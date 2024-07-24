Зміст:
  1. Сотні тисяч об'єктів. Як Росія руйнує Україну
  2. Скільки коштів виділили на відбудову об'єктів
  3. Масштаб руйнацій: наслідки російських обстрілів за кожною областю
    1. Вінницька область
    2. Волинська область
    3. Дніпропетровська область
    4. Донецька область
    5. Житомирська область
    6. Закарпатська область
    7. Запорізька область
    8. Івано-Франківська область
    9. Київ та область
    10. Кіровоградська область
    11. Луганська область
    12. Львівська область
    13. Миколаївська область
    14. Одеська область
    15. Полтавська область
    16. Рівненська область
    17. Сумська область
    18. Тернопільська область
    19. Харківська область
    20. Херсонська область
    21. Хмельницька область
    22. Черкаська область
    23. Чернівецька область
    24. Чернігівська область
  4. Як ми рахували

Кілька місяців LIGA.net листувалася та розмовляла з представниками обласних та місцевих адміністрацій, а також із Міністерством інфраструктури. Наше запитання було одним для всіх — скільки і яких будівель зруйнувала російська армія за два роки повномасштабної війни і скільки за цей час виділили на відновлення.

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Комунікація була складною. За період підготовки матеріалу ми надіслали понад сотню запитів до різноманітних державних структур: міністерств, обласних адміністрацій, територіальних громад тощо. Частина з них залишилася без відповіді, навіть після повторних нагадувань та комунікації телефоном. Опрацювали та отримали близько 400 відповідей.

Проблема виникла у систематизації даних, адже кожна структура надавала неповні, частково або ж хаотично зібрані дані, які вимагали уточнень, а також у небажанні окремих адміністрацій ділитися ними.

За два роки повномасштабної війни росіяни зруйнували сотні тисяч будівель на території України. Кількість пошкоджених об’єктів порахувати точно неможливо, адже обстріли українських міст не зупиняються. У деяких населених пунктах продовжуються активні бойові дії, деякі — перебувають під тимчасовою окупацією, тобто фізично немає змоги оцінити масштаби руйнувань.

Але вся наявна статистика свідчить, що вони колосальні. LIGA.net зібрала інформацію з усіх обласних військових адміністрацій.

Сотні тисяч об'єктів. Як Росія руйнує Україну

Згідно з наданими нам даними, з 24 лютого 2022-го до лютого 2024 року росіяни зруйнували в Україні понад 213 000 об’єктів. Найбільше постраждав житлово-комунальний сектор, а також торгівля та промисловість, транспорт, сільське господарство та енергетика. Найбільш зруйнованими регіонами визначені Донецька, Харківська, Луганська, Запорізька, Херсонська та Київська області.

Харківська та Донецька області зруйновані найсильніше. Кожна з них має по більш ніж 44 000 пошкоджених об’єктів.

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