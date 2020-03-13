Том Хэнкс, тренер "Арсенала", жена Трюдо. Известные люди, которые заразились коронавирусом

Вирус не выбирает: в число зараженных попали и известные люди, вплоть до топ-политиков мира. Кто они, как реагируют на болезнь и что пишут из изоляции

Украина на две недели закрывает границу для иностранцев, чтобы не допустить распространения коронавируса SARS-CoV-2. На сегодняшнее утро число инфицированных в мире превысило 128 тысяч человек. Коронавирус не выбирает - в число зараженных попали и известные люди, вплоть до топ-политиков мира, звезд футбола и кино. Кто они, как реагируют на болезнь и что пишут из изоляции: подборка LIGA.net.

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Софи Грегуар-Трюдо, жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо

Софи Грегуар-Трюдо находится на карантине, написал сам Трюдо в Twitter. "К сожалению, результаты теста Софи на COVID-19 положительные. Она будет находиться в карантине. У нее сохраняются легкие симптомы, она заботится о себе и будет следовать советам нашего врача", - рассказал премьер Канады. Ранее он писал, что Софи вернулась из Великобритании с легкими симптомами гриппа, и самоизолировалась.

По сообщению пресс-секретаря Трюдо, у самого премьера симптомов заболевания не наблюдается. Поэтому, по совету врачей, он не будет пока проходить тестирование. По этой же причине врачи считают, что нет никакого риска для тех, кто контактировал с ним недавно. Тем не менее, он решил из осторожности оставаться в изоляции 14 дней, хотя продолжит в полной мере выполнять обязанности.

Все запланированные личные встречи Трюдо отменил.

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Питер Даттон, министр внутренних дел Австралии

Сегодня министр внутренних дел Австралии Питер Даттон сообщил, что сделал тест, и он оказался положительным - ему диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. "Утром я проснулся с температурой и ангиной. Я немедленно связался с департаментом здравоохранения Квинсленда и был проверен на COVID-19. В этот же день вечером мне сообщили, что тест был положительным", - отметил Даттон. По его словам, он чувствует себя хорошо и выполняет рекомендации медиков. Пока неизвестно, как именно заразился Даттон, пишет AFP. Недавно он вернулся из США, где встречался встретился с дочерью президента США Иванкой Трамп и генпрокурором США Уильямом Барром.

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Микель Артета, главный тренер лондонского ФК "Арсенал"

Артета через сайт футбольного клуба "Арсенал" сообщил, что сдал тест на коронавирус "после того, как почувствовал себя плохо". Положительный результат на коронавирус нового типа Артета получил вечером 12 марта. "Я вновь буду работать, как только мне позволят", - отметил он. Микель сожалеет, что так получилось: на самоизоляцию отправили всех, кто с ним контактировал. Это все игроки и другие тренеры команды, часть футболистов из клубной академии. Клуб "Арсенал" не сможет принять участия в ближайших матчах чемпионата Англии. Но это уже не имеет значения: в Великобритании отменили все футбольные матчи до 4 апреля.

Игрок ФК "Челси" Каллум Хадсон-Одои

Коронавирус выявили у вингера Каллума Хадсона-Одои после того, как в начале недели он почувствовал симптомы простуды. Сейчас он чувствует себя хорошо. Однако все игроки, тренеры и персонал клуба уходят на двухнедельный карантин. Все, кто не был в контакте с заболевшим, вернутся к работе в обычном режиме.

Даниеле Ругани, партнер Роналду по "Ювентусу"

Защитник "Ювентуса" Даниеле Ругани, которому диагностировали коронавирус, находится под карантином. В клубе выясняют, с кем он контактировал. Вчера футболист рассказал, что он в порядке. "Вы прочли новости, но я хочу успокоить всех, кто беспокоится обо мне, я в порядке. Однако в этот момент я чувствую еще большую обязанность поблагодарить всех врачей и медсестер, которые борются в больницах, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией. Я призываю всех уважать правила, потому что этот вирус не делает исключений! Давайте сделаем это для себя, своих близких и тех, кто нас окружает", - написал футболист в своем Instagram.

