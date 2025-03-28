Торгові війни Трампа: які країни найбільше постраждають від мит США — інфографіка
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) опублікувала новий економічний прогноз на 2025 рік. Згідно зі звітом, торгові обмеження, які генерує нова адміністрація Трампа, призведуть до зростання глобальної інфляції на 0,4% щорічно протягом перших трьох років. Це може спричинити скорочення інвестицій, оскільки бізнес стає менш упевненим у прогнозах на майбутнє.
LIGA.net розповідає, які країни й компанії постраждають від мит найбільше та як це вплине на глобальну економіку.
У торговельній війні ніхто не виграє
Експерти OECD прогнозують, що зростання цін знизить рівень споживання, а це вдарить по малому й середньому бізнесу. Країни з великою часткою експорту в економіці можуть зіткнутися з валютною нестабільністю, а зменшення попиту на продукцію призведе до скорочення зайнятості у промисловості й суміжних секторах.
Глобальна економіка стає все більш взаємопов’язаною, і нові мита США можуть спровокувати ланцюгову реакцію, що негативно позначиться як на розвинених країнах, так і на тих, що розвиваються. Водночас від нових мит постраждають не лише торгові партнери США, а й сама американська економіка.