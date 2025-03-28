Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обнародовала новый экономический прогноз на 2025 год. Согласно отчету, торговые ограничения, генерируемые новой администрацией Трампа, приведут к росту глобальной инфляции на 0,4% ежегодно в течение первых трех лет. Это может привести к сокращению инвестиций, поскольку бизнес становится менее уверенным в прогнозах на будущее.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

LIGA.net рассказывает, какие страны и компании пострадают от пошлин больше и как это повлияет на глобальную экономику.

В торговой войне никто не выиграет

Эксперты OECD прогнозируют, что рост цен снизит уровень потребления, а это ударит по малому и среднему бизнесу. Страны с большой долей экспорта в экономике могут столкнуться с валютной нестабильностью, а снижение спроса на продукцию приведет к сокращению занятости в промышленности и смежных секторах.

Глобальная экономика становится все более взаимосвязанной, и новые пошлины США могут спровоцировать цепную реакцию, что отрицательно скажется как на развитых, так и на развивающихся странах. В то же время, от новых пошлин пострадают не только торговые партнеры США, но и сама американская экономика.