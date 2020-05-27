Во вторник на столичном Печерске пытались застрелить наркобарона из Черногории. Его называют лидером криминального клана "Ковачи", который держит в страхе минимум три страны Балканского полуострова - Сербию, Черногорию и Хорватию. В мафиозной войне кланов "Ковачи" и "Скаляр" за шесть лет погибли минимум 40 человек. А началась она с того, что наркобороны не поделили 200 кг кокаина.

Что известно о раненом Радое Звицере, кого спецназ задержал в Одессе и причем тут война мафиозных кланов на Балканах: разбор LIGA.net.

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Покушение на Печерске

Сообщение о том, что в элитном районе Новопечерские Липки расстреляли в 37-летнего мужчину, поступило в полицию в 18:30. Пострадавший получил пять пулевых ранений. В крайне тяжелом состоянии он был госпитализирован в реанимацию, ему сделали операцию, говорят в МВД.

"Живой, но тяжелый. Его лечат. Прогнозов нет", - ответили LIGA.net на вопрос о состоянии пострадавшего в МВД.

Киллеры покинули место преступления на автомобиле Smart. Через несколько сотен метров они облили бензином и подожгли смарт.

Пострадавшим оказался гражданин Черногории Радое Звицер, который, по данным полиции, находится в международном розыске и является одним из лидеров и организатором наркокартеля, члены которого поставляют наркотики на территорию большинства европейских стран. Директор департамента коммуникаций в МВД Артем Шевченко подтвердил LIGA.net, что пострадавший - Звицер.

Основными версиями покушения в полиции назвали преступную деятельность потерпевшего, перераспределение сфер влияния в его "организации", а также войну между балканскими преступными кланами, контролирующими наркотрафик.

Мы не можем гарантировать. Живой, но тяжелый. Его лечат. Прогнозов нет

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Кто такой Радое Звицер

Как пишут черногорские СМИ, Радое Звицер - лидер криминального клана "Ковачи". По оперативным данным черногорских следователей, Звицер долгое время не находился на территории Черногории. Он избежал ареста во время полицейской операции на территории Косово и Метохии в 2018 году, поскольку сбежал из Приштины (Косово) накануне на основании сообщения, полученного из неизвестного источника.

Используя поддельные документы, из Приштина Звицер предположительно направился в Стамбул, Вену и Цюрих, пишет сербское издание Telegraf. Для побега он выбрал имя Иосип Бабич, 6 февраля 1979 года рождения - гражданина Боснии и Герцоговины, родившегося в немецком городе Нюрнберг. Издание сообщает, что по этому паспорту Звицер практически беспрепятственно путешествовал по Европе.

В МВД не исключают, что по поддельным документам Звицер пересек и границу с Украиной. "Может такое быть. Сейчас выясняем во время следствия: как он въехал, по каким документам. Не удивляйтесь этому. Сейчас такие технологии, что преступник за приемлемые деньги может изготовить высококачественные документы", - отметил Шевченко. Пока он не готов сказать, когда именно Звицер въехал в Украину.

Кланы Ковачи и Скаляр: кровавая война

Два преступных клана, Ковачи (kavčani) и Скаляр (škaljarci), названы в честь двух небольших которских поселений (около 4000 жителей), которые уже шесть лет борются за превосходство в сфере незаконного оборота наркотиков. Обе группы известны запугиванием, вымогательством и жадностью, но их основная работа - контрабанда кокаина из Южной Америки, говорится в статье на Telegraf.

Оба враждующих клана покинули Черногорию во время кровавой войны, в которой погибли десятки людей из нескольких черногорских городов. В их числе - пять совершенно невинных, сторонних жертв, сообщает хорватский портал Vecernji.hr. По оценке сербского издания Mondo, с 2015 по 2019 год в Сербии, Черногории и Хорватии в результате из противостояния погибло более 40 человек.

Война между черногорскими группировками началась в 2014 году с исчезновения 200 кг кокаина в Испании. Хотя считается, что это не просто конфликт, но и месть. До 2014 года преступники из одноименных поселений были частью единого мафиозного клана.



Первой жертвой этой мафиозной войны был Горан Радоман (37 лет) из клана Скаляр, который был убит 15 февраля 2015 года в подземном гараже в Новом Белграде. В него выпустили целых 25 пуль. Последовали убийства членов обоих кланов, некоторые из которых были жестокими. Их взрывали в автомобилях посреди Белграда и расстреливали в кафе прямо в присутствии посетителей.

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Разделение на кланы затронуло все другие преступные группировки на Балканах: они заняли сторону одной из противоборствующих сторон.

Последними в числе жестких столкновений кланов Ковачи и Скаляр стали ликвидация скалярских лидеров Игоря Дедовича и Стевана Стаматовича в полном ресторане перед их женами и детьми в Афинах. С этими убийствами, пишут средства массовой информации Черногории, клану Скаляр был нанесен "ужасный удар, и его члены на некоторое время успокоятся".

Нет ничего странного в том, что он смог въехать в Украину. Если человек богат, хочет спрятаться, у него есть деньги, он возглавляет наркокартель - в мире есть, где сделать фальшивый паспорт за вменяемые деньги, - Артем Шевченко

Четырьмя годами ранее было совершено покушение на жену Радое Звицера - Тамару Звицер. Пуля попала в автомобиль - она ехала в нем с ребенком, но они не пострадали. А теперь руки черногорских наркобаронов, похоже, дотянулись и до самого Радое Звицера - в Киеве.

Кого задержали в Одессе

Сегодня в Одессе спецназовцы КОРД задержали группу из четырех человек, которые могут быть причастны к покушению - это граждане Черногории, Македонии и Сербии. Один из них находится в международном розыске за заказное убийство. По данным полиции, в начале мая они приехали в Украину, заранее приобрели транспорт, огнестрельное автоматическое оружие, следили за Звицером и его семьей.

Видео задержания: канал Нацполиции в YouTube

После покушения они направились в сторону Одесской области, чтобы пересечь границу с Молдовой вне таможенного контроля. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. Открыто производство за покушение на убийство.

По данным черногорского Vijesti, задержанные за покушение на Звицера относятся к клану Бар, который тесно связан с кланом Скаляр.

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