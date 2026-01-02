Теймуру из Авдеевки, которая сейчас оккупирована в Донецкой области, 13 лет. С началом полномасштабной войны он с семьей эвакуировался в Царичанку Днепропетровской области. Два года он учился онлайн и только в 2024 году попал на очные занятия в местном лицее.

Сейчас Теймур общается со сверстниками, вместе они посещают кружок робототехники. Занятия проходят в образовательном STEM-пространстве на базе лицея. Здесь Теймур увлекся 3D-моделированием. Теперь он мечтает получить профессию и создавать "умные" протезы для военных.

Наша команда познакомилась с этим парнем во время поездки в Царичанскую громаду. Там мы услышали много подобных историй. В громаде проживает большое количество внутренне перемещенных лиц.

