Больше всего от российских обстрелов пострадали частные и многоквартирные дома

По данным областных военных администраций, по состоянию на февраль 2024 года количество поврежденных объектов превысило 215 000. Такие цифры украинские ОВА предоставили на запросы LIGA.net для материала о разрушении и восстановлении за два года войны.

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Больше всего пострадали восточные и южные регионы Украины, где шли самые жестокие бои. В Донецкой и Харьковской областях разрушены более 44 000 объектов в каждой. За ними следуют Киевская, Херсонская, Луганская и Запорожская области.

Согласно данным LIGA.net, с 24 февраля 2022 года россияне разрушили или повредили более 143 000 частных и 23 000 многоквартирных домов – это свыше 75% всех объектов. Россияне также системно уничтожают социальную инфраструктуру, особенно учебные заведения, больницы, заводы и объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, счет которых идет на тысячи.

По оценке Всемирного банка, Украине по состоянию на февраль 2024 года нужно уже почти $500 млрд на восстановление.