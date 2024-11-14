Війна Росії проти України перетворила значну частину нашої країни на мінне поле. Згідно з дослідженням, проведеним агенцією Top Lead, 30% території України потребують обстеження щодо мінування. Це площа, яка дорівнює двом територіям Азербайджану або чотирьом Швейцаріям.

За даними ДСНС, з 24 лютого 2022 року до 26 серпня 2024 року підрозділами ДСНС та Міноборони України знешкоджено 913 800 вибухонебезпечних предметів та обстежено 460 800 га територій.

Розмінування України під час повномасштабного вторгнення (Інфографіка: Top Lead)

Найбільше вибухонебезпечних предметів знешкоджено підрозділами ДСНС та Міноборони у Харківській та Херсонській областях — 201 800 та 166 000 одиниць відповідно. Далі йдуть Київська (135 300), Чернігівська (84 100) та Хмельницька (83 700) області.

Найменше розмінувань відбулося в Чернівецькій та Луганській областях — близько 100 одиниць.

Масштабне мінування становить серйозну загрозу не лише для людей, а й для довкілля. Міни ускладнюють відновлення екосистем, перешкоджають сільськогосподарській діяльності та роблять небезпечним перебування на природних територіях.

Розмінування України — це довготривалий і ресурсоємний процес, який потребуватиме міжнародної допомоги і співпраці та може тривати десятиліттями після закінчення війни.

Примітка Агенція візуальних комунікацій Top Lead опублікувала друге видання дослідження "Російсько-українська війна: вплив на довкілля". Воно містить оновлені та розширені дані про наслідки війни для екосистем України. Агенція візуальних комунікацій Top Lead опублікувала друге видання дослідження "Російсько-українська війна: вплив на довкілля". Воно містить оновлені та розширені дані про наслідки війни для екосистем України. LIGA.net стала генеральним медіапартнером дослідження.

Завантажити дослідження можна за посиланням: українська версія, англійська версія.