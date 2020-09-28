Кризис в Нагорном Карабахе: будущее эскалации зависит от Турции – поддержит ли Анкара Баку

Армения объявила военное положение в стране и начала всеобщую мобилизацию. Кроме того, было принято решение мобилизовать резервистов в возрасте до 55 лет. Правительство Армении рассматривает вариант признать независимость Нагорного Карабаха в ответ на действия Азербайджана.

Парламент Азербайджана принял решение ввести военное положение в отдельных городах и районах страны. Комендантский час вводится с сегодняшнего дня в Баку, Гяндже, Гейгеле и Евлахе. Мобилизация пока не нужна, решили в правительстве. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к нации с посланием в стиле "вернем исконно азербайджанские земли".

По данным Минобороны Армении, они потеряли 16 человек и более 100 раненых, но зато нанесли существенные потери противнику: порядка 200 солдат противника, 30 танков, 20 БПЛА, три вертолета. Около полусотни мирных жителей ранены в Нагорном Карабахе.

По данным Минобороны Азербайджана, они потеряли минимум людей, но никаких цифр не называют, зато нанесли ряд существенных поражений армянским войскам и уничтожили уже 15 ЗРК "Оса", взяли под контроль трассу Мартакерт-Варденис и захватили шесть населенных пунктов в Тертер-Агдамском районе Нагорного Карабаха.

Информацию армян о потерях опровергают, но своих данных почти не приводят. По их словам, 14 мирных жителей на азербайджанском стороне ранены.

Из этого всего информационного месива, подтверждали лишь уничтожение двух БПЛА Азербайджана и одного БПЛА Армении, двух БМП и двух танков Т-72 ВС Азербайджана, а также гибель военнослужащих с армянской стороны. Все остальное – под вопросом и "информационным занавесом".

Турция полностью поддержала Азербайджан. На их стороне выступил и Пакистан. Многие спекулируют о вероятности прямого военного вмешательства Анкары со стороны Нахичевани под предлогом "агрессивных действий Армении" на этом направлении. Уже месяц в том районе стоят турецкие войска и бронетехника.

Россия, США, минская группа ОБСЕ, ЕС, Франция, Германия, НАТО призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Иран традиционно предложил свое посредничество, не заняв ничью сторону.

Украина тоже где-то там, морально со всеми.

Алиев поговорил с президентом Турции Раджепом Эрдоганом. Премьер Армении Никола Пашинян позвонил Владимиру Путину и лидеру Франции Эмманюэлю Макрону. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров позвонил турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу и затем в Баку.

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Я склоняюсь к тому, что нынешняя военная эскалация все-таки является частью региональной геостратегии Турции, нацеленной на изменение политической модальности Кавказского региона, пользуясь глобальным ослаблением ключевых игроков – РФ и США.

Цель – подмять под себя архитектуру безопасности на Кавказе, включится в процессы как один из главных стейкхолдеров, и навязать свою повестку и видение будущего региона, сместив баланс сил и изменив форматы и подходы к урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта.

Главное сейчас – вмешается ли Турция напрямую в конфликт на стороне Азербайджана?

От этого зависит военная ситуация на местах, реакция России, которая пока что сдержанная, и будущее эскалации. Главный риск для Турции – не "надорваться", учитывая количество кризисных площадок, в которые уже вовлечена Анкара, и которые повлекли за собой оформление анти-турецких альянсов из числа стран, недовольных возросшей ролью Турции.

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