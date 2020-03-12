Какие фильмы и сериалы посмотреть дома на выходных, пока кинотеатры закрыты на карантин, а концерты и фестивали отменили

Из-за введенных ограничительных мер, направленных на препятствование распространению коронавируса, ближайшие выходные лучше провести дома. LIGA.net рекомендует пять фильмов и пять сериалов, которые помогут вам увлекательно провести время.

ФИЛЬМЫ

"Заражение" / Contagion

Фильм-катастрофа режиссера Стивена Содерберга, впервые показанный в 2011 году, сейчас занимает лидирующие позиции на Netflix. Его стали называть вирусным хитом из-за популярности, которую вызвало сходство рассказанной в нем истории и нынешней реальной пандемии коронавируса. В фильме снимались Мэтт Деймон, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Кейт Уинслет.

Сборы от проката в мире составили $135,5 млн при бюджете $60 млн.

Сюжет такой: Всемирная организация здравоохранения пытается помешать распространению смертельного вируса неизвестного происхождения. Инкубационный период заболевания очень короткий, смертность и заразность очень высоки, отследить происхождение трудно, мутирование вируса затягивает получение вакцины. Доктора Элеонору Орантес отправляют в Гонконг и Макао, чтобы проследить цепочку заражения. После окончания расследования доктора берут в заложники китайцы.

"Достать ножи" / Knives Out



Пародийный детектив режиссера Райана Джонсона, мировые сборы $307 млн, бюджет $40 млн. По сюжету, известный писатель Харлан Тромби приглашает семью на празднование юбилея в роскошный особняк. На следующий день находят его труп с перерезанным горлом. Подозрение падает на каждого члена семьи, а роль забавного зануды частного сыщика исполняет Дэниэл Крейг, и его герой совсем не похож на Джеймса Бонда.

"Ford против Ferrari" / Ford v Ferrari



Спортивная биографическая драма режиссера Джеймса Мэнголда, мировые сборы $225,3 млн, бюджет $97,6 млн. Фильм посвящен легендарному гонщику Кену Майлзу (Кристиан Бэйл) и его напарнику, менеджеру Кэрроллу Шелби (Мэтт Дэймон). Картина рассказывает историю соперничества команд американской компании Ford и итальянской Ferrari на гонках Ле Ман.

"Сиротский Бруклин"/ Motherless Brooklyn



Криминальная драма, стильный неонуар Эдварда Нортона (режиссер и исполнитель главной роли), мировые сборы $18,4 млн, бюджет $26 млн. Действие происходит в Нью-Йорке 1950-х, детектив Лайонел Эссрог ищет убийц своего шефа Фрэнка Минны (Брюс Уиллис). У главного героя синдром Туретта (симптомы – непроизвольное выкрикивание ругательств и тик) и феноменальная память.

"Коли падають дерева"



Украинская драма взросления режиссера Марыси Никитюк, участвовала в показе на фестивале Берлинале. По сюжету, в украинской провинции разворачивается история 5-летней Витки, ее двоюродной сестры-подростка Ларисы и молодого бандита Шрама. Герои фильма сталкиваются с непониманием со стороны старших членов семьи и односельчан, и вынуждены принимать непростые решения. Фильм снят в копродукции Украины, Польши и Македонии.

СЕРИАЛЫ



"Чужак" / The Outsider



Мини-сериал HBO, основанный на одноименном романе Стивена Кинга – детектив, мистика и ужасы. По сюжету, в городке находят тело зверски убитого мальчика. Все улики ведут к тренеру по бейсболу, но у подозреваемого есть алиби: во время убийства он был в другом городе. К делу подключается частный сыщик Холли Гибни – странная молодая женщина с необычным даром.

"Новый Папа" / The New Pope

Сериал HBO от итальянского режиссера Паоло Соррентино о закулисье католической церкви – продолжение ставшего хитом "Молодого папы". Здесь действуют сразу три папы: радикальный либерал (Франциск II), радикальный консерватор (Ленни Белардо) и сторонник срединного пути (Джон Брэннокс).

"Охотники" / Hunters



Сериал Amazon Prime с Аль Пачино в одной из главных ролей. Шоураннер Дэвид Вейл смешал реальную и альтернативную историю. По сюжету, в США в конце 1970-х действует тайная команда мстителей, разыскивающих и уничтожающих нацистов, которые не просто избежали наказания за свои преступления, но и готовят новый "рейх".

"Дракула" / Dracula



Мини-сериал от BBC и Netflix, который сделали Стивен Моффат и Марк Гейтисс – создатели ставшего культовым "Шерлока". Три серии по полтора часа, изобретательное противостояние двух сильных личностей (Дракулы и монахини Агаты Ван Хельсинг), виртуозные диалоги, игры разума и загадки для зрителей.

"Ты" / You



Второй сезон сериала Netflix, посвященного сталкеру-психопату. Герой, в первом сезоне одержимый начинающей писательницей, во втором - переехал из Нью-Йорка в Лос-Анджелес и начинает новую жизнь. Как и следовало ожидать, нормальной средне статистической жизни ему не достичь.

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