Война России против Украины превратила значительную часть нашей страны в минное поле. Согласно исследованию, проведенному агентством Top Lead, 30% территории Украины нуждаются в обследовании на предмет минирования. Это площадь, равная двум территориям Азербайджана или четырем Швейцариям.

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По данным ГСЧС, с 24 февраля 2022 по 26 августа 2024 подразделениями ГСЧС и Минобороны Украины обезврежено 913 800 взрывоопасных предметов и обследовано 460 800 га территорий.

Разминирование Украины во время полномасштабного вторжения (Инфографика: Top Lead)

Больше всего взрывоопасных предметов обезврежено подразделениями ГСЧС и Минобороны в Харьковской и Херсонской областях – 201 800 и 166 000 единиц соответственно. Далее следуют Киевская (135 300), Черниговская (84 100) и Хмельницкая (83 700) области.

Меньше всего разминирований проведено в Черновицкой и Луганской областях — около 100 единиц.

Масштабное минирование представляет серьезную угрозу не только людям, но и окружающей среде. Мины затрудняют восстановление экосистем, препятствуют сельскохозяйственной деятельности и делают опасным нахождение на природных территориях.

Разминирование Украины — это длительный и ресурсоемкий процесс, который будет требовать международной помощи и сотрудничества и может длиться десятилетиями после войны.

Примечание Агентство визуальных коммуникаций Top Lead опубликовало второе издание исследования "Российско-украинская война: влияние на окружающую среду". Оно содержит обновленные и расширенные данные о последствиях войны для экосистем Украины. Агентство визуальных коммуникаций Top Lead опубликовало второе издание исследования "Российско-украинская война: влияние на окружающую среду". Оно содержит обновленные и расширенные данные о последствиях войны для экосистем Украины. LIGA.net стала генеральным медиапартнером исследования.

Скачать исследование можно по ссылке: украинская версия, английская версия.