Капля в море. Сколько денег направлено в 2022-2024 годах на восстановление Украины
Согласно данным областных военных администраций, Россия разрушила или повредила более 215 000 объектов. Больше всего пострадали жилищный фонд, промышленность, энергетика и т.д.
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Для восстановления страны необходимы колоссальные инвестиции. Областные военные администрации получили более 16 млрд гривен, но это лишь капля в море потребностей. По оценкам Всемирного банка, общая сумма, необходимая для восстановления, составляет $486 млрд.
Сколько госучреждения выделили на восстановление и возобновление своих объектов за два года полномасштабного вторжения (Интерактивная графика: Назарий Присяжнюк/LIGA.net)
Для восстановления этих объектов были выделены значительные средства из разных источников. Областные военные администрации выделили и получили более 16 млрд гривен на восстановление, не считая Львовскую, Луганскую, Запорожскую, Ивано-Франковскую области и Крым. Тем временем Всемирный банк оценивает потребности в восстановлении в $486 млрд.
Больше всего средств на восстановление выделили в Харьковской области – более 5,6 млрд гривен. Также значительные суммы получили Николаевская (1,85 млрд), Сумская (1,66 млрд) и Днепропетровская (323 млн) области.
В некоторых областях, таких как Донецкая и Луганская, активные боевые действия усложняют оценку ущерба и проведение восстановительных работ. Тем не менее даже в этих регионах принимаются меры по восстановлению критической инфраструктуры и помощи пострадавшему населению.