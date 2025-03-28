Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) опублікувала новий економічний прогноз на 2025 рік. Згідно зі звітом, торгові обмеження, які генерує нова адміністрація Трампа, призведуть до зростання глобальної інфляції на 0,4% щорічно протягом перших трьох років. Це може спричинити скорочення інвестицій, оскільки бізнес стає менш упевненим у прогнозах на майбутнє.

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LIGA.net розповідає, які країни й компанії постраждають від мит найбільше та як це вплине на глобальну економіку.

У торговельній війні ніхто не виграє

Експерти OECD прогнозують, що зростання цін знизить рівень споживання, а це вдарить по малому й середньому бізнесу. Країни з великою часткою експорту в економіці можуть зіткнутися з валютною нестабільністю, а зменшення попиту на продукцію призведе до скорочення зайнятості у промисловості й суміжних секторах.

Глобальна економіка стає все більш взаємопов’язаною, і нові мита США можуть спровокувати ланцюгову реакцію, що негативно позначиться як на розвинених країнах, так і на тих, що розвиваються. Водночас від нових мит постраждають не лише торгові партнери США, а й сама американська економіка.