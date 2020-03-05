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05.03.2020, 19:30

Выходные в Киеве. Lindemann, Век украинской абстракции, Большое женское ралли

Выходные в Киеве. Lindemann, Век украинской абстракции, Большое женское ралли - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Фестивали, выставки, концерты, премьеры - как провести уик-энд весело и с пользой

На ближайшие субботу и воскресенье в Киеве запланировано много развлечений, LIGA.net отобрала самые интересные из них

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Lindemann

В Киеве состоится концерт фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна – Lindemann

В Киеве состоится концерт фронтмена легендарной группы Rammstein Тилля Линдеманна с мультиинструменталистом Петером Тэгтгреном. Проект Lindemann представит новый альбом F&M. Именно этот релиз впервые сопровождается концертным туром, который начался в феврале 2020 года. Lindemann сыграют 12 концертов в Европе.

Когда: 6 марта, 19:00
Где: Stereo Plaza; Киев Краснозведзный пр, 119
Цена: 2190-5490 грн

"Сто лет украинской абстракции Категории выразительности"

Століття української абстракції – выставка украинских художников-абстракционистов Категории выразительности

Экспозиция работ украинских художников-абстракционистов "Категории выразительности" продолжает масштабный кросс-медийный проект "Век украинской абстракции". Будут представлены работы авангардистов Александры Экстер, Вадима Меллера, Любови Поповой, Александра Богомазова, Александра Хвостенко-Хвостова, шестидесятников Карла Зверинского, Бориса Плаксия, Григория Гавриленко, Валерия Ламаха, Зиновия Флинта, а также современных художников Тиберия Сильваши, Николая Малышко, Владимира Цюпко, Анатолия Криволапа, Петра Малышко, Петра Лебединца, Василия Бажая, Петра Бевза, Николая Журавля, Назара Билыка и проекту "Розділові".

Когда: 5 марта – 4 апреля
Где: Национальный музей Тараса Шевченко; Киев, бул. Шевченко, 12

Большое женское ралли

Большое женское ралли – 8 марта на Крещатике пройдут соревнования среди женщин-автомобилисток

8 марта на Крещатике состоятся традиционные соревнования среди женщин-автомобилисток. В ралли участвуют 50 экипажей в составе пилота и штурмана. В программе участвуют автомобили классов:  до 1400 см.куб., до 1800 см.куб., более 1800 см.куб. Участницы преодолеют в общей сложности 70 км. 

Каждый год организаторы гонки дополняют ралли интересной схемой слалома на специальных участках. 

Когда: 8 марта, 12:00
Где: Киев, Майдан Независимости
Цена: бесплатно

Балет "Сухишвили"

Шоу Национального балета Грузии, в котором участвуют около сотни танцоров, под аккомпанемент оркестра, с использованием национальных грузинских музыкальных инструментов.

Когда: 7-9 марта, 15:00, 19:00
Где: НДИ Украина; Киев, ул. Большая Васильковская, 103
Цена: 1550-3990 грн

Друга Ріка. Рекорды

Культовый украинский коллектив Друга рика исполнит свой третий альбом Рекорды

Культовый украинский коллектив вживую исполнит свой третий альбом "Рекорды", который появился 15 лет назад. Диск стал "золотым", а сингл "Так мало тут тебе" 32 недели продержался на главных позициях в украинских хит-парадах. Музыканты также считают, что пора показать зрителям песни, которые ранее не исполнялись перед широкой публикой.

Когда: 7 марта, 19:00
Где: Atlas; Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41
Цена: 500-1200 грн

Pianoбой. Хистори

Pianoбой – на концерте Дмитрия Шурова состоится презентация нового альбома Хистори

На концерте Дмитрия Шурова состоится презентация его нового альбома "Хистори" и 10-летний творческий юбилей Pianoбой. Особенностью шоу станет то, что артист выступит в сопровождении оркестра. Отмечается, что в новом альбоме соединены фирменный романтический драйв, энергия рок-бэнда и гармония оркестрового звучания.

Когда: 8 марта, 19:00
Где: Дворец спорта, Киев, пл. Спортивная, 1
Цена: от 490 грн

Ukraine WOW

UkraineWOW – интерактивная выставка об Украине продлена до 29 марта

Интерактивная выставка об Украине продлена до 29 марта. Ukraine WOW – это 3900 кв.м интерактивных инсталляций и уникальных экспонатов: от розового вагона и тоннеля любви до "Апостола" Федорова и скульптур Архипенко; от уникальной азбуки Георгия Нарбута и мазанки, на стенах которой воспроизведены работы художницы Полины Райко, до виртуальной реальности, в которой можно полетать над Родиной-матерью и изнутри увидеть "девятку" – наибольшую доменную печь в Европе.

Когда: до 29 марта, 11:00-20:00 (выходной - понедельник)
Где: Киевский центральный железнодорожный вокзал, 14 путь
Цена: 50 грн; для детей до 12 лет, пенсионеров, участников боевых действий – бесплатно

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редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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