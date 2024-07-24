Несколько месяцев LIGA.net переписывалась с представителями областных и местных администраций, а также с Министерством инфраструктуры. Наш вопрос был одним для всех — сколько и каких построек разрушила российская армия за два года полномасштабной войны и сколько за это время выделили на восстановление.

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Коммуникация была сложной. За период подготовки материала мы направили более сотни запросов в различные государственные структуры: министерства, областные администрации, территориальные общины и т.д. Часть из них осталась без ответа даже после повторных напоминаний и коммуникации по телефону. Обработали и получили около 400 ответов.

Проблема возникла в систематизации данных, ведь каждая структура предоставляла неполные, частично или хаотично собранные данные, требовавшие уточнений, а также в нежелании отдельных администраций делиться ими.

За два года полномасштабной войны россияне разрушили сотни тысяч построек на территории Украины. Количество поврежденных объектов счесть точно невозможно, ведь обстрелы украинских городов не останавливаются. В некоторых населенных пунктах продолжаются активные боевые действия, некоторые – находятся под временной оккупацией, то есть физически нет возможности оценить масштабы разрушений.

Но вся имеющаяся статистика свидетельствует, что они колоссальны. LIGA.net собрала информацию из всех областных военных администраций.

Сотни тысяч объектов. Как Россия разрушает Украину

Согласно предоставленным нам данным, с 24 февраля 2022 года по февраль 2024-го россияне разрушили в Украине более 213 000 объектов. Более всего пострадал жилищно-коммунальный сектор, а также торговля и промышленность, транспорт, сельское хозяйство и энергетика. Наиболее разрушенными регионами определены Донецкая, Харьковская, Луганская, Запорожская, Херсонская и Киевская области.

Харьковская и Донецкая области разрушены сильнее всего. Каждая из них имеет более 44 000 поврежденных объектов.