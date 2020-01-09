Выходные в Киеве: Монгольфьерия, Холи на льду, поход в телецентр

На ближайшие субботу и воскресенье в Киеве запланировано много развлечений, LIGA.net отобрала самые интересные из них

Фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия"



Под Киевом десятки санта-клаусов взлетят в небо, но не на оленях, а на огромных воздушных шарах. В программе мероприятия: старты аэростатов, рождественская ярмарка и вечерняя подсветка из аэростатов.

Когда: 11-12 января, 11:00

Где: село Березовка, 39-й км на трассе Киев-Житомир, возле кафе DonBalloon

Цена: вход на фестиваль свободный, полет - 2990 грн, зарегистрироваться можно по ссылке

Яркий лед – фестиваль красок Холи



Зимне-новогодняя версия красочного праздника Холи – на катке. Организаторы обещают, что верхняя одежда посетителей не пострадает – на катке будут специальные комбинезоны, которые защитят ее от окрашивания. Кроме развлечений с красками, для гостей фестиваля подготовили большую развлекательную программу с конкурсами и подарками. Будет несколько танцевальных флешмобов, а в финале вечера выберут короля и королеву катка.

Когда: 12 января, 16:00

Где: Киев, каток на Контрактовой площади

Цена: прокат коньков и выход на ледовую дорожку – 150 грн, краску и защитные комбинезоны будут продавать отдельно

Новогодняя феерия в телецентре Карандаш



Организаторы приглашают побывать с экскурсией в главном офисе Общественного вещания и выбрать свое "телевидение-предсказание". Пришедшие узнают интересные факты из прошлого и настоящего украинского телевидения, им обещают сказочную атмосферу и отличное настроение. Продолжительность экскурсии два часа. Количество мест ограничено, записаться можно по ссылке.

Когда: 13 января, 19:00

Где: Киевский телецентр, улица Ильенко, 42

Сколько стоит: 140 грн - взрослые, 80 грн - дети, оплата на месте, через терминал ПриватБанка

Winterra. Легенда сказочного края - зимнее шоу нового формата



В этом году шоу "Winterra. Легенда казкового краю" поставлено в новом формате - 5D. Зрители смогут наблюдать за перфомансом в пяти плоскостях концерт-холла: на сцене, с обеих сторон холла, посреди партера и под потолком. Представление дополнят визуальными эффектами, графикой и живым вокалом.

По сравнению с предыдущими сезонами, в шоу будет больше хореографии и акробатики.

Когда: 15 декабря - 19 января

Где: ВДНХ, Киев, пр. Академика Глушкова, 1. м. Выставочный центр

Цена: от 250 грн

Фестиваль китайских фонарей



В Киев вернулся фестиваль гигантских китайских фонарей "Легенды Поднебесной". Посетители смогут увидеть и сфотографировать новые световые инсталляции, посетить резиденцию Деда Мороза и поесть китайской еды на фуд-корте.

Когда: 11-12 января, 16:00

Где: Спивоче поле; Киев, ул. Лаврская, 31

Цена: 160-200 грн