Россия уничтожила и повредила более 200 000 объектов. Подробно по областям
По данным областных военных администраций, по состоянию на февраль 2024 года количество поврежденных объектов превысило 215 000. Такие цифры украинские ОВА предоставили на запросы LIGA.net для материала о разрушении и восстановлении за два года войны.
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Больше всего пострадали восточные и южные регионы Украины, где шли самые жестокие бои. В Донецкой и Харьковской областях разрушены более 44 000 объектов в каждой. За ними следуют Киевская, Херсонская, Луганская и Запорожская области.
Согласно данным LIGA.net, с 24 февраля 2022 года россияне разрушили или повредили более 143 000 частных и 23 000 многоквартирных домов – это свыше 75% всех объектов. Россияне также системно уничтожают социальную инфраструктуру, особенно учебные заведения, больницы, заводы и объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, счет которых идет на тысячи.
По оценке Всемирного банка, Украине по состоянию на февраль 2024 года нужно уже почти $500 млрд на восстановление.