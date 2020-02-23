Кино недели. "Джентльмены": Гай Ричи вернулся к истокам. И не забыл о своем баре

Британский режиссер Гай Гичи с фильмом "Джентльмены" вернулся к жанру криминального комедийного экшна, в котором работал в начале карьеры.
В картине рассказана история американского экспата Микки Пирсона, который обосновался с Великобритании и стал владельцем крупнейшего в стране бизнеса по производству и продаже марихуаны. Желая отойти от дел, Пирсон находит покупателя своего бизнеса. Покупатель однако считает, что запрошенную продавцом цену надо было бы снизить.
Фильм снят так, словно бы рекламирует Великобританию: герои картины одеты в утонченном английском стиле (иногда в гротескно утонченном), они во всех случаях стремятся действовать разумно и избегать насилия там, где можно договориться (с переменным успехом), и в конечном счете нечистоплотность в худших ее проявлениях терпит поражение.
В картине часто мелькают объекты, напрямую связанные с некинематографическим бизнесом режиссера (подробнее об этом ниже – в "Пяти фактах о фильме"), а образ вкусы и манера одеваться основного персонажа копируют реальный имидж Гая Ричи.
В главных ролях сыграли Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Хью Грант, Генри Голдинг, Мишель Докери, Колин Фаррелл и Джереми Стронг.
"Джентльмены"
Рейтинг: R (насилие, нецензурная лексика, секс и наркотики)
Жанр: криминальный боевик, комедия
Режиссер: Гай Ричи
Сценарий: Гай Ричи, по роману Айвана Аткинсона и Марна Дэвиса
В кинотеатрах: с 24 января 2020 года
Продолжительность: 103 минуты
Студия: STXfilms
Бюджет "Джентльменов" составил $22 млн. По состоянию на 21 февраля картина заработала в прокате более $75 млн. Сайт IMDb присвоил фильму рейтинг 8,1 из 10-ти, а на Rotten Tomatoes его одобрили 84% зрителей и 73% критиков (средний рейтинг 6,36 из 10-ти).
New York Times: Забавно болтлив, извилист и неполиткорректен
По мнению автор New York Times Манолы Даргис, "Джентльмены" дает зрителю именно то, что можно ожидать от картины Гая Ричи, которого не сковывают рамки приличной студии и не пытаются подкупить большие голливудские деньги.
По ее словам, фильм, как обычно, болтлив и извилист, местами чрезмерно жесток и провоцирующе неполиткорректен. И при этом доставляет удовольствие.
Критик отмечает костюмы персонажей. Ее очень смешат утрированно клетчатые спортивные костюмы Тренера, которого играет Колин Фаррел. Она отдает должное образу журналиста – дорогие очки в бордовой оправе и кожаная куртка цвета "бычьей крови".
Автор рецензии обращает внимание на музыкальное видео, которое по сюжету фильма записывает и публикует в сети группа подростков – это напоминает о том, что Ричи начинал как режиссер клипов и рекламных роликов.
В фильме действуют злодеи и суперзлодеи, есть преступление и наказание, остроумие и сарказм. Критик считает, что этого может быть достаточно для того, чтобы поставить "Джентльменам" высокую оценку – в зависимости от настроения зрителя и гибкости его этических представлений.
The Guardian: Гик-гангстерский городской фольклор
Критик The Guardian Питер Брэдшоу называет "Джентльменов" капсулой времени конца прошлого века – эпохи фильмов, которые определили фирменный "гик-гангстерский" стиль Гая Ричи, не забывшийся даже после его многочисленных экспериментов с другими жанрами.
Автор рецензии отмечает, что режиссер отказался от "ужасной привычки монтировать ускоренные сцены" и это пошло на пользу "Джентльменам".
Обозреватель очень высоко оценивает героя Хью Гранта: деклассированный журналист-расследователь-шантажист получился самым реалистичным и натуралистичным персонажем – ушлым, отталкивающим, самоуверенным и вездесущим.
К целом, по словам критика, сюжет картины традиционно для Ричи построен на основе романтического городского фольклора, истории из которого в конце 1990-х пересказывали друг другу ближе к трем часа утра завсегдатаи лондонских пабов. А иронично-агрессивная неполиткорректность персонажей, так же как и посетителей пабов – их стремление выразить личную независимость.
Observer: Лживый фильм обделенного воображением режиссера
Кинообозреватель Observer Рекс Рид характеризует Гая Ричи как одного из худших режиссеров нашего времени.
Ругая "Джентльменов", критик не жалеет эпитетов: "омерзительный, лживый и дрянной", созданный "с безнадежным отчаянием и минимальным воображением режиссера".
По его словам, фильм построен на основе стандартных жанровых клише: вызывающие презрение персонажи, многочисленные смерти от оружия, яда, поджога, похищений, передозировки героина, плюс либеральная доза антисемитизма, гомофобии, расизма и сексуального насилия.
Добавьте наркоманов рок-звезд, российских олигархов, жертв, замерзших до смерти в мясных фургонах, враждующих китайских наркобарнов, фонтаны рвоты, изнасилование свиней и в итоге – рекламу пива Гая Ричи.
Автор рецензии считает, что ни одно считающее себя респектабельным издание не станет повторять произнесенные в фильме грязные диалоги и пересказывать сцены неадекватного насилия.
По мнению критика, каждая сцена в "Джентльменах" вызывает хихиканье или смех, но не потому что фильм умный и забавный, а из-за того, что он настолько бессмысленный и глупый.
ПЯТЬ ФАКТОВ О ФИЛЬМЕ
Факт 1
Пивной бар в фильме носит название Lore of the Land. Так же называется и реальный паб, принадлежащий Гаю Ричи и Дэвиду Бекхэму, расположенный в центральном лондонском районе Фицровия.
Факт 2
Когда Микки приходит в свой паб, снаружи можно увидеть фургон Gritchie Brewery. Пивоваренная компания Gritchie принадлежит режиссеру Гаю Ричи.
Факт 3
В конце фильма Флетчер приходит со своим сценарием в офис Miramax – эта компания в реальности продюсирует "Джентльменов".
Факт 4
Печь для барбекю, играющая в фильме заметную роль – собственное изобретение Гая Ричи. Он назвал ее Ritchie Fire Table и собирается запустить в промышленное производство. Презентация новой печи запланирована на май этого года на выставке Chelsea Flower Show.
Факт 5
Хью Грант, играя написавшего сценарий фильма журналиста-расследователя, создавал образ, ориентируясь на культовых режиссеров 1970-х, но делал это, по его словам, "в похотливо-омерзительной манере". Грант сказал, что копировал Фрэнсиса Форда Копполу и Жан-Люка Годара, а также нескольких частных детективов, с которыми был знаком лично.