Фильм месяца. "1917" – один дубль, $100 млн и 10 номинаций на Оскар

Фильм о Первой мировой войне британского режиссера Сэма Мендеса удерживает внимание зрителя от первого и до последнего мгновения. Он снимался отрывками до 8,5 минут и смонтирован так, словно это непрерывный дубль.



"1917" – это история двух капралов британской армии, которые должны пройти девять миль по нейтральной территории, чтобы передать приказ командиру другой части об отмене запланированного ранее наступления. От выполнения этого задания зависит жизнь 1600 солдат: немцы отступили к мощной оборонительной линии Гинденбурга, и не знающие об этом британские части в случае атаки обречены на гибель.

Фильм получил множество наград. Среди них: Золотой глобус в категориях Лучший фильм и Лучший режиссер; Гильдия продюсеров Америки назвала его Лучшим фильмом; Гильдия режиссеров Америки присудила Мендесу премию как Лучшему режиссеру полнометражного фильма; "1917" удостоился девяти номинаций и семи наград BAFTA, получив в том числе звания Лучший фильм, Лучший британский фильм и Лучшая режиссура; получил десять номинация на Оскар.

Главные роли в "1917" исполнили Дин-Чарльз Чепмен (известен по роли Томмена Баратеона в "Игре Престолов") и Джордж Маккей (ранее играл в "Капитане Фантастике"). В эпизодических ролях снялись Колин Ферт, Бенедикт Камбербэтч, Марк Стронг и Ричард Мэдден.

"1917"

Рейтинг: R (насилие, тревожные образы и язык)

Жанр: Драма

Режиссер: Сэм Мендес

Сценарий: Сэм Мендес, Кристи Уилсон-Кернс

В кинотеатрах: 10 января 2020 года

Продолжительность: 110 минут

Студия: Universal Pictures

Бюджет: ориентировочно $100 млн

По состоянию на 9 февраля фильм собрал в США $123,5 млн, в мире $254,15 млн. Его рейтинг на IMDb составляет 8,5 из 10-ти возможных, на Rotten Tomatoes "1917" получил одобрение 89% критиков и 88% зрителей.



Time: Ужасы войны, сквозь призму преданности красоте и жизни



Критик из Time Стефани Захарек пишет, что фильм излучает мощную, пульсирующую энергию.

Она обращает внимание на то, как мастерски балансирует Мендес на грани ужаса и отчаяния (бесконечные окопы и колючая проволока, изуродованные останки военных и раздувшиеся трупы лошадей, эпизод с немецким летчиком), показывая при этом осколки красоты и радости, которые позволяют надеяться на восстановление (поваленные деревья цветущего вишневого сада, одиноко пасущаяся корова, ведро молока, поющие солдаты).

Критик сравнивает настроение фильма Мендеса с романом Эриха Марии Ремарка "На Западном фронте без перемен", которые тоже рассказывается о Первой мировой, но с точки зрения простого немецкого солдата. По ее мнению, оба они, будучи предельно реалистичными, созданы с преданностью красоте и жизни.

Критик считает, что секрет ошеломляющей визуальной силы фильма заключается как в талантливой работе оператора, так и в выразительных мальчишеских лицах главных героев. Камера не отстает от героев, у ее движения есть свое собственное тихое достоинство: в фильме царит спокойствие, даже в самые напряженные моменты.

The Guardian: Фантасмагорический кошмар о войне



Кинообозреватель The Guardian Питер Брэдшоу назвал "1917" удивительно смелым фантасмагорическим кошмаром.

По его словам, это постапокалиптическое путешествие двух юношей – захватывающее как детектив и одновременно тревожное как научно-фантастический хоррор.

Критика восхищает то, как Мендес и Дикинс вместе с чувством бесполезности и страха передают странную тошноту и волнение, которые испытывают главные герои, их нигилистический восторг, который сопровождается мгновенным и острым ощущением выжившего.

Брэдшоу отмечает, что техника "одного дубля" завораживает и создает своего рода театральный эффект: два человека, движущиеся в непрерывном пространстве. При этом создается настроение парадоксального отчуждения, внутренней удаленности героев от происходящего, его чистую странность.

Критическое замечание автора рецензии вызвала преувеличенная живучесть капрала Скофилда, который продолжает свой путь и после того, как его завалило обломками блиндажа после взрыва, и после того, как он упал с лестницы и несколько часов провел без сознания, лежа в луже крови, вытекшей из рассеченного затылка.

The New York Times: Амбициозное техническое упражнение для шоумейкера



Автор The New York Times Манола Даргис считает, что Мендес злоупотребил техническими приемами.

По ее словам, глубокая и трагическая история войны превращена в "1917" в тщательно организованный и "стерильный" фильм, использующий один из самых катастрофических эпизодов истории в качестве упражнения для шоумейкера.

Критик сравнивает камеру оператора с третьим членом маленького отряда – агрессивным и беспокойным, который подавляет и затмевает главных героев, вместо того чтобы максимально приблизить зрителя к действию.

По мнению автора рецензии, фильм "1917" похож на военным симулятор, где тщательно воссоздана каждая пуговица на каждом мундире, но при этом ни чудовищные ранения, ни непоправимые события не в состоянии действительно ужаснуть аудиторию.

Критик одобрительно отозвалась только о работе актера Эндрю Скотта, чьи чрезмерно яркие глаза и желтушный эффект указывают на то, что он слишком долго в окопах и близок к безумию. Все остальное она называет "гонкой по полосе препятствий в духе Индианы Джонса".

ПЯТЬ ФАКТОВ О ФИЛЬМЕ

Факт 1



Основой для фильма стали рассказы деда режиссера - ветерана Первой мировой войны Альфреда Мендеса. В 1917 году 19-летний Альфред попал на войну, был капралом. Из-за малого роста (162 см) его назначили посыльным. Был несколько раз ранен, подвергался газовым атакам, награжден медалью. Сюжет "1917" - реальный факт, который режиссер обнаружил, работая в Имперском военном музее Лондона.

Факт 2



Сэм Мендес известен как режиссер фильмов о Джеймсе Бонде ("007: Координаты "Скайфолл", "007: Спектр") и картины "Красота по-американски", получившей в 1999 году пять "Оскаров". В конце 2019 года королева Елизавета II присвоила Мендесу рыцарское звание.

Факт 3



Оператор "1917" Роджер Дикинс – обладатель 15-ти номинаций на Оскар. Статуэтку получил за "Бегущего по лезвию" (2017).

Факт 4



Декорации "1917", в том числе копию французской фермы и окопов, построили на равнине Солсбери в 6 милях от Стоунхенджа. Археологи опасались возможных повреждений, которые стройка может нанести теоретически возможным местам захоронения.

Во время съемок в долине реки Тис пришлось установить предупреждающие знаки для отдыхающих и местных жителей о том, что трупы, которые могут быть найдены вблизи места съемки, не настоящие, а манекены.

Факт 5



Великобритания понесла в Первой мировой войне значительно большие потери, чем во Второй. Во войне 1939-1945 гг. погибли 330 тысяч британских солдат, а с 1914 по 1918 гг. - около 900 тысяч. Всего во время Первой мировой войны погибли 17 млн военных и гражданских.