На восстановление областей потратили более 16 млрд гривен, но потребности оцениваются в $486 млрд.

Согласно данным областных военных администраций, Россия разрушила или повредила более 215 000 объектов. Больше всего пострадали жилищный фонд, промышленность, энергетика и т.д.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

Для восстановления страны необходимы колоссальные инвестиции. Областные военные администрации получили более 16 млрд гривен, но это лишь капля в море потребностей. По оценкам Всемирного банка, общая сумма, необходимая для восстановления, составляет $486 млрд.

Сколько госучреждения выделили на восстановление и возобновление своих объектов за два года полномасштабного вторжения (Интерактивная графика: Назарий Присяжнюк/LIGA.net)

Для восстановления этих объектов были выделены значительные средства из разных источников. Областные военные администрации выделили и получили более 16 млрд гривен на восстановление, не считая Львовскую, Луганскую, Запорожскую, Ивано-Франковскую области и Крым. Тем временем Всемирный банк оценивает потребности в восстановлении в $486 млрд.

Больше всего средств на восстановление выделили в Харьковской области – более 5,6 млрд гривен. Также значительные суммы получили Николаевская (1,85 млрд), Сумская (1,66 млрд) и Днепропетровская (323 млн) области.

В некоторых областях, таких как Донецкая и Луганская, активные боевые действия усложняют оценку ущерба и проведение восстановительных работ. Тем не менее даже в этих регионах принимаются меры по восстановлению критической инфраструктуры и помощи пострадавшему населению.