешения на покупку огнестрельного гладкоствольного и нарезного оружия необходимо подать такие документы:

- заявление о выдаче разрешения на приобретения оружия на имя руководителя органа полиции по месту проживания заявителя

- заполненную карточку-заявление

- медицинскую справку по форме 127/0 (При ее получении необходимо, в частности, пройти осмотр нарколога и психиатра)

- справку об изучении материальной части оружия, спецсредств, правил обращения с ними и их использования

- квитанцию об оплате услуг за выдачу разрешения

- копии паспорта

Количество оружия, которое можно иметь, не ограничено, однако владелец оружия должен обеспечить его безусловную сохранность.

Приобретенное оружие должно быть в течение 10 дней зарегистрировано в органах полиции по месту проживания владельца с получением разрешения на его хранение и ношение.

Оружие и боеприпасы к нему должны храниться в металлических ящиках или сейфах, специально изготовленных для хранения оружия по месту постоянного проживания или в дачных домах, о чем уведомляются органы полиции.

В случае смерти владельца оружие в 5-дневный срок сдается близкими лицами в органы полиции на временное хранение до решения вопроса о наследовании имущества.

А как это в России. Поскольку разрешение на охотничье оружие Росляков получил в октябре 2018 года, то, вероятно, что оно было выдано "уполномоченными органами" оккупационной администрации РФ в Крыму. 

В России охотничье оружие можно купить с 18 лет в целях самообороны без права ношения на основании лицензии, выдаваемой уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Из закона в России: "Право на приобретение газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия, холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения с национальными костюмами народов РФ или казачьей формой, имеют граждане РФ, достигшие возраста 18 лет".

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Юрий Смирнов
специальный корреспондент LIGA.net
Юрий Смирнов
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Теги: Крым, оружие, теракт, массовое убийство, керчь, Росляков, новости крыма
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