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Том Хэнкс, американский актер

Известный американский актер, претендент на Оскар-2020 Том Хэнкс заразился коронавирусом вместе с супругой Ритой Уилсон. Это произошло в Австралии, где Хэнкс работал над фильмом о жизни Элвиса Пресли. "Сначала мы почувствовали себя немного уставшими, как будто у нас появилась простуда и боль в теле. У Риты возник озноб, который то появлялся, то исчезал. Невысокая температура тоже", - написал актер в своем Instagram. Тест на коронавирус оказаося положительным. Супруги собираются соблюдать все медицинские протоколы: "Мы, Хэнксы, будем тестироваться, наблюдаться и находиться в изоляции столько, сколько потребуется... для безопасности".

Командующий Вооруженными силами Польши, генерал Ярослав Мика

Предположительно польский генерал был инфицирован во время визита в Германию. "После возвращения из военного совета в Германии у генерала Мики подтверждено наличие коронавируса. Лица, сопровождавшие генерала, были изолированы. Командующий чувствует себя хорошо", – сказано в сообщении польского министерства обороны в Twitter.

Франк Ристер, министр культуры Франции

Тест министра показал положительный результат после того, как у него выявили первые симптомы заболевания. На данный момент 46-летний Франк Ристер находится в нормальном состоянии, пишет AFP. Сообщается, что министр на прошлой неделе провел несколько дней в здании Национальной Ассамблеи, где работали несколько депутатов, у которых выявили заражение.

Мохаммад Мирмохаммади, топ-чиновник Ирана

Мохаммад Мирмохаммади - член Совета верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи - умер через неделю после начала болезни, вызванной коронавирусом COVID-19. Ему был 71 год. Смерть настигла его 2 марта в больнице Тегерана. Совет, в котором работал Мирмохаммади, консультирует верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, а также разрешает споры между высшим священнослужителем и парламентом.

СМИ сообщают, что среди чиновников Ирана - вспышка заболеваемости. Еще как минимум трое иранских политиков погибли из-за инфекции: 27 февраля скончался бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи, 5 марта сообщили о смерти бывшего посла Ирана в Сирии Хоссейна Шейхольислама, 7 марта от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла Фатима Рахбар, которая незадолго до этого стала депутатом парламента нового созыва от консервативной Исламской коалиционной партии.

По состоянию на 6 марта коронавирус Covid-2019 подтвердили в 23 депутатов парламента Ирана. Это примерно 8% членов парламента. В числе заболевших: заместитель министра здравоохранения – Ирадж Харирчи, вице-президент по вопросам женщин и семьи Масумех Ебтекар, глава парламентского комитета по нацбезопасности и международным отношениям Мужтаба Залнур. Парламент Ирана приостановил работу.

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Президент Бразилии Жаир Болсонару - он отрицает

Тест на коронавирусную инфекцию, который сдал президент Бразилии Жаир Болсонару, оказался положительным - об этом сообщила крупная ежедневная газета O Dia в Рио-де-Жанейро. Болсонару сдал тест после того, как диагноз был поставлен сотруднику его пресс-службы Фабио Вайнгартену. Неделю назад Болсонару встречался с Трампом. В Twitter опубликована фотография, на которой и Вайнгартен тоже стоит рядом с Трампом (в очках и кепке). Сам Болсонару опубликовал в соцсетях информацию о том, что его тест на коронавирус отрицательный.

Президент США контактировал с Болсонару и Вайнгартеном вечером 7 марта - они присутствовали на обеде, организованном в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. В Белом доме заявили, что ни Трамп, ни вице-президент США Майкл Пенс не взаимодействовали с Вайнгартеном, поэтому тестировать их на коронавирус не требуется. По данным Bloomberg, сегодня Трамп может объявить в США режим чрезвычайной ситуации.

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