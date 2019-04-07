Легенда телесериалов. Все сезоны "Игры престолов" – за 10 минут

14 апреля начнется показ восьмого и финального сезона сериала телеканала HBO "Игра престолов", показ которого стартовал в 2011-м. Миллионы поклонников по всему миру с интересом ждут не только новых серий: трейлер финального сезона уже поставил рекорд по просмотрам. Накануне выхода завершающей части, LIGA.net собрала трейлеры и тизеры предыдущих, чтобы освежить в памяти сагу о семи королевствах, драконах, белых ходоках, королях и королевах.

Премьера первого сезона - 17 апреля 2011-го. Состоит он из 10 серий и полностью основан на первой части серии книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Большинство сцен снималось в Северной Ирландии и пограничных графствах Республики Ирландия.

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Выхода второго сезона пришлось ждать больше года.

Третий сезон вышел спустя еще год, в марте 2013-го. Он основан на первой половине романа Мартина "Буря мечей".

Чтобы интерес поклонников не угасал, создатели сериала выпускали к большинству сезонов по несколько трейлеров и тизеров.

В 2014-м вышел четрвертый сезон, основанный на второй половине книги.

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Выход пятого сезона немного затянулся и состоялся в июне 2015-го. Он основан сразу на нескольких книгах Мартина - "Пир стервятников", "Танец с драконами", на некоторых завершающих главах книги "Буря мечей" и начальных — книги "Ветра зимы".

Шестой и последующие сезоны сериала опередили написание и выход книг, они основаны на оригинальном сценарии. Бюджет шестого сезона, который традиционно состоит из 10 серий, составил около $100 млн.

Седьмой сезон вышел в июле 2017-го. В этот раз создатели сократили количество серий, чтобы вписываться в беспрецедентно высокий бюджет сериала.

Финальный сезон будет состоять из шести, а не 10 эпизодов, поскольку бюджет каждой серии – еще выше, чем в предыдущих. События нового сезона отсутствуют в цикле романов "Песнь льда и пламени". Книга, как ожидается, выйдет после эпизодов сериала. Кроме того, Мартин анонсировал создание еще двух приквелов - предыстории и продолжения.



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