На відновлення областей витратили понад 16 млрд гривень, але потреби оцінюються у $486 млрд.

Згідно з даними обласних військових адміністрацій, Росія зруйнувала або пошкодила понад 215 000 об'єктів. Найбільше постраждали житловий фонд, промисловість, енергетика тощо.

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Для відновлення країни необхідні колосальні інвестиції. Обласні військові адміністрації отримали понад 16 млрд гривень, але це лише крапля в морі потреб. За оцінками Світового банку, загальна сума, необхідна для відбудови, сягає $486 млрд.

Скільки держустанови виділили на відбудову та відновлення своїх об'єктів за два роки повномасштабного вторгнення (Інтерактивна графіка: Назарій Присяжнюк/LIGA.net)

На відновлення цих об'єктів було виділено значні кошти з різних джерел. Обласні військові адміністрації виділили та отримали понад 16 млрд гривень на відбудову, не враховуючи Львівську, Луганську, Запорізьку, Івано-Франківську області та Крим. Тим часом Світовий банк оцінює потреби на відбудову в $486 млрд.

Найбільше коштів на відновлення виділили у Харківській області – понад 5,6 млрд гривень. Також значні суми отримали Миколаївська (1,85 млрд), Сумська (1,66 млрд) та Дніпропетровська (323 млн) області.

У деяких областях, таких як Донецька та Луганська, активні бойові дії ускладнюють оцінку збитків та проведення відновлювальних робіт. Однак навіть у цих регіонах вживають заходів для відновлення критичної інфраструктури та надання допомоги постраждалому населенню.