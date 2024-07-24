Кілька місяців LIGA.net листувалася та розмовляла з представниками обласних та місцевих адміністрацій, а також із Міністерством інфраструктури. Наше запитання було одним для всіх — скільки і яких будівель зруйнувала російська армія за два роки повномасштабної війни і скільки за цей час виділили на відновлення.

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Комунікація була складною. За період підготовки матеріалу ми надіслали понад сотню запитів до різноманітних державних структур: міністерств, обласних адміністрацій, територіальних громад тощо. Частина з них залишилася без відповіді, навіть після повторних нагадувань та комунікації телефоном. Опрацювали та отримали близько 400 відповідей.

Проблема виникла у систематизації даних, адже кожна структура надавала неповні, частково або ж хаотично зібрані дані, які вимагали уточнень, а також у небажанні окремих адміністрацій ділитися ними.

За два роки повномасштабної війни росіяни зруйнували сотні тисяч будівель на території України. Кількість пошкоджених об’єктів порахувати точно неможливо, адже обстріли українських міст не зупиняються. У деяких населених пунктах продовжуються активні бойові дії, деякі — перебувають під тимчасовою окупацією, тобто фізично немає змоги оцінити масштаби руйнувань.

Але вся наявна статистика свідчить, що вони колосальні. LIGA.net зібрала інформацію з усіх обласних військових адміністрацій.

Сотні тисяч об'єктів. Як Росія руйнує Україну

Згідно з наданими нам даними, з 24 лютого 2022-го до лютого 2024 року росіяни зруйнували в Україні понад 213 000 об’єктів. Найбільше постраждав житлово-комунальний сектор, а також торгівля та промисловість, транспорт, сільське господарство та енергетика. Найбільш зруйнованими регіонами визначені Донецька, Харківська, Луганська, Запорізька, Херсонська та Київська області.

Харківська та Донецька області зруйновані найсильніше. Кожна з них має по більш ніж 44 000 пошкоджених об’єктів.