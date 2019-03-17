Теракт в Новой Зеландии. Почему террорист упомянул Украину

Ультраправый экстремист Брендон Таррант убил 49 человек и ранил еще 48 в двух мечетях в городе Крайстчерч, ведя прямую трансляцию в Facebook. Перед совершением преступления он опубликовал неонацистский манифест, в котором упоминается и Украина. Убийца сказал, что мусульманам "нигде не будет покоя". Что произошло в Новой Зеландии – коротко рассказывает LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 28-летний австралиец зашел в мечеть во время пятничной молитвы и открыл огонь из помпового ружья по верующим. Когда у него закончились патроны, он взял в руки штурмовую винтовку, продолжив огонь по прихожанам. После того, как патроны кончились, он сходил к машине за новыми и вернулся добивать раненых.

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Все это он показывал в прямом эфире в Facebook. Совершив убийства, он отправился в следующую мечеть в пяти километрах. Свидетели утверждают, что убийца во второй мечете произвел около 20 выстрелов — и снова скрылся. Во время атак в мечетях находилось около 200 и 300 человек соответственно. В припаркованных возле них автомобилях полиция обнаружила несколько самодельных взрывных устройств.

В городе ввели усиленные меры безопасности: близлежащие школы в районе нападения закрыли, оцепив территорию. Полиция смогла задержать убийцу через полтора часа, врезавшись полицейской машиной в авто террориста. Тарранту предъявили обвинения в убийстве. Позже были задержаны двое возможных сообщников. Как именно они содействовали террористу - не сообщается.

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Известно, что Таррант - сторонник ультраправых взглядов. Перед нападением выложил в Twitter (его учетная запись заблокирована) манифест, как в свое время поступил норвежский терорист Андерс Брейвик. Текст написан на 73 страницах и называется "Великая замена". Также Брентон написал, что теракт в Стокгольме 2017 года (тогда погибли пять человек от рук исламистов) считает ключевым событием, повлиявшим на его решение атаковать мечети. Он упомянул 11-летнюю жертву — Эббу Аккрлюнд — сообщив, что будет мстить за нее.

На автомат террорист нанес имена сербских полководцев, даты и лозунги неонацистов: надпись "14 слов" (14 слов / 88 заповедей - лозунг белых неонацистов), а также "Это и есть мигрантский договор" (подписанный в декабре 2018 года членами ООН, который устанавливает стандарт обращения с мигрантами). Упоминаются фигуры, воевавшие против Османской империи на Балканах 600 лет назад, а также те, кто недавно совершал нападения на мечети в Европе.

Кроме того, на обоймы оружия Брентон нанес исторические даты, какие, по его мнению, являются главными в "становлении европейской цивилизации". Видна надпись на русском и болгарском языке: "Сражение при Каргуле 1770", а также "Битва при Булаир 1913" - это сражения русско-турецких войн.

В поле зрения полиции и спецслужб, как потенциальный экстремист, он не попадал. Таррант работал персональным тренером в тренажерном зале в автралийском штате Новый Южный Уэльс. Незадолго до нападения он приехал в Новую Зеландию.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Премьер-министр Джасинда Ардерн назвала происходящее "одним из самых мрачных дней Новой Зеландии". Последнее массовое убийство в этой стране произошло 76 лет назад во времена Второй мировой войны, когда охранники в лагере японских военнопленных расстреляли 48 заключенных во время беспорядков.

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В оппубликованном манифесте упоминается Украина. "Вы не найдете покоя ни в Исландии, ни в Польше, ни в Новой Зеландии, ни в Аргентине, ни в Украине", - написал террорист.

Один из мусульманских духовных лидеров Украины Саид Исмагилов посчитал, что угрозы адресованы, в том числе, и мусульманам Украины. "Перед молитвой ко мне подходили мужчины, и спрашивали есть ли у нас меры безопасности, вызывали мы полицию или Национальную гвардию для охраны мечети и что делать, если нас начнут убивать?" - написал Исмагилов. Представитель полиции Артем Шевченко сообщил LIGA.net, что если религиозные общины обратятся за помощью, то обращение будет рассмотрено, а в случае обоснованности - дополнительные меры будут предоставлены. Но пока в полицию не обращались.

"В самом тексте так называемого манифеста Украина упоминается лишь раз, как страна, в которой невозможно найти убежища сторонникам взглядов автора. То есть это не угроза мусульманам в Украине. Автор указывает на отсутствие поддержки антииммигрантских взглядов и идей в нашей стране", - сказал LIGA.net Алексансандр Кореньков из Центра изучения повстанческих движений.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Международник Денис Пилаш говорит, для того, чтобы обезопасить Украину от подобных терактов, нужно вовремя реагировать на повышение градуса нетерпимости внутри страны. С ним согласен руководитель Группы мониторинга прав нацменьшинств Вячеслав Лихачев. По его мнению, превращать каждое культовое здание в осажденные крепости было бы неадекватной мерой. "Исламофобия в Украине не в трендах, и антисемитизм на спаде", - говорит эксперт. Спецслужбы должны проводить долгосрочную работу по изменению климата в обществе: по формированию толерантной среды в социуме и противодействию ксенофобии в массовом сознании.

"Рано или поздно, когда в Украине улучшится уровень жизни, и наша страна станет привлекательной для мигрантов, она столкнется с необходимостью свыкнуться с культурным разнообразием", - подчеркнул Лихачев.

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