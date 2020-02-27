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27.02.2020, 19:05

Выходные в Киеве. Концерт Georgia, фестиваль PRO.ACT, премьера "Офицер и шпион"

Выходные в Киеве. Концерт Georgia, фестиваль PRO.ACT, премьера
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Фестивали, выставки, концерты, премьеры - как провести уик-энд весело и с пользой

На ближайшие субботу и воскресенье в Киеве запланировано много развлечений, LIGA.net отобрала самые интересные из них

Концерт Georgia

Концерт певицы и мультиинструменталистки из Великобритании Georgia

Впервые в Киеве при поддержке British Council выступит певица и мультиинструменталистка из Великобритании Georgia. Бывшая футболистка и барабанщица знаменитой Кейт Темпест, молодая британская звезда Georgia выпустила уже два сольных альбома. Второй – Seeking Thrills – вышел в январе 2020-го.

Когда: 29 февраля, 19:00
Где: Caribbean Club; Киев, ул. С. Петлюры, 4
Цена: 650-990 грн

PRO.ACT Fest 2020

PRO.ACT Fest 2020 - Третий международный фестиваль англоязычного театра

PRO.ACT Fest 2020 - третий международный фестиваль англоязычного театра, организованный ProEnglish Theatre, который пройдет в Национальном центре Леся Курбаса. В этом году фестиваль называется LIMIT/LESS (без/границ) и будет включать экспериментальные театральные постановки и мастер-классы. Спектакль будут сопровождаться украинскими субтитрами.

Когда: 29 февраля и 1 марта 2020 с 10:30
Где: НЦТИ им. Леся Курбаса; Киев, улица Владимирская, 23В
Цена: 150 грн за один день фестиваля

Офицер и шпион

В кинотеатрах начался показ картины Романа Полански "Офицер и шпион", которая получила премию Большого жюри Венецианского кинофестиваля и премию Международной федерации кинопрессы. Фильм рассказывает историю ложно обвиненного в шпионаже в 1894 году во Франции офицера Альфреда Дрейфуса - это громкое дело стало первым в истории, когда человека спасли от заключения по сфабрикованному обвинению благодаря вмешательству прессы и общественности.

Я + GOD = A

Масштабный проект Я + GOD = A, посвященный творчеству уникального львовского художника Мирослава Ягоды

Масштабный проект Я + GOD = A, посвященный творчеству уникального львовского художника Мирослава Ягоды, которое охватывало живопись, графику, поэзию, драматургию, видео-искусство. Умозрительно-фантазийная природа его образов не имеет аналогов в творчестве других художников. Его искусству свойственны трансгресивнисть, мучительный поиск новых ориентиров и постоянные попытки найти свое место в мире.

Когда: до 12 апреля с 10:00 до 18:00
Где: Национальный художественный музей Украины; Киев, ул. М. Грушевского, 6

Масниця. Колодій

Музей в Пирогово приглашает на праздник

Музей в Пирогово приглашает на праздник "Масниця. Колодій", где будут воспроизведены древние народные обряды. В частности, кульминацией станет сожжение символа зимы "Костурбатого діда", а до этого на сцене фольклорные коллективы Черкасской, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой продемонстрируют другие сохраненные и восстановленные обряды. Желающие смогут принять участие в этно-забавах, где участники соревнуются в силе и ловкости. 

Когда: 29 февраля - 1 марта, с 13:00
Где: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины: Киев, ул. Академика Тронько
Цена: билет для взрослых - 50 грн; подростки, студенты, пенсионеры - 30 грн; дети - 15 грн; дети до 7 лет - бесплатно

Запальна Масляна

Праздник Запальна Масляна на ВДНХ

На празднике "Запальна Масляна" на ВДНХ можно будет попробовать блины с разнообразными начинками, принять участие в традиционных этно-забавах и конкурсах, послушать концерт украинских поп-исполнителей.

Когда: 29 февраля - 1 марта с 12:00
Где: ВДНХ; киев, проспект Академика Глушкова, 1
Цена: Вход свободный

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редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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