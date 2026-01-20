Вместо громких ультиматумов или полномасштабной мобилизации, европейские столицы выбрали для защиты Гренландии стратегию, которую в кулуарах Брюсселя уже окрестили "асимметричным сдерживанием". План ЕС и ключевых стран НАТО базируется на двух столпах: физическом присутствии ограниченного контингента ("tripwire forces") и предложении, от которого Дональд Трамп, как бизнесмен, не должен был бы отказаться.

Однако уже 19 января пришла информация, что на фоне потенциального введения тарифов против европейских государств, немецкие военные (а именно контингент из 15 человек) со стороны НАТО будут покидать Гренландию. Другие европейские коалиционеры пока не комментировали этот вопрос, но решимость союзников явно поставлена под удар. Так сработает ли совместная операция Европы – споткнется ли Трамп на этой политико-безопасностной "растяжке"?

