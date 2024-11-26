Нещодавно президент США схвалив передання Україні "непостійних" протипіхотних мін. Це боєприпаси, які самознищуються через певний час. Проте, навіть якщо США передасть усі свої міни, це буде мізерна частка від того, що має Росія — 3 млн проти 26,5 млн одиниць.

За даними Landmine Monitor 2024, найбільші запаси протипіхотних мін має Росія. З 2022 року російські війська активно використовують ці боєприпаси в Україні. Як наслідок — Україна стала найбільш замінованою у світі.