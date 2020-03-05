Выходные в Киеве. Lindemann, Век украинской абстракции, Большое женское ралли

На ближайшие субботу и воскресенье в Киеве запланировано много развлечений, LIGA.net отобрала самые интересные из них



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Lindemann

В Киеве состоится концерт фронтмена легендарной группы Rammstein Тилля Линдеманна с мультиинструменталистом Петером Тэгтгреном. Проект Lindemann представит новый альбом F&M. Именно этот релиз впервые сопровождается концертным туром, который начался в феврале 2020 года. Lindemann сыграют 12 концертов в Европе.

Когда: 6 марта, 19:00

Где: Stereo Plaza; Киев Краснозведзный пр, 119

Цена: 2190-5490 грн

"Сто лет украинской абстракции – Категории выразительности"

Экспозиция работ украинских художников-абстракционистов "Категории выразительности" продолжает масштабный кросс-медийный проект "Век украинской абстракции". Будут представлены работы авангардистов Александры Экстер, Вадима Меллера, Любови Поповой, Александра Богомазова, Александра Хвостенко-Хвостова, шестидесятников Карла Зверинского, Бориса Плаксия, Григория Гавриленко, Валерия Ламаха, Зиновия Флинта, а также современных художников Тиберия Сильваши, Николая Малышко, Владимира Цюпко, Анатолия Криволапа, Петра Малышко, Петра Лебединца, Василия Бажая, Петра Бевза, Николая Журавля, Назара Билыка и проекту "Розділові".

Когда: 5 марта – 4 апреля

Где: Национальный музей Тараса Шевченко; Киев, бул. Шевченко, 12

Большое женское ралли

8 марта на Крещатике состоятся традиционные соревнования среди женщин-автомобилисток. В ралли участвуют 50 экипажей в составе пилота и штурмана. В программе участвуют автомобили классов: до 1400 см.куб., до 1800 см.куб., более 1800 см.куб. Участницы преодолеют в общей сложности 70 км.

Каждый год организаторы гонки дополняют ралли интересной схемой слалома на специальных участках.

Когда: 8 марта, 12:00

Где: Киев, Майдан Независимости

Цена: бесплатно

Балет "Сухишвили"

Шоу Национального балета Грузии, в котором участвуют около сотни танцоров, под аккомпанемент оркестра, с использованием национальных грузинских музыкальных инструментов.

Когда: 7-9 марта, 15:00, 19:00

Где: НДИ Украина; Киев, ул. Большая Васильковская, 103

Цена: 1550-3990 грн

Друга Ріка. Рекорды

Культовый украинский коллектив вживую исполнит свой третий альбом "Рекорды", который появился 15 лет назад. Диск стал "золотым", а сингл "Так мало тут тебе" 32 недели продержался на главных позициях в украинских хит-парадах. Музыканты также считают, что пора показать зрителям песни, которые ранее не исполнялись перед широкой публикой.

Когда: 7 марта, 19:00

Где: Atlas; Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 37-41

Цена: 500-1200 грн

Pianoбой. Хистори

На концерте Дмитрия Шурова состоится презентация его нового альбома "Хистори" и 10-летний творческий юбилей Pianoбой. Особенностью шоу станет то, что артист выступит в сопровождении оркестра. Отмечается, что в новом альбоме соединены фирменный романтический драйв, энергия рок-бэнда и гармония оркестрового звучания.

Когда: 8 марта, 19:00

Где: Дворец спорта, Киев, пл. Спортивная, 1

Цена: от 490 грн

Ukraine WOW

Интерактивная выставка об Украине продлена до 29 марта. Ukraine WOW – это 3900 кв.м интерактивных инсталляций и уникальных экспонатов: от розового вагона и тоннеля любви до "Апостола" Федорова и скульптур Архипенко; от уникальной азбуки Георгия Нарбута и мазанки, на стенах которой воспроизведены работы художницы Полины Райко, до виртуальной реальности, в которой можно полетать над Родиной-матерью и изнутри увидеть "девятку" – наибольшую доменную печь в Европе.

Когда: до 29 марта, 11:00-20:00 (выходной - понедельник)

Где: Киевский центральный железнодорожный вокзал, 14 путь

Цена: 50 грн; для детей до 12 лет, пенсионеров, участников боевых действий – бесплатно