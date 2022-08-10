Опасность перекура: почему Россия не признает взрывы на авиабазе Саки украинской диверсией

После взрывов на военном аэродроме в крымской Новофедоровке российские медиа обнародовали целый ряд версий о причинах происходящего. Но при этом ни одна из этих версий не подразумевала украинского участия в происшедшем.

Казалось бы, все должно было бы быть ровно наоборот. В Москве должны были бы стремиться к тому, чтобы обвинить Украину в обстрелах или в диверсиях в Крыму. Тем самым доказать "агрессивность" государства, на территории которого российские войска осуществляют "специальную операцию".

Ведь накануне этого нападения президент России Владимир Путин утверждал, что главная опасность украинского вступления в НАТО в том, что Украина претендует на "российский" Крым. И если, дескать, захочет освободить его военным путем, в этом случае конфликт России и НАТО будет просто неминуем. Но при этом никаких доказательств готовности Украины освобождать Крым с помощью военной силы российский президент не приводил. И вот, пожалуйста – доказательства в Саках. Нате, берите. А не берут.

Не берут, хотя годами выискивали украинских "диверсантов", обвиняли в неосуществленных преступлениях даже кинорежиссера Олега Сенцова или журналистов Николая Семену и Владислава Есипенко. Фальсифицировали обвинения, выносили лживые судебные приговоры. А когда произошли настоящие взрывы, стали объяснять происшедшее халатностью. Халатностью, а не украинской диверсией, после которой можно было бы угрожать соседнему государству или кого-нибудь арестовать за "террористический акт".

А почему?

Видимо, потому, что это настоящие взрывы, а не инсценировка ради очередного показательного судебного процесса. За настоящие взрывы отвечают соответствующие специальные службы. И, значит, они не справились? Значит, нет над Крымом никакой надежной системы противовоздушной обороны – если это обстрел. Или нет никаких эффективных специальных служб – если это диверсия. Значит, нет никакой "сакральной" безопасности Крыма?

Кому же это, уверен, захочется признать? Ведь за подобное признание придется отвечать не перед телевизионными зрителями, а перед "зрителем №1", которому вряд ли понравится, что российские силовики не могут защитить захваченную территорию. Да и если сам "главный зритель" отдает себе отчет в реальности, то, как вы думаете, хочется ли ему это понимание демонстрировать?

Вот и получается, что если вначале еще не получившие "темников" российские пропагандисты сгоряча назвали взрывы на аэродроме "перебором", то потом версия "халатности" все же вытеснила из информационного пространства все прочие варианты объяснения происшедшего. Неудачно покурили – и все тут. Нужно соблюдать пожарную безопасность.

Остается только заметить, что если бы советские спецслужбы были бы столь же "эффективны", сколь их преемники на Лубянке, на аэродроме под Саками вряд ли могли бы безопасно приземлиться самолеты президента США Франклина Рузвельта, премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля и председателя Совнаркома СССР Иосифа Сталина. И знаменитая Ялтинская конференция так и не состоялась бы.

Впрочем, "ялтинский миропорядок" давно уже разрушен действиями российского президента Владимира Путина. Так что для современной России факт проведения этой конференции союзников по антигитлеровской коалиции, уверен, особого значения не имеет. Можно и дальше "курить" на аэродроме.

Специально для Крым Реалии

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