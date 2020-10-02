Кризис в Карабахе: обратной дороги нет. Армения завела переговоры в тупик и получила войну

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе, как и во многих других случаях, началось с провокации вооруженных сил Армении, которые 27 сентября обстреляли позиции азербайджанской армии и населенные пункты вблизи линии противостояния из различных видов оружия, включая минометы и артиллерийские орудия.



Чтобы не было дальнейших провокаций, командование азербайджанской армии решило начать широкомасштабную контрнаступательную операцию. В результате, освободили ряд населенных пунктов, расположенных в оккупированных Арменией административных районах вокруг Нагорного Карабаха.

Армянская сторона продолжает обстреливать населенные пункты. За последние четыре дня погибли 16 и ранены 55 гражданских лиц, а также разрушены 163 жилых домов и 36 гражданских объектов.

Для внимательных наблюдателей, нынешняя эскалация армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта стала логическим следствием деструктивной политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

С одной стороны, он настаивал на привлечении к переговорам представителей сепаратистского режима, учрежденного на оккупированных территориях Азербайджана, выдвигал провокативный тезис "Карабах – это Армения и точка". Это привело, фактически, к отказу от Мадридских принципов урегулирования конфликта, лежавших на столе переговоров свыше 10 лет.

Более того, он призвал к расселению армян из Ливана в Нагорный Карабах, что представляет собой вопиющее нарушение Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов к ним.

С другой стороны, для объединения народа вокруг власти и отвлечения их от сложной социально-экономической и внутриполитической ситуации, обострившейся на фоне последствий коронавирусной пандемии, армянским истаблишментом была выдвинута идея о "новой войне за новые территории".

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24 сентября, во время своего выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, президент Азербайджана Ильхам Алиев предупреждал об опасных последствиях такой политики. "Враждебные азербайджанофобские заявления руководства Армении и совершаемые провокации демонстрируют, что Армения готовится к новой войне против Азербайджана", – заявил он.

Сегодня Пашинян, заведя переговорный процесс в окончательный тупик, пытается переложить ответственность за провокации и эскалацию конфликта не только на Азербайджан, территории которого она отказывается деооккупировать, но и на Турцию, представляя эту страну, как непосредственного участника конфликта.

Такие необоснованные обвинения дают Армении возможность объяснить успешное контрнаступление Азербайджана турецким фактором.

Напомню, Турция всегда оказывала Азербайджану безоговорочную поддержку. Еще в 1993 году, после оккупации армянскими вооруженными силами Кельбаджарского района, находящегося за пределами Нагорного Карабаха, Турция закрыла свои границы с Арменией.

Что касается сегодняшней эскалации, президент Турции Раджеп Эрдоган заявил, что Армения должна немедленно уйти с азербайджанских земель, которые она оккупирует, а любые иные инициативы и попытки принуждения сторон к урегулированию незаконны и несправедливы, так как соответствует лишь интересам Армении.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что статус-кво выгоден Армении, сопредседатели Минской группы ОБСЕ не предпринимают эффективных шагов для изменения ситуации, а только режим прекращения огня не решит конфликт.

Такое отношение к конфликту вызывает резкое неприятие в армянском социуме, у которого с Турцией собственная история взаимоотношений, осложненная воспоминаниями о событиях 1915 года в Османской Турции. И сегодня Армения, с учетом традиционной тюркофобии своей многочисленной диаспоры, старается максимально использовать ее возможности для оказания давления на правительства ряда стран, таких как США, Франция, Россия.

Одновременно, Армения, преувеличивая роль Турции в происходящих событиях, пытается спровоцировать Россию – своего военно-стратегического партнера – к более решительным действиям, так как, несмотря на высокий уровень сотрудничества, Турция и Россия имеют несовпадающие интересы на Ближнем Востоке.

Но Россия, признавая факт оккупации азербайджанских территорий, считает своим долгом сохранять баланс и прилагать исключительно посреднические усилия для возвращения сторон к переговорному процессу. При этом, она не отказывается от своих союзнических обязательств. Так, Россия отправила свыше 400 т военных грузов в Армению через воздушное пространство Казахстана, Туркменистана и Ирана.

Мировая реакция на эскалацию конфликта

Мировая реакция пока, ожидаемо, носит общий характер и выражается в стандартных призывах первых лиц различных стран и международных организаций, направленных на прекращение боевых действий и возвращение сторон за стол переговоров.

Особо можно отметить позицию президента Франции Эммануэля Макрона. Он выразил озабоченность воинственными комментариями Турции и, обратившись к Армении и армянам, заверил, что Франция "сыграет свою роль".

Более взвешенной представляется позиция Германии, министр иностранных дел которой заявил, что ФРГ призывает Россию и Турцию использовать свое "особое" влияние в Закавказье для долгосрочного решения конфликта между Арменией и Азербайджаном.

Россия пока не сказала своего последнего слова. Возможно, это связано с ожиданием результатов первой недели боевых действий.

Можно сказать с полной уверенностью одно – долгие 26 лет приверженности Азербайджана переговорному процессу была воспринята, как форма молчаливого согласия со сложившимся статус-кво. Более того, временами Азербайджан прямо обвинялся в том, что ему выгоден этот статус-кво.

Но в среду, во время встречи с ранеными военнослужащими, президент Алиев отметил, что единственной причиной приверженности Азербайджана переговорному процессу все эти годы была надежда, что вопрос будет решен и мир придет в наш регион. "Нас обнадеживали, нам посылали сигналы, что потерпите немного, вопрос будет решен. Но азербайджанский народ никогда не смирится с этой оккупацией. Если вопрос не будет решен путем переговоров, то Азербайджан имеет полное право решить этот вопрос военным путем. Это право нам дал азербайджанский народ, это право нам дали нормы международного права".

Надеемся, что контрнаступательная операция азербайджанских войск будет способствовать процессу деоккупации

азербайджанских территорий и, в конечном итоге, приведет к достижению долгожданного мира и стабильности на Южном Кавказе".

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