Где заканчивается школа и начинается реальность: партнерство с общинами, университетами и бизнесом
Образовательная система не может и не должна быть изолированной от глобальных вызовов (технологии, война, рынок труда, информационные перегрузки), которые заставляют переосмысливать подходы к обучению. Дети рождаются в новой цифровой реальности, они получают информацию не только из учебника, а из тысячи источников, и мыслят не "уроками", а связями. Это требует появления новой школы – не только модернизированной, но и переосмысленной.
LIGA.net продолжает цикл публикаций "Школа в эпоху перемен" о новых трендах в современном образовании, которые сегодня входят в повседневную практику украинских школ.
Про обучение через действие, о развитии soft skills и проектной работе сегодня говорят много. Эти подходы стали привычными для образовательных стратегий и публичных дискуссий. Но проблема не в терминах и не в методиках. Проблема в контексте, в котором они применяются.
Без реальной связи школы с экономикой, наукой и жизнью общества обучение через действие часто превращается в симуляцию.
Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.
Комментарии (0)