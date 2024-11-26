Какие страны имеют больше всего противопехотных мин в 2024 году — инфографика
Недавно президент США одобрил передачу Украине "непостоянных" противопехотных мин. Это боеприпасы, которые самоуничтожаются через некоторое время. Однако, даже если США передаст все свои мины, это будет ничтожная доля от того, что имеет Россия — 3 млн против 26,5 млн единиц.
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По данным Landmine Monitor 2024, самые большие запасы противопехотных мин в мире имеет Россия. С 2022 года российские войска активно используют эти боеприпасы в Украине. Как следствие, Украина стала наиболее заминированной в мире.
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