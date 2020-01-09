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09.01.2020, 17:30

Выходные в Киеве: Монгольфьерия, Холи на льду, поход в телецентр

Выходные в Киеве: Монгольфьерия, Холи на льду, поход в телецентр - Фото
Новогодняя ярмарка на Софийской площади (Фото: пресс-служба КГГА)

Фестивали, выставки, воркшопы - как провести уик-энд весело и с пользой

На ближайшие субботу и воскресенье в Киеве запланировано много развлечений, LIGA.net отобрала самые интересные из них

Фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия"

Под Киевом десятки санта-клаусов взлетят в небо, но не на оленях, а на огромных воздушных шарах. В программе мероприятия: старты аэростатов, рождественская ярмарка и вечерняя подсветка из аэростатов.

Когда: 11-12 января, 11:00
Где: село Березовка, 39-й км на трассе Киев-Житомир, возле кафе DonBalloon
Цена: вход на фестиваль свободный, полет - 2990 грн, зарегистрироваться можно по ссылке

Яркий лед – фестиваль красок Холи

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Зимне-новогодняя версия красочного праздника Холи – на каткеОрганизаторы обещают, что верхняя одежда посетителей не пострадает – на катке будут специальные комбинезоны, которые защитят ее от окрашивания. Кроме развлечений с красками, для гостей фестиваля подготовили большую развлекательную программу с конкурсами и подарками. Будет несколько танцевальных флешмобов, а в финале вечера выберут короля и королеву катка.

Когда: 12 января, 16:00
Где: Киев, каток на Контрактовой площади
Цена: прокат коньков и выход на ледовую дорожку – 150 грн, краску и защитные комбинезоны будут продавать отдельно

Новогодняя феерия в телецентре Карандаш

Организаторы приглашают побывать с экскурсией в главном офисе Общественного вещания и выбрать свое "телевидение-предсказание". Пришедшие узнают интересные факты из прошлого и настоящего украинского телевидения, им обещают сказочную атмосферу и отличное настроение. Продолжительность экскурсии два часа. Количество мест ограничено, записаться можно по ссылке.

Когда: 13 января, 19:00
Где: Киевский телецентр, улица Ильенко, 42
Сколько стоит: 140 грн - взрослые, 80 грн - дети, оплата на месте, через терминал ПриватБанка

Winterra. Легенда сказочного края - зимнее шоу нового формата

В этом году шоу "Winterra. Легенда казкового краю" поставлено в новом формате - 5D. Зрители смогут наблюдать за перфомансом в пяти плоскостях концерт-холла: на сцене, с обеих сторон холла, посреди партера и под потолком. Представление дополнят визуальными эффектами, графикой и живым вокалом.

По сравнению с предыдущими сезонами, в шоу будет больше хореографии и акробатики.

Когда: 15 декабря - 19 января
Где: ВДНХ, Киев, пр. Академика Глушкова, 1. м. Выставочный центр
Цена: от 250 грн

Фестиваль китайских фонарей

В Киев вернулся фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". Посетители смогут увидеть и сфотографировать новые световые инсталляции, посетить резиденцию Деда Мороза и поесть китайской еды на фуд-корте.

Когда: 11-12 января, 16:00
Где: Спивоче поле; Киев, ул. Лаврская, 31
Цена: 160-200 грн


редактор портала Liga.net
Наталья Медведева
